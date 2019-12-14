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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4899490049014902
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:41

Re: Політичні дискусії

19yuriy91 написав:
  freeze написав:
Пусть суд разбирается, чего вы то на защиту потенциальных убийц столько времени бесплатно тратите. На это есть наше государство, судебная система, полиция, прокуратура.


врадиевку помните?
в стране, где доверие к правоохранительной и судебной системе на очень низком уровне, таким разговорам не удивляешься.
как тут не вспомнить потужные реформы.


Врадиевка была при гопнике, потом Петро пять лет проводил эффективные реформы, в том числе много внимания уделял правоохранительной и судебной системе. Я отчетливо помню как даже здесь на ветке перед выборами постоянно выкладывали огромные списки с реформами Порошенко.

Поэтому оттого, что они все вдруг массово стали жаловаться на то, что раньше хвалили, можно сделать выводы, или Петро очковтирательный лжереформатор, или его паства похоже на флюгеры и говорит в зависимости от какой то своей выгоды противоположные вещи.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:50

  freeze написав:
19yuriy91 написав:
  freeze написав:
Пусть суд разбирается, чего вы то на защиту потенциальных убийц столько времени бесплатно тратите. На это есть наше государство, судебная система, полиция, прокуратура.


врадиевку помните?
в стране, где доверие к правоохранительной и судебной системе на очень низком уровне, таким разговорам не удивляешься.
как тут не вспомнить потужные реформы.


Врадиевка была при гопнике, потом Петро пять лет проводил эффективные реформы, в том числе много внимания уделял правоохранительной и судебной системы. Я отчетливо помню как даже здесь на ветке перед выборами постоянно выкладывали огромные списки с реформами Порошенко.

Поэтому оттого, что они все вдруг массово стали жаловаться на то, что раньше хвалили, можно сделать выводы, или Петро очковтирательный лжереформатор, или его паства похоже на флюгеры и говорит в зависимости от какой то своей выгоды противоположные вещи.

я ж о том же.
от гопника, скорее то и раньше, практически ничего не изменилось, народ тока поборзее стал, ну по крайней мере часть его. :D
с одной стороны то, нельзя себя вести так с правоохранителями,как тут не вспомнить "разговор" сашка белого, а с другой....
доверия нет
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 10:57

  mephala написав:читаємо ваше посилання. загальна кількість пенсіонерів 11 349 тис осіб.
10-15% від них це від 1 135 до 1 702 тис осіб.
вам не дуже важко буде вказати як ви їх визначили виходячи з інформації за наданим вами посиланням?
а також все ще чекаю де ви взяли інформацію стосовно частини грошей яка іде на утримання силовиків.
ЗІ
також хотілося б взнати кого ви відносите до силовиків. бо такий термін на діаграмах відсутній.


В статистике написаны только военнослужащие, ментов и сбу-ников явно где-то забыли или они в другом ПФ, но их вместе точно не 0,5млн как там указано.
По поводу пенсий полно материалов о том как планировались поднять пенсии сбу-никам и ментам - совсем не до 5000 грн. Произошло ли это на самом деле или осталось декларацией пока не нашел, но приведенные мной данные прочел в одной из статей которую пока не вспомню где читал.
Как найду - запощу.
Хотя как по мне за сдачу Крыма они и 2000грн пенсии недостойны.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1 ... 4899490049014902
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