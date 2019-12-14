Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Но наши их могут разочаровать))) Все заглохнет и никто не ответственен окажется.
Думаю, что не заглохнет, потому что дело Шеремета это просто повод для серьезного слома сфер влияния в силовых структурах, и процесс пошел. Сливают инфу, что Зеленский дал персональное добро. Будут серьезные чистки, в том числе и из-за дела Шеремета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:Я показывают лишь одно, что хоть пусть деморализованная, не обеспеченная, в резиновых тапочках, с паперцями и без, ит.д., но украинская армия ликвидировала бы тот сброд пополченцев и ДРГ. Иначе априори и быть не могло. И до Киева этот сброд не дошёл. И назад бы его гнали.
Так чого не ліквідувала? Я ніяк не можу побачити чіткої відповіді. Чого чухалась біля Слов'янська? Папірців з печатками не було, чи, все ж таки, боєздатної армії?
detroytred написав:Я чиутал как-то воспоминая офицера связи штаба пополченцев .... там капец какая деморализация, уровень подготовки и т.п. (сброд шайка и т.п.).
Точка же остановки этого гнания назад зависела от вмешательства регулярных ДРГ и!!!! изменения формата помощи пополченцам (см. обещания Кургиняна начштабу гиркинда на его слёзы об обеспечении).
Агресію РФ ми тут, поки що, не обговорюємо.
detroytred написав:Ну а скорость и начало этого гнания зависела от действий Турчинова и Ко.
Что Вы доказываете, кроме оспаривания частных моментов, непонятно.
Знову Турчинов винен. Та більшого яструба, ніж Кривавий Пастор, не було, ні тоді, ні зараз.
Как же не ликвидировала-то? Славянск освободили? Освободили.
Почему чухались? Я разве доказывал, что быстро выполнили бы задачу?!
Как это не обговариваем вмешательство регулярных подразделений? Ведь они ответ на вопрос: почему ВСУ не выполнили задачу до конца.
То, что он Турчинов самый ... -- ну и что?!))) Это снимает ответственность что ли?
З.Ы. по Словянску -- наверняка папирцив не було. С приказом не считаться с потерями штурма города и приказом работать без учёта зацепить гражданских. Поэтому измором.
lapay написав:Аваковські прокурори в Європу? Сумніваюсь, сильно від них совком тхне.
Аваковские прокуроры? С каким это пор у Авакова есть прокуроры? Или для тебя что орган следствия, что орган обвинения - одно и то же?.. Разберись для начала с участниками уголовного процесса, а затем делай умозаключения.
FYI - "аваковские прокуроры" подчиняются Рябошапке, который обозначил свою лояльность т.н. волонтерскому движению еще тогда, когда отказал следователю полиции в подписании обоснованного подозрения в умышленном убийстве "активисту" Стерненко!
shapo написав:Какая-то извращенная "патриотическая" логика. В Крыму не стреляли потому, что мирных жителей могли убить, а на Донбассе про них забыли. М. Б. все намного проще - поступила команда из Вашингтона или Брюсселя сдать без боя Крым?
Та звісно, дезертири теж були по команді з Вашингтона, а зелені чоловічки шпрехали тільки англійською.
Если бы не гробовое молчание из Киева дезертиров бы расстреляли на месте их однополчане. Да и не побежали бы столько если бы не увидели откровенную сдачу Крыма. Что касается зелёных человечков то им английский без надобности - такие переговоры ведёт их главковерх через переводчика