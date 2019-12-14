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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 гру, 2019 00:19
detroytred написав:
Но наши их могут разочаровать)))
Все заглохнет и никто не ответственен окажется.
Думаю, что не заглохнет, потому что дело Шеремета это просто повод для серьезного слома сфер влияния в силовых структурах, и процесс пошел. Сливают инфу, что Зеленский дал персональное добро. Будут серьезные чистки, в том числе и из-за дела Шеремета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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