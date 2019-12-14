Додано: Суб 14 гру, 2019 22:44

detroytred написав: Оточили и брали на измор.

Куда спешить-то было? Оточили и брали на измор.Куда спешить-то было?

detroytred написав: Если Вы так уж напираете на стимулы, то стимулировать должен был не обещаниями платить Порошенко-кандидат, а сразу Турчинов; обеспечить решительность всл не папирцями в кармашке тоже с самого верх; обеспечить уверенность в законности жёсткого применения оружия при наличии цивильных -- тоже Турчинов и Ко.

Ведь лейтенанта вызвал шишка из прокуратуры и в конце неофициально сказал - типа не дрефь, мы твоей стороне.

Да это зашквар полный.. Если Вы так уж напираете на стимулы, то стимулировать должен был не обещаниями платить Порошенко-кандидат, а сразу Турчинов; обеспечить решительность всл не папирцями в кармашке тоже с самого верх; обеспечить уверенность в законности жёсткого применения оружия при наличии цивильных -- тоже Турчинов и Ко.Ведь лейтенанта вызвал шишка из прокуратуры и в конце неофициально сказал - типа не дрефь, мы твоей стороне.Да это зашквар полный..

detroytred написав: Проблема в том, что высшее керивництво страны не хотело брать на себя всю полноту ответственности и затраты...

Напрягать булки))

Решило выкрутиться добробатами и волонтёрами. Проблема в том, что высшее керивництво страны не хотело брать на себя всю полноту ответственности и затраты...Напрягать булки))Решило выкрутиться добробатами и волонтёрами.

І справді - куди поспішати, все ж під "контролем".Ага. В Криму повинні були стріляти направо і наліво без команди, по уставу, а тут треба папірці на кожен чих і додадкові виплати. Логічно, що скажеш.Керівництво почало АТО. Всі накази були віддані, а два місяці чухались, бо не було чим і кому воювати, підтягували резервиУкраїнські силиНа початкових етапах сили українського угрупування мали приблизно 300 бійців підрозділів Нацгвардії «Омега», «Вега», «Ягуар», понад 100 бійців СБУ «Альфа», роту десантників 80 ОАеМБр.[36]15 квітня до Слов'янська було відправлено 1-й резервний батальйон оперативного призначення НГУ у складі 300—350 чоловік.[37][38]24 квітня 2014 року російська сторона оцінила розмір задіяних в операції українських сил у 11 тис. чоловік, 160 танків, 230 БМП і БТР, 150 гармат і мінометів.[39]6 травня 2014 року російська сторона оцінила розмір задіяних в операції українських сил у 30 тис. чоловік, цифра вочевидь абсурдна, як і "11 тисяч".[40]Станом на 9 травня 2014 року на горі Карачун позиції утримувала рота українських десантників.[41]2 червня 2014 року до Слов'янська був відправлений 2-й батальйон Національної гвардії, сформований «Самообороною Майдану».[42]Станом на момент виходу проросійських сил з міста 5 липня, за матеріалами інтерв'ю з Генштабом, особовий склад військовослужбовців, що блокували Слов'янськ налічував 1800 чоловік.[вин 4]Проросійські силиНа момент вторгнення до Слов'янська 12 квітня 2014 року, російський загін «Крим» налічував 52 чоловіка.[44][вин 5]24 квітня 2014 року російська сторона оцінила розмір проросійських сил у 2 тис. чоловік, що озброєні 100 одиницями автоматичної зброї.[39]З 12 червня 2014 року і до виходу з міста, угруповання проросійських сил у Слов'янську отримало з Росії щонайменше 5 танків.[46]На момент виходу зі Слов'янська 5 липня 2014 року, за різними даними, угруповання проросійських бойовиків нараховувало від 1000 до 1824 чоловік. За матеріалами інтерв'ю з Генштабом, кількість бойовиків у Слов'янську на момент виходу складала понад 1000 чоловік.[вин 6] За словами радника президента Юрія Луценка, у колонах проросійських бойовиків, що відступали з оточеного Слов'янська, було 1,5 тис. чоловік.[47] За словами розвідника, що діяв під прикриттям в угрупуванні Ігоря Гіркіна, чисельність всього угрупування, що діяло у Слов'янську, складала 1824 чоловіка.[вин 7]За даними дослідників-блогерів, загін бойовиків у Слов'янську налічував 160 чоловік станом на 1 травня, 400 чол. — на 1 червня, і порядка 1500—1800 чол. на 1 липня 2014.[49]