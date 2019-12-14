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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4898489949004901 Додано: Нед 15 гру, 2019 00:19 detroytred написав: Но наши их могут разочаровать)))

Все заглохнет и никто не ответственен окажется. Но наши их могут разочаровать)))Все заглохнет и никто не ответственен окажется.



Думаю, что не заглохнет, потому что дело Шеремета это просто повод для серьезного слома сфер влияния в силовых структурах, и процесс пошел. Сливают инфу, что Зеленский дал персональное добро. Будут серьезные чистки, в том числе и из-за дела Шеремета. Думаю, что не заглохнет, потому что дело Шеремета это просто повод для серьезного слома сфер влияния в силовых структурах, и процесс пошел. Сливают инфу, что Зеленский дал персональное добро. Будут серьезные чистки, в том числе и из-за дела Шеремета. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14093 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3806 раз. Подякували: 5663 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 00:27 lapay написав: detroytred написав: Я показывают лишь одно, что хоть пусть деморализованная, не обеспеченная, в резиновых тапочках, с паперцями и без, ит.д., но украинская армия ликвидировала бы тот сброд пополченцев и ДРГ.

Иначе априори и быть не могло.

И до Киева этот сброд не дошёл.

И назад бы его гнали. Я показывают лишь одно, что хоть пусть деморализованная, не обеспеченная, в резиновых тапочках, с паперцями и без, ит.д., но украинская армия ликвидировала бы тот сброд пополченцев и ДРГ.Иначе априори и быть не могло.И до Киева этот сброд не дошёл.И назад бы его гнали.

Так чого не ліквідувала? Я ніяк не можу побачити чіткої відповіді. Чого чухалась біля Слов'янська? Папірців з печатками не було, чи, все ж таки, боєздатної армії?

detroytred написав: Я чиутал как-то воспоминая офицера связи штаба пополченцев .... там капец какая деморализация, уровень подготовки и т.п. (сброд шайка и т.п.).



Точка же остановки этого гнания назад зависела от вмешательства регулярных ДРГ и!!!! изменения формата помощи пополченцам (см. обещания Кургиняна начштабу гиркинда на его слёзы об обеспечении). Я чиутал как-то воспоминая офицера связи штаба пополченцев .... там капец какая деморализация, уровень подготовки и т.п. (сброд шайка и т.п.).Точка же остановки этого гнания назад зависела от вмешательства регулярных ДРГ и!!!! изменения формата помощи пополченцам (см. обещания Кургиняна начштабу гиркинда на его слёзы об обеспечении).

Агресію РФ ми тут, поки що, не обговорюємо.

detroytred написав: Ну а скорость и начало этого гнания зависела от действий Турчинова и Ко.



Что Вы доказываете, кроме оспаривания частных моментов, непонятно. Ну а скорость и начало этого гнания зависела от действий Турчинова и Ко.Что Вы доказываете, кроме оспаривания частных моментов, непонятно.

Знову Турчинов винен. Та більшого яструба, ніж Кривавий Пастор, не було, ні тоді, ні зараз. Так чого не ліквідувала? Я ніяк не можу побачити чіткої відповіді. Чого чухалась біля Слов'янська? Папірців з печатками не було, чи, все ж таки, боєздатної армії?Агресію РФ ми тут, поки що, не обговорюємо.Знову Турчинов винен. Та більшого яструба, ніж Кривавий Пастор, не було, ні тоді, ні зараз.

Как же не ликвидировала-то?

Славянск освободили? Освободили.



Почему чухались?

Я разве доказывал, что быстро выполнили бы задачу?!



Как это не обговариваем вмешательство регулярных подразделений?

Ведь они ответ на вопрос: почему ВСУ не выполнили задачу до конца.





То, что он Турчинов самый ... -- ну и что?!)))

Это снимает ответственность что ли?



З.Ы. по Словянску -- наверняка папирцив не було.

С приказом не считаться с потерями штурма города и приказом работать без учёта зацепить гражданских.

Поэтому измором. Как же не ликвидировала-то?Славянск освободили? Освободили.Почему чухались?Я разве доказывал, что быстро выполнили бы задачу?!Как это не обговариваем вмешательство регулярных подразделений?Ведь они ответ на вопрос: почему ВСУ не выполнили задачу до конца.То, что он Турчинов самый ... -- ну и что?!)))Это снимает ответственность что ли?З.Ы. по Словянску -- наверняка папирцив не було.С приказом не считаться с потерями штурма города и приказом работать без учёта зацепить гражданских.Поэтому измором. detroytred

Повідомлень: 22698 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 01:27 lapay написав: Аваковські прокурори в Європу? Сумніваюсь, сильно від них совком тхне. Аваковські прокурори в Європу? Сумніваюсь, сильно від них совком тхне.



Аваковские прокуроры? С каким это пор у Авакова есть прокуроры? Или для тебя что орган следствия, что орган обвинения - одно и то же?.. Разберись для начала с участниками уголовного процесса, а затем делай умозаключения.



FYI - "аваковские прокуроры" подчиняются Рябошапке, который обозначил свою лояльность т.н. волонтерскому движению еще тогда, когда отказал следователю полиции в подписании обоснованного подозрения в умышленном убийстве "активисту" Стерненко! Аваковские прокуроры? С каким это пор у Авакова есть прокуроры?Или для тебя что орган следствия, что орган обвинения - одно и то же?.. Разберись для начала с участниками уголовного процесса, а затем делай умозаключения.FYI - "аваковские прокуроры" подчиняются Рябошапке, который обозначил свою лояльность т.н. волонтерскому движению еще тогда, когда отказал следователю полиции в подписании обоснованного подозрения в умышленном убийстве "активисту" Стерненко! zРадио

Повідомлень: 4364 З нами з: 02.05.18 Подякував: 848 раз. Подякували: 1978 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4898489949004901 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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