Додано: Суб 14 гру, 2019 23:59

lapay написав: detroytred написав: Я же объяснил))

Сверху всё идёт.



Турчинов и Ко не дал гарантий и четких однозначных и т.п.)) указов-решений командирам частей. И вниз по лесенке все также *перестраховывались*.



Грубо:а

Да булки напрячь нужно было и всю ночь строить подписи на бумажках и лично каждому в кармашек.

Вплоть до объявления ВП.

По тому же Донбасу - хотя бы ВП в двух областях. Я же объяснил))Сверху всё идёт.Турчинов и Ко не дал гарантий и четких однозначных и т.п.)) указов-решений командирам частей. И вниз по лесенке все также *перестраховывались*.Грубо:аДа булки напрячь нужно было и всю ночь строить подписи на бумажках и лично каждому в кармашек.Вплоть до объявления ВП.По тому же Донбасу - хотя бы ВП в двух областях.

Та прямо головнокомандувач кожному солдату особисто папірець буде давати. В нас і так УПА (українська паперова армія). В тому і проблема, що вона на той час була тільки паперова, а реальна була в розібраному і деморалізованому стані. detroytred написав: Ещё раз: я Вам не доказывал, что активное сопротивление в Крыму однозначно дало бы лучший результат. Я опровергал Ваше утверждение об однозначности правильности тех принятых действий. Для этого показывал возможность и последствия этого активного сопротивления.



При этом Вы упускаете, что формат зелёных человечков вполне предполагал возможность того, что рашка не пойдёт на открытый полномасштабный конфликт ... при проявлении активного сопротивления. Ещё раз: я Вам не доказывал, что активное сопротивление в Крыму однозначно дало бы лучший результат. Я опровергал Ваше утверждение об однозначности правильности тех принятых действий. Для этого показывал возможность и последствия этого активного сопротивления.При этом Вы упускаете, что формат зелёных человечков вполне предполагал возможность того, что рашка не пойдёт на открытый полномасштабный конфликт ... при проявлении активного сопротивления.

У Путі проти Крима стояла галочка, а з конфліктом чи без, план все одно виконали б. З конфліктом могли б і проти Новоросії галочку поставити. detroytred написав: З.Ы. ну а то, что на начальном этапе была выделена всего лишь рота!!!! (80-й бригады) из всех ВСУ!!! --- это и есть демонстрация подхода Турчинова и Ко. З.Ы. ну а то, что на начальном этапе была выделена всего лишь рота!!!! (80-й бригады) из всех ВСУ!!! --- это и есть демонстрация подхода Турчинова и Ко.

Два з половиною місяці чухались. Тільки коли змогли реально воювати, як в Семенівці, тільки тоді Гіркін і втік. Та прямо головнокомандувач кожному солдату особисто папірець буде давати. В нас і так УПА (українська паперова армія). В тому і проблема, що вона на той час була тільки паперова, а реальна була в розібраному і деморалізованому стані.У Путі проти Крима стояла галочка, а з конфліктом чи без, план все одно виконали б. З конфліктом могли б і проти Новоросії галочку поставити.Два з половиною місяці чухались. Тільки коли змогли реально воювати, як в Семенівці, тільки тоді Гіркін і втік.

За лесом деревьев....Я показывают лишь одно, что хоть пусть деморализованная, не обеспеченная, в резиновых тапочках, с паперцями и без, ит.д., но украинская армия ликвидировала бы тот сброд пополченцев и ДРГ.Иначе априори и быть не могло.И до Киева этот сброд не дошёл.И назад бы его гнали.Я читал как-то воспоминая офицера связи штаба пополченцев .... там капец какая деморализация, уровень подготовки и т.п. (сброд шайка и т.п.).Точка же остановки этого гнания назад зависела от вмешательства регулярных подразделений рашки и!!!! изменения формата помощи пополченцам (см. обещания Кургиняна начштабу гиркинда на его слёзы об обеспечении).Ну а скорость и начало этого гнания зависела от действий Турчинова и Ко. Та морализация, а точнее стимулирование, в виде -- когда появляется жажда мести, когда уже и последнему понятно, что число участников таково, что обратного хода (подхода) не будет, когда улучшили обеспечение и т.п. --- это естественная стимуляция, элементы которой можно было компенсировать или ускорить.Введением ВП, однозначными указами, приказами, воздействием на генералитет, выделением средств быстрее, раньше и т.д.Это полностью задача-функция Верховного Г-ча и Ко.Что Вы доказываете, кроме оспаривания частных моментов, непонятно.