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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4899490049014902
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:41

Re: Політичні дискусії

19yuriy91 написав:
  freeze написав:
Пусть суд разбирается, чего вы то на защиту потенциальных убийц столько времени бесплатно тратите. На это есть наше государство, судебная система, полиция, прокуратура.


врадиевку помните?
в стране, где доверие к правоохранительной и судебной системе на очень низком уровне, таким разговорам не удивляешься.
как тут не вспомнить потужные реформы.


Врадиевка была при гопнике, потом Петро пять лет проводил эффективные реформы, в том числе много внимания уделял правоохранительной и судебной системе. Я отчетливо помню как даже здесь на ветке перед выборами постоянно выкладывали огромные списки с реформами Порошенко.

Поэтому оттого, что они все вдруг массово стали жаловаться на то, что раньше хвалили, можно сделать выводы, или Петро очковтирательный лжереформатор, или его паства похоже на флюгеры и говорит в зависимости от какой то своей выгоды противоположные вещи.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:50

  freeze написав:
19yuriy91 написав:
  freeze написав:
Пусть суд разбирается, чего вы то на защиту потенциальных убийц столько времени бесплатно тратите. На это есть наше государство, судебная система, полиция, прокуратура.


врадиевку помните?
в стране, где доверие к правоохранительной и судебной системе на очень низком уровне, таким разговорам не удивляешься.
как тут не вспомнить потужные реформы.


Врадиевка была при гопнике, потом Петро пять лет проводил эффективные реформы, в том числе много внимания уделял правоохранительной и судебной системы. Я отчетливо помню как даже здесь на ветке перед выборами постоянно выкладывали огромные списки с реформами Порошенко.

Поэтому оттого, что они все вдруг массово стали жаловаться на то, что раньше хвалили, можно сделать выводы, или Петро очковтирательный лжереформатор, или его паства похоже на флюгеры и говорит в зависимости от какой то своей выгоды противоположные вещи.

я ж о том же.
от гопника, скорее то и раньше, практически ничего не изменилось, народ тока поборзее стал, ну по крайней мере часть его. :D
с одной стороны то, нельзя себя вести так с правоохранителями,как тут не вспомнить "разговор" сашка белого, а с другой....
доверия нет
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 10:57

  mephala написав:читаємо ваше посилання. загальна кількість пенсіонерів 11 349 тис осіб.
10-15% від них це від 1 135 до 1 702 тис осіб.
вам не дуже важко буде вказати як ви їх визначили виходячи з інформації за наданим вами посиланням?
а також все ще чекаю де ви взяли інформацію стосовно частини грошей яка іде на утримання силовиків.
ЗІ
також хотілося б взнати кого ви відносите до силовиків. бо такий термін на діаграмах відсутній.


В статистике написаны только военнослужащие, ментов и сбу-ников явно где-то забыли или они в другом ПФ, но их вместе точно не 0,5млн как там указано.
По поводу пенсий полно материалов о том как планировались поднять пенсии сбу-никам и ментам - совсем не до 5000 грн. Произошло ли это на самом деле или осталось декларацией пока не нашел, но приведенные мной данные прочел в одной из статей которую пока не вспомню где читал.
Как найду - запощу.
Хотя как по мне за сдачу Крыма они и 2000грн пенсии недостойны.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:26

  lapay написав:Агресію РФ ми тут, поки що, не обговорюємо.

А сейчас мы с кем воюем?
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:30

Похоже не только исполнители, но и заказчики взрыва Шеремета, многим не понравятся.
Проблема реальная. Доверия нет.
А так бы проголосовали на 5 канале, назначили нужных лиц, и появилось бы доверие к правоохранительной системе.

Тут вчера кто-то железный аргумент приводил - врач-хирург не мог никого взорвать )))
Как раз прочитал сегодня ответный аргумент.
Одесский «Доктор Зло»: устроивший взрыв у здания СБУ хирург встретит Новый год в СИЗО.
Владимир Грубник, лидер пророссийской террористической группы, которая четыре года назад устроила взрыв под стенами областного управления СБУ на углу Еврейской и Екатерининской, останется под стражей минимум до 25 января следующего года.
Сотрудника кафедры хирургии №1 Одесского национального медуниверситета Владимира Грубника обвиняют в создании террористической группы, теракте, незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчаткой и их незаконном изготовлении (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Кстати ровно по тем же статьям, как и группу подельников по делу Шеремета. Да и группировка по структуре и действиям похожая тут активно обсуждаемой, только взгляды диаметрально противоположные.

Особенно впечатлило :
При задержании Грубник оказал яростное сопротивление бойцам «Альфы». Одного он даже укусил за шею, пытаясь перегрызть сонную артерию.
Итить, профессионал, доктор, знает где грызть )) А по отзывам на форумах пациентов, врач-то был хороший, хвалили.

https://dumskaya.net/news/doktor-zlo-105841/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 12:27

  Kripo написав:
  detroytred написав:З.Ы. ну а то, что на начальном этапе была выделена всего лишь рота!!!! (80-й бригады) из всех ВСУ!!! --- это и есть демонстрация подхода Турчинова и Ко.


это те ребята что отдали 3 бронетранспортера или те что вынули затворы из автоматов?

В Крыму отдавали приказы, но их не выполняли, офицеры из местных, солдаты тоже, была даже попытка на Симферополь выехать, колону блокировали "местные жители" и все.

А еще неплохо вспомнить пограничников в Донецке, которые демонстративно расстреляли патронны в воздух и вышли из части.

Если говорить о таких вещах, то может стоит наконец задуматься о том, что государство у нас уже почти 30 лет занимается не тем и не так? И главная причина событий внутри страны, а Пу своим вмешательством только помог обострить ситуацию?
Особенно, если вспомнить достаточно давний съезд в Северодонецке, закон о языке, принятый на второй день после бегства Януковича и победы Майдана и отменённый, кажется, на четвёртый день. И снова принятый уже недавно.
Иногда вспоминается лозунг первых десятилетий "совка": "Железной рукой приведём человечество к счастью!". Самое интересное, что этот лозунг поддерживают, главным образом, ярые противники "совка".
Понимаю, что признавать и анализировать свои ошибки, заниматься экономикой страны неприятнее и сложнее, чем балаболить на гуманитарные темы и раздувать из них проблемы.
А ещё проще пытаться "опустить" Президента собственной страны, называя его "бубочкой" и пр. и делая вид, что не понимаешь, что этим "опускаешь" собственную страну и помогаешь исключительно её врагам.
Мне тут как-то рассказывали, что у нас критиковали, и весьма жёстко, всех президентов. Да, Президента критиковать можно и нужно. Но надо отличать критику за реальные ошибки, пусть даже жёсткую, от дешёвых попыток унизить и "опустить" его.
Кстати, считаю идиотизмом попытки пришить Пороху измену за Минские договорённости. При всех его реальных грехах.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 15 гру, 2019 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 12:32

  ЛАД написав:Кстати, считаю идиотизмом попытки пришить Пороху измену за Минские договорённости.

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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 12:41

  ЛАД написав:Кстати, считаю идиотизмом попытки пришить Пороху измену за Минские договорённости.


Это просто троллинг от Портнова, который подал такое заявление в ответ на раздутую компанию Нет капитуляции сторонниками Порошенко.
Выглядит троллинг достаточно логично - раз обвиняют кого-то в капитуляции, то следует разобраться, кто подписал договор о капитуляции и зачем.

Хотя тут я тоже не вижу вины Порошенко, просто подписав "Договор о капитуляции", он остановил наступление противника.
Понятно, что дело не будет иметь продолжения, тем более сейчас Трубу заменят на более лояльного для Порошенко человека.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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