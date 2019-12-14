Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Оточили и брали на измор. Куда спешить-то было?
І справді - куди поспішати, все ж під "контролем".
detroytred написав:Если Вы так уж напираете на стимулы, то стимулировать должен был не обещаниями платить Порошенко-кандидат, а сразу Турчинов; обеспечить решительность всл не папирцями в кармашке тоже с самого верх; обеспечить уверенность в законности жёсткого применения оружия при наличии цивильных -- тоже Турчинов и Ко. Ведь лейтенанта вызвал шишка из прокуратуры и в конце неофициально сказал - типа не дрефь, мы твоей стороне. Да это зашквар полный..
Ага. В Криму повинні були стріляти направо і наліво без команди, по уставу, а тут треба папірці на кожен чих і додадкові виплати. Логічно, що скажеш.
detroytred написав:Проблема в том, что высшее керивництво страны не хотело брать на себя всю полноту ответственности и затраты... Напрягать булки)) Решило выкрутиться добробатами и волонтёрами.
На початкових етапах сили українського угрупування мали приблизно 300 бійців підрозділів Нацгвардії «Омега», «Вега», «Ягуар», понад 100 бійців СБУ «Альфа», роту десантників 80 ОАеМБр.[36]
15 квітня до Слов'янська було відправлено 1-й резервний батальйон оперативного призначення НГУ у складі 300—350 чоловік.[37][38]
24 квітня 2014 року російська сторона оцінила розмір задіяних в операції українських сил у 11 тис. чоловік, 160 танків, 230 БМП і БТР, 150 гармат і мінометів.[39]
6 травня 2014 року російська сторона оцінила розмір задіяних в операції українських сил у 30 тис. чоловік, цифра вочевидь абсурдна, як і "11 тисяч".[40]
Станом на 9 травня 2014 року на горі Карачун позиції утримувала рота українських десантників.[41]
2 червня 2014 року до Слов'янська був відправлений 2-й батальйон Національної гвардії, сформований «Самообороною Майдану».[42]
Станом на момент виходу проросійських сил з міста 5 липня, за матеріалами інтерв'ю з Генштабом, особовий склад військовослужбовців, що блокували Слов'янськ налічував 1800 чоловік.[вин 4] Проросійські сили
На момент вторгнення до Слов'янська 12 квітня 2014 року, російський загін «Крим» налічував 52 чоловіка.[44][вин 5]
24 квітня 2014 року російська сторона оцінила розмір проросійських сил у 2 тис. чоловік, що озброєні 100 одиницями автоматичної зброї.[39]
З 12 червня 2014 року і до виходу з міста, угруповання проросійських сил у Слов'янську отримало з Росії щонайменше 5 танків.[46]
На момент виходу зі Слов'янська 5 липня 2014 року, за різними даними, угруповання проросійських бойовиків нараховувало від 1000 до 1824 чоловік. За матеріалами інтерв'ю з Генштабом, кількість бойовиків у Слов'янську на момент виходу складала понад 1000 чоловік.[вин 6] За словами радника президента Юрія Луценка, у колонах проросійських бойовиків, що відступали з оточеного Слов'янська, було 1,5 тис. чоловік.[47] За словами розвідника, що діяв під прикриттям в угрупуванні Ігоря Гіркіна, чисельність всього угрупування, що діяло у Слов'янську, складала 1824 чоловіка.[вин 7]
За даними дослідників-блогерів, загін бойовиків у Слов'янську налічував 160 чоловік станом на 1 травня, 400 чол. — на 1 червня, і порядка 1500—1800 чол. на 1 липня 2014.[49]
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Какая-то извращенная "патриотическая" логика. В Крыму не стреляли потому, что мирных жителей могли убить, а на Донбассе про них забыли. М. Б. все намного проще - поступила команда из Вашингтона или Брюсселя сдать без боя Крым?
Та звісно, дезертири теж були по команді з Вашингтона, а зелені чоловічки шпрехали тільки англійською.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Прокуроры тихонько сидят и выполняют служебные обязанности, а уголовная бы*** на уголовной мове делают распальцовку.
Як виконують, так до них і звертаються. Хіба перший раз справи "шиють"?
Пусть суд разбирается, чего вы то на защиту потенциальных убийц столько времени бесплатно тратите. На это есть наше государство, судебная система, полиция, прокуратура.
И обязательно Грицака на полиграфе надо спросить про заказчиков. Ему-то точно бояться нечего. А то его со всех щелей уже прямым текстом спрашивают. А он где-то прячется. И чтобы полиграфолог был неместный, желательно из ФБР какого-нибудь или МИ-6.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Турчинов и Ко не дал гарантий и четких однозначных и т.п.)) указов-решений командирам частей. И вниз по лесенке все также *перестраховывались*.
Грубо: Да булки напрячь нужно было и всю ночь строить подписи на бумажках и лично каждому в кармашек. Вплоть до объявления ВП. По тому же Донбасу - хотя бы ВП в двух областях.
Ещё раз: я Вам не доказывал, что активное сопротивление в Крыму однозначно дало бы лучший результат. Я опровергал Ваше утверждение об однозначности правильности тех принятых действий. Для этого показывал возможность и последствия этого активного сопротивления.
При этом Вы упускаете, что формат зелёных человечков вполне предполагал возможность того, что рашка не пойдёт на открытый полномасштабный конфликт ... при проявлении активного сопротивления.
З.Ы. ну а то, что на начальном этапе была выделена всего лишь рота!!!! (80-й бригады) из всех ВСУ!!! --- это и есть демонстрация подхода Турчинова и Ко.
freeze написав:Пусть суд разбирается, чего вы то на защиту потенциальных убийц столько времени бесплатно тратите. На это есть наше государство, судебная система, полиция, прокуратура.
Аналогічно. На аваковську маячню нацепили ярлик остаточної правди і розповідає тут казочки про божевільних нациків.
freeze написав:И обязательно Грицака на полиграфе надо спросить про заказчиков. Ему-то точно бояться нечего. А то его со всех щелей уже прямым текстом спрашивают. А он где-то прячется. И чтобы полиграфолог был неместный, желательно из ФБР какого-нибудь или МИ-6.
А чого не Порошенко? Хірург прямо в очі чесним прокурорам про поліграф казала, тільки засцить аваковська гвардія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Аналогічно. На аваковську маячню нацепили ярлик остаточної правди і розповідає тут казочки про божевільних нациків.
Вы что-то путаете, про нациков рассказывает наша прокуратура и министерство внутренних дел, а вы защищаете потенциальных убийц, исходя из того, что вы не хотели таких убийц, сделайте нам других убийц или замыльте в кладовку это дело. Вот и вся правда про трескотню про добрых музыкантов, хороших рецидивистов и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:Я же объяснил)) Сверху всё идёт.
Турчинов и Ко не дал гарантий и четких однозначных и т.п.)) указов-решений командирам частей. И вниз по лесенке все также *перестраховывались*.
Грубо: Да булки напрячь нужно было и всю ночь строить подписи на бумажках и лично каждому в кармашек. Вплоть до объявления ВП. По тому же Донбасу - хотя бы ВП в двух областях.
Та прямо головнокомандувач кожному солдату особисто папірець буде давати. В нас і так УПА (українська паперова армія). В тому і проблема, що вона на той час була тільки паперова, а реальна була в розібраному і деморалізованому стані.
detroytred написав:Ещё раз: я Вам не доказывал, что активное сопротивление в Крыму однозначно дало бы лучший результат. Я опровергал Ваше утверждение об однозначности правильности тех принятых действий. Для этого показывал возможность и последствия этого активного сопротивления.
При этом Вы упускаете, что формат зелёных человечков вполне предполагал возможность того, что рашка не пойдёт на открытый полномасштабный конфликт ... при проявлении активного сопротивления.
У Путі проти Крима стояла галочка, а з конфліктом чи без, план все одно виконали б. З конфліктом могли б і проти Новоросії галочку поставити.
detroytred написав:З.Ы. ну а то, что на начальном этапе была выделена всего лишь рота!!!! (80-й бригады) из всех ВСУ!!! --- это и есть демонстрация подхода Турчинова и Ко.
Два з половиною місяці чухались. Тільки коли змогли реально воювати, як в Семенівці, тільки тоді Гіркін і втік.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.