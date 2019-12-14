Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Вы что-то путаете, про нациков рассказывает наша прокуратура и министерство внутренних дел, а вы защищаете потенциальных убийц, исходя из того, что вы не хотели таких убийц, сделайте нам других убийц или замыльте в кладовку это дело. Вот и вся правда про трескотню про добрых музыкантов, хороших рецидивистов и тд.
Почитайте свої пости, на цю тему. Якщо хтось із них винний - буде сидіти, якщо доведуть його чи її вину. Якщо звинувачення лажові, то я про це писав, і буду писати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Вы что-то путаете, про нациков рассказывает наша прокуратура и министерство внутренних дел, а вы защищаете потенциальных убийц, исходя из того, что вы не хотели таких убийц, сделайте нам других убийц или замыльте в кладовку это дело. Вот и вся правда про трескотню про добрых музыкантов, хороших рецидивистов и тд.
Почитайте свої пости, на цю тему. Якщо хтось із них винний - буде сидіти, якщо доведуть його чи її вину. Якщо звинувачення лажові, то я про це писав, і буду писати.
Тогда надо убрать хунвейбинов из зала суда, потому что когда кричат судье, что кол в одно место вставят, судья может принять неверное решение по причине боязни за свое место, в которое вставят. А вы же хотите знать кто убил Шеремета ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Тогда надо убрать хунвейбинов из зала, потому что когда кричат судье, что кол в одно место вставят, судья может принять неверное решение по причине боязни за свое место, в которое вставят. А вы же хотите знать кто убил Шеремета ?
На суді над торнадівцями і не таке робили. Але засудили і сидять. Тільки там були реальні знущання над людьми, а тут цирк з "доказами".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Тогда надо убрать хунвейбинов из зала, потому что когда кричат судье, что кол в одно место вставят, судья может принять неверное решение по причине боязни за свое место, в которое вставят. А вы же хотите знать кто убил Шеремета ?
На суді над торнадівцями і не таке робили. Але засудили і сидять. Тільки там були реальні знущання над людьми, а тут цирк з "доказами".
Пусть суд и оценивает спокойно все обстоятельства.
Ну и чтобы время зря не терять, троих - еврейского музыканта, семикратного рецидивиста и его жену-вертухая, уже можно сажать за незаконный оборот взрывчатых веществ - от трёх до семи лет, с этим уж точно никто не спорит, а двоих из этих троих за попытку подрыва другой машины - там тоже под десяточку, и с этим тоже никто особо не спорит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:Я же объяснил)) Сверху всё идёт.
Турчинов и Ко не дал гарантий и четких однозначных и т.п.)) указов-решений командирам частей. И вниз по лесенке все также *перестраховывались*.
Грубо:а Да булки напрячь нужно было и всю ночь строить подписи на бумажках и лично каждому в кармашек. Вплоть до объявления ВП. По тому же Донбасу - хотя бы ВП в двух областях.
Та прямо головнокомандувач кожному солдату особисто папірець буде давати. В нас і так УПА (українська паперова армія). В тому і проблема, що вона на той час була тільки паперова, а реальна була в розібраному і деморалізованому стані.
detroytred написав:Ещё раз: я Вам не доказывал, что активное сопротивление в Крыму однозначно дало бы лучший результат. Я опровергал Ваше утверждение об однозначности правильности тех принятых действий. Для этого показывал возможность и последствия этого активного сопротивления.
При этом Вы упускаете, что формат зелёных человечков вполне предполагал возможность того, что рашка не пойдёт на открытый полномасштабный конфликт ... при проявлении активного сопротивления.
У Путі проти Крима стояла галочка, а з конфліктом чи без, план все одно виконали б. З конфліктом могли б і проти Новоросії галочку поставити.
detroytred написав:З.Ы. ну а то, что на начальном этапе была выделена всего лишь рота!!!! (80-й бригады) из всех ВСУ!!! --- это и есть демонстрация подхода Турчинова и Ко.
Два з половиною місяці чухались. Тільки коли змогли реально воювати, як в Семенівці, тільки тоді Гіркін і втік.
За лесом деревьев....
Я показывают лишь одно, что хоть пусть деморализованная, не обеспеченная, в резиновых тапочках, с паперцями и без, ит.д., но украинская армия ликвидировала бы тот сброд пополченцев и ДРГ. Иначе априори и быть не могло. И до Киева этот сброд не дошёл. И назад бы его гнали. Я читал как-то воспоминая офицера связи штаба пополченцев .... там капец какая деморализация, уровень подготовки и т.п. (сброд шайка и т.п.).
Точка же остановки этого гнания назад зависела от вмешательства регулярных подразделений рашки и!!!! изменения формата помощи пополченцам (см. обещания Кургиняна начштабу гиркинда на его слёзы об обеспечении).
Ну а скорость и начало этого гнания зависела от действий Турчинова и Ко. Та морализация, а точнее стимулирование, в виде -- когда появляется жажда мести, когда уже и последнему понятно, что число участников таково, что обратного хода (подхода) не будет, когда улучшили обеспечение и т.п. --- это естественная стимуляция, элементы которой можно было компенсировать или ускорить. Введением ВП, однозначными указами, приказами, воздействием на генералитет, выделением средств быстрее, раньше и т.д. Это полностью задача-функция Верховного Г-ча и Ко.
Что Вы доказываете, кроме оспаривания частных моментов, непонятно.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 15 гру, 2019 00:18, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Пусть суд и оценивает спокойно все обстоятельства.
Ну и чтобы время зря не терять, троих - еврейского музыканта, семикратного рецидивиста и его жену-вертухая, уже можно сажать за незаконный оборот взрывчатых веществ - от трёх до семи лет, с этим уж точно никто не спорит, а двоих из этих троих за попытку подрыва другой машины - там тоже под десяточку, и с этим тоже никто особо не спорит.
Ну нормально. А то вчера - прессуха, прессуха. Сегодня - потенциальные и суд покажет. Уже прогресс. Так можем дойти и до - "я за зелю не голосовал"
freeze написав:Тогда надо убрать хунвейбинов из зала, потому что когда кричат судье, что кол в одно место вставят, судья может принять неверное решение по причине боязни за свое место, в которое вставят. А вы же хотите знать кто убил Шеремета ?
На суді над торнадівцями і не таке робили. Але засудили і сидять. Тільки там були реальні знущання над людьми, а тут цирк з "доказами".
Пусть суд и оценивает спокойно все обстоятельства.
Ну и чтобы время зря не терять, троих - еврейского музыканта, семикратного рецидивиста и его жену-вертухая, уже можно сажать за незаконный оборот взрывчатых веществ - от трёх до семи лет, с этим уж точно никто не спорит, а двоих из этих троих за попытку подрыва другой машины - там тоже под десяточку, и с этим тоже никто особо не спорит.
Фишка в том, что если по Шеремету не докажут, то уйти должен Аваков и Ко.
Я так понимаю, что поэтому в рашке рукоплещут. Что по любому результату зашкварится кто-то должен.
Но наши их могут разочаровать))) Все заглохнет и никто не ответственен окажется.
detroytred написав:Я показывают лишь одно, что хоть пусть деморализованная, не обеспеченная, в резиновых тапочках, с паперцями и без, ит.д., но украинская армия ликвидировала бы тот сброд пополченцев и ДРГ. Иначе априори и быть не могло. И до Киева этот сброд не дошёл. И назад бы его гнали.
Так чого не ліквідувала? Я ніяк не можу побачити чіткої відповіді. Чого чухалась біля Слов'янська? Папірців з печатками не було, чи, все ж таки, боєздатної армії?
detroytred написав:Я читал как-то воспоминая офицера связи штаба пополченцев .... там капец какая деморализация, уровень подготовки и т.п. (сброд шайка и т.п.).
Точка же остановки этого гнания назад зависела от вмешательства регулярных ДРГ и!!!! изменения формата помощи пополченцам (см. обещания Кургиняна начштабу гиркинда на его слёзы об обеспечении).
Агресію РФ ми тут, поки що, не обговорюємо.
detroytred написав:Ну а скорость и начало этого гнания зависела от действий Турчинова и Ко.
Что Вы доказываете, кроме оспаривания частных моментов, непонятно.
Знову Турчинов винен. Та більшого яструба, ніж Кривавий Пастор, не було, ні тоді, ні зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.