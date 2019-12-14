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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4899490049014902 Додано: Нед 15 гру, 2019 09:41 Re: Політичні дискусії 19yuriy91 написав: freeze написав:

Пусть суд разбирается, чего вы то на защиту потенциальных убийц столько времени бесплатно тратите. На это есть наше государство, судебная система, полиция, прокуратура.



Пусть суд разбирается, чего вы то на защиту потенциальных убийц столько времени бесплатно тратите. На это есть наше государство, судебная система, полиция, прокуратура.

врадиевку помните?

в стране, где доверие к правоохранительной и судебной системе на очень низком уровне, таким разговорам не удивляешься.

как тут не вспомнить потужные реформы. врадиевку помните?в стране, где доверие к правоохранительной и судебной системе на очень низком уровне, таким разговорам не удивляешься.как тут не вспомнить потужные реформы.



Врадиевка была при гопнике, потом Петро пять лет проводил эффективные реформы, в том числе много внимания уделял правоохранительной и судебной системе. Я отчетливо помню как даже здесь на ветке перед выборами постоянно выкладывали огромные списки с реформами Порошенко.



Поэтому оттого, что они все вдруг массово стали жаловаться на то, что раньше хвалили, можно сделать выводы, или Петро очковтирательный лжереформатор, или его паства похоже на флюгеры и говорит в зависимости от какой то своей выгоды противоположные вещи. Врадиевка была при гопнике, потом Петро пять лет проводил эффективные реформы, в том числе много внимания уделял правоохранительной и судебной системе. Я отчетливо помню как даже здесь на ветке перед выборами постоянно выкладывали огромные списки с реформами Порошенко.Поэтому оттого, что они все вдруг массово стали жаловаться на то, что раньше хвалили, можно сделать выводы, или Петро очковтирательный лжереформатор, или его паства похоже на флюгеры и говорит в зависимости от какой то своей выгоды противоположные вещи. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14094 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3806 раз. Подякували: 5663 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 09:50 freeze написав: 19yuriy91 написав: freeze написав:

Пусть суд разбирается, чего вы то на защиту потенциальных убийц столько времени бесплатно тратите. На это есть наше государство, судебная система, полиция, прокуратура.



Пусть суд разбирается, чего вы то на защиту потенциальных убийц столько времени бесплатно тратите. На это есть наше государство, судебная система, полиция, прокуратура.

врадиевку помните?

в стране, где доверие к правоохранительной и судебной системе на очень низком уровне, таким разговорам не удивляешься.

как тут не вспомнить потужные реформы. врадиевку помните?в стране, где доверие к правоохранительной и судебной системе на очень низком уровне, таким разговорам не удивляешься.как тут не вспомнить потужные реформы.



Врадиевка была при гопнике, потом Петро пять лет проводил эффективные реформы, в том числе много внимания уделял правоохранительной и судебной системы. Я отчетливо помню как даже здесь на ветке перед выборами постоянно выкладывали огромные списки с реформами Порошенко.



Поэтому оттого, что они все вдруг массово стали жаловаться на то, что раньше хвалили, можно сделать выводы, или Петро очковтирательный лжереформатор, или его паства похоже на флюгеры и говорит в зависимости от какой то своей выгоды противоположные вещи. Врадиевка была при гопнике, потом Петро пять лет проводил эффективные реформы, в том числе много внимания уделял правоохранительной и судебной системы. Я отчетливо помню как даже здесь на ветке перед выборами постоянно выкладывали огромные списки с реформами Порошенко.Поэтому оттого, что они все вдруг массово стали жаловаться на то, что раньше хвалили, можно сделать выводы, или Петро очковтирательный лжереформатор, или его паства похоже на флюгеры и говорит в зависимости от какой то своей выгоды противоположные вещи.

я ж о том же.

от гопника, скорее то и раньше, практически ничего не изменилось, народ тока поборзее стал, ну по крайней мере часть его.

с одной стороны то, нельзя себя вести так с правоохранителями,как тут не вспомнить "разговор" сашка белого, а с другой....

доверия нет я ж о том же.от гопника, скорее то и раньше, практически ничего не изменилось, народ тока поборзее стал, ну по крайней мере часть его.с одной стороны то, нельзя себя вести так с правоохранителями,как тут не вспомнить "разговор" сашка белого, а с другой....доверия нет 19yuriy91 Повідомлень: 2234 З нами з: 15.09.12 Подякував: 216 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 10:57 mephala написав: читаємо ваше посилання. загальна кількість пенсіонерів 11 349 тис осіб.

10-15% від них це від 1 135 до 1 702 тис осіб.

вам не дуже важко буде вказати як ви їх визначили виходячи з інформації за наданим вами посиланням?

а також все ще чекаю де ви взяли інформацію стосовно частини грошей яка іде на утримання силовиків.

ЗІ

також хотілося б взнати кого ви відносите до силовиків. бо такий термін на діаграмах відсутній. читаємо ваше посилання. загальна кількість пенсіонерів 11 349 тис осіб.10-15% від них це від 1 135 до 1 702 тис осіб.вам не дуже важко буде вказати як ви їх визначили виходячи з інформації за наданим вами посиланням?а також все ще чекаю де ви взяли інформацію стосовно частини грошей яка іде на утримання силовиків.ЗІтакож хотілося б взнати кого ви відносите до силовиків. бо такий термін на діаграмах відсутній.



В статистике написаны только военнослужащие, ментов и сбу-ников явно где-то забыли или они в другом ПФ, но их вместе точно не 0,5млн как там указано.

По поводу пенсий полно материалов о том как планировались поднять пенсии сбу-никам и ментам - совсем не до 5000 грн. Произошло ли это на самом деле или осталось декларацией пока не нашел, но приведенные мной данные прочел в одной из статей которую пока не вспомню где читал.

Как найду - запощу.

Хотя как по мне за сдачу Крыма они и 2000грн пенсии недостойны. В статистике написаны только военнослужащие, ментов и сбу-ников явно где-то забыли или они в другом ПФ, но их вместе точно не 0,5млн как там указано.По поводу пенсий полно материалов о том как планировались поднять пенсии сбу-никам и ментам - совсем не до 5000 грн. Произошло ли это на самом деле или осталось декларацией пока не нашел, но приведенные мной данные прочел в одной из статей которую пока не вспомню где читал.Как найду - запощу.Хотя как по мне за сдачу Крыма они и 2000грн пенсии недостойны. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2440 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 560 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4899490049014902 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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