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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4899490049014902 Додано: Нед 15 гру, 2019 09:41 Re: Політичні дискусії 19yuriy91 написав: freeze написав:

Пусть суд разбирается, чего вы то на защиту потенциальных убийц столько времени бесплатно тратите. На это есть наше государство, судебная система, полиция, прокуратура.



Пусть суд разбирается, чего вы то на защиту потенциальных убийц столько времени бесплатно тратите. На это есть наше государство, судебная система, полиция, прокуратура.

врадиевку помните?

в стране, где доверие к правоохранительной и судебной системе на очень низком уровне, таким разговорам не удивляешься.

как тут не вспомнить потужные реформы. врадиевку помните?в стране, где доверие к правоохранительной и судебной системе на очень низком уровне, таким разговорам не удивляешься.как тут не вспомнить потужные реформы.



Врадиевка была при гопнике, потом Петро пять лет проводил эффективные реформы, в том числе много внимания уделял правоохранительной и судебной системе. Я отчетливо помню как даже здесь на ветке перед выборами постоянно выкладывали огромные списки с реформами Порошенко.



Поэтому оттого, что они все вдруг массово стали жаловаться на то, что раньше хвалили, можно сделать выводы, или Петро очковтирательный лжереформатор, или его паства похоже на флюгеры и говорит в зависимости от какой то своей выгоды противоположные вещи. Врадиевка была при гопнике, потом Петро пять лет проводил эффективные реформы, в том числе много внимания уделял правоохранительной и судебной системе. Я отчетливо помню как даже здесь на ветке перед выборами постоянно выкладывали огромные списки с реформами Порошенко.Поэтому оттого, что они все вдруг массово стали жаловаться на то, что раньше хвалили, можно сделать выводы, или Петро очковтирательный лжереформатор, или его паства похоже на флюгеры и говорит в зависимости от какой то своей выгоды противоположные вещи. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14096 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3806 раз. Подякували: 5663 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 09:50 freeze написав: 19yuriy91 написав: freeze написав:

Пусть суд разбирается, чего вы то на защиту потенциальных убийц столько времени бесплатно тратите. На это есть наше государство, судебная система, полиция, прокуратура.



Пусть суд разбирается, чего вы то на защиту потенциальных убийц столько времени бесплатно тратите. На это есть наше государство, судебная система, полиция, прокуратура.

врадиевку помните?

в стране, где доверие к правоохранительной и судебной системе на очень низком уровне, таким разговорам не удивляешься.

как тут не вспомнить потужные реформы. врадиевку помните?в стране, где доверие к правоохранительной и судебной системе на очень низком уровне, таким разговорам не удивляешься.как тут не вспомнить потужные реформы.



Врадиевка была при гопнике, потом Петро пять лет проводил эффективные реформы, в том числе много внимания уделял правоохранительной и судебной системы. Я отчетливо помню как даже здесь на ветке перед выборами постоянно выкладывали огромные списки с реформами Порошенко.



Поэтому оттого, что они все вдруг массово стали жаловаться на то, что раньше хвалили, можно сделать выводы, или Петро очковтирательный лжереформатор, или его паства похоже на флюгеры и говорит в зависимости от какой то своей выгоды противоположные вещи. Врадиевка была при гопнике, потом Петро пять лет проводил эффективные реформы, в том числе много внимания уделял правоохранительной и судебной системы. Я отчетливо помню как даже здесь на ветке перед выборами постоянно выкладывали огромные списки с реформами Порошенко.Поэтому оттого, что они все вдруг массово стали жаловаться на то, что раньше хвалили, можно сделать выводы, или Петро очковтирательный лжереформатор, или его паства похоже на флюгеры и говорит в зависимости от какой то своей выгоды противоположные вещи.

я ж о том же.

от гопника, скорее то и раньше, практически ничего не изменилось, народ тока поборзее стал, ну по крайней мере часть его.

с одной стороны то, нельзя себя вести так с правоохранителями,как тут не вспомнить "разговор" сашка белого, а с другой....

доверия нет я ж о том же.от гопника, скорее то и раньше, практически ничего не изменилось, народ тока поборзее стал, ну по крайней мере часть его.с одной стороны то, нельзя себя вести так с правоохранителями,как тут не вспомнить "разговор" сашка белого, а с другой....доверия нет 19yuriy91 Повідомлень: 2234 З нами з: 15.09.12 Подякував: 216 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 10:57 mephala написав: читаємо ваше посилання. загальна кількість пенсіонерів 11 349 тис осіб.

10-15% від них це від 1 135 до 1 702 тис осіб.

вам не дуже важко буде вказати як ви їх визначили виходячи з інформації за наданим вами посиланням?

а також все ще чекаю де ви взяли інформацію стосовно частини грошей яка іде на утримання силовиків.

ЗІ

також хотілося б взнати кого ви відносите до силовиків. бо такий термін на діаграмах відсутній. читаємо ваше посилання. загальна кількість пенсіонерів 11 349 тис осіб.10-15% від них це від 1 135 до 1 702 тис осіб.вам не дуже важко буде вказати як ви їх визначили виходячи з інформації за наданим вами посиланням?а також все ще чекаю де ви взяли інформацію стосовно частини грошей яка іде на утримання силовиків.ЗІтакож хотілося б взнати кого ви відносите до силовиків. бо такий термін на діаграмах відсутній.



В статистике написаны только военнослужащие, ментов и сбу-ников явно где-то забыли или они в другом ПФ, но их вместе точно не 0,5млн как там указано.

По поводу пенсий полно материалов о том как планировались поднять пенсии сбу-никам и ментам - совсем не до 5000 грн. Произошло ли это на самом деле или осталось декларацией пока не нашел, но приведенные мной данные прочел в одной из статей которую пока не вспомню где читал.

Как найду - запощу.

Хотя как по мне за сдачу Крыма они и 2000грн пенсии недостойны. В статистике написаны только военнослужащие, ментов и сбу-ников явно где-то забыли или они в другом ПФ, но их вместе точно не 0,5млн как там указано.По поводу пенсий полно материалов о том как планировались поднять пенсии сбу-никам и ментам - совсем не до 5000 грн. Произошло ли это на самом деле или осталось декларацией пока не нашел, но приведенные мной данные прочел в одной из статей которую пока не вспомню где читал.Как найду - запощу.Хотя как по мне за сдачу Крыма они и 2000грн пенсии недостойны. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2441 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 11:26 lapay написав: Агресію РФ ми тут, поки що, не обговорюємо. Агресію РФ ми тут, поки що, не обговорюємо.

А сейчас мы с кем воюем? А сейчас мы с кем воюем? M-A-X Повідомлень: 1665 З нами з: 08.10.15 Подякував: 637 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 11:30

Проблема реальная. Доверия нет.

А так бы проголосовали на 5 канале, назначили нужных лиц, и появилось бы доверие к правоохранительной системе.



Тут вчера кто-то железный аргумент приводил - врач-хирург не мог никого взорвать )))

Как раз прочитал сегодня ответный аргумент.

Одесский «Доктор Зло»: устроивший взрыв у здания СБУ хирург встретит Новый год в СИЗО.

Владимир Грубник, лидер пророссийской террористической группы, которая четыре года назад устроила взрыв под стенами областного управления СБУ на углу Еврейской и Екатерининской, останется под стражей минимум до 25 января следующего года.

Сотрудника кафедры хирургии №1 Одесского национального медуниверситета Владимира Грубника обвиняют в создании террористической группы, теракте, незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчаткой и их незаконном изготовлении (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Кстати ровно по тем же статьям, как и группу подельников по делу Шеремета. Да и группировка по структуре и действиям похожая тут активно обсуждаемой, только взгляды диаметрально противоположные.



Особенно впечатлило :

При задержании Грубник оказал яростное сопротивление бойцам «Альфы». Одного он даже укусил за шею, пытаясь перегрызть сонную артерию.

Итить, профессионал, доктор, знает где грызть )) А по отзывам на форумах пациентов, врач-то был хороший, хвалили.



https://dumskaya.net/news/doktor-zlo-105841/ Похоже не только исполнители, но и заказчики взрыва Шеремета, многим не понравятся.Проблема реальная. Доверия нет.А так бы проголосовали на 5 канале, назначили нужных лиц, и появилось бы доверие к правоохранительной системе.Тут вчера кто-то железный аргумент приводил - врач-хирург не мог никого взорвать )))Как раз прочитал сегодня ответный аргумент.Одесский «Доктор Зло»: устроивший взрыв у здания СБУ хирург встретит Новый год в СИЗО.Владимир Грубник, лидер пророссийской террористической группы, которая четыре года назад устроила взрыв под стенами областного управления СБУ на углу Еврейской и Екатерининской, останется под стражей минимум до 25 января следующего года.Сотрудника кафедры хирургии №1 Одесского национального медуниверситета Владимира Грубника обвиняют в создании террористической группы, теракте, незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчаткой и их незаконном изготовлении (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 УК Украины).Кстати ровно по тем же статьям, как и группу подельников по делу Шеремета. Да и группировка по структуре и действиям похожая тут активно обсуждаемой, только взгляды диаметрально противоположные.Особенно впечатлило :При задержании Грубник оказал яростное сопротивление бойцам «Альфы». Одного он даже укусил за шею, пытаясь перегрызть сонную артерию.Итить, профессионал, доктор, знает где грызть )) А по отзывам на форумах пациентов, врач-то был хороший, хвалили. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14096 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3806 раз. Подякували: 5663 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 12:27 Kripo написав: detroytred написав: З.Ы. ну а то, что на начальном этапе была выделена всего лишь рота!!!! (80-й бригады) из всех ВСУ!!! --- это и есть демонстрация подхода Турчинова и Ко. З.Ы. ну а то, что на начальном этапе была выделена всего лишь рота!!!! (80-й бригады) из всех ВСУ!!! --- это и есть демонстрация подхода Турчинова и Ко.



это те ребята что отдали 3 бронетранспортера или те что вынули затворы из автоматов?



В Крыму отдавали приказы, но их не выполняли, офицеры из местных, солдаты тоже, была даже попытка на Симферополь выехать, колону блокировали "местные жители" и все.



А еще неплохо вспомнить пограничников в Донецке, которые демонстративно расстреляли патронны в воздух и вышли из части. это те ребята что отдали 3 бронетранспортера или те что вынули затворы из автоматов?В Крыму отдавали приказы, но их не выполняли, офицеры из местных, солдаты тоже, была даже попытка на Симферополь выехать, колону блокировали "местные жители" и все.А еще неплохо вспомнить пограничников в Донецке, которые демонстративно расстреляли патронны в воздух и вышли из части.

Если говорить о таких вещах, то может стоит наконец задуматься о том, что государство у нас уже почти 30 лет занимается не тем и не так? И главная причина событий внутри страны, а Пу своим вмешательством только помог обострить ситуацию?

Особенно, если вспомнить достаточно давний съезд в Северодонецке, закон о языке, принятый на второй день после бегства Януковича и победы Майдана и отменённый, кажется, на четвёртый день. И снова принятый уже недавно.

Иногда вспоминается лозунг первых десятилетий "совка": "Железной рукой приведём человечество к счастью!". Самое интересное, что этот лозунг поддерживают, главным образом, ярые противники "совка".

Понимаю, что признавать и анализировать свои ошибки, заниматься экономикой страны неприятнее и сложнее, чем балаболить на гуманитарные темы и раздувать из них проблемы.

А ещё проще пытаться "опустить" Президента собственной страны, называя его "бубочкой" и пр. и делая вид, что не понимаешь, что этим "опускаешь" собственную страну и помогаешь исключительно её врагам.

Мне тут как-то рассказывали, что у нас критиковали, и весьма жёстко, всех президентов. Да, Президента критиковать можно и нужно. Но надо отличать критику за реальные ошибки, пусть даже жёсткую, от дешёвых попыток унизить и "опустить" его.

Кстати, считаю идиотизмом попытки пришить Пороху измену за Минские договорённости. При всех его реальных грехах. Если говорить о таких вещах, то может стоит наконец задуматься о том, что государство у нас уже почти 30 лет занимается не тем и не так? И главная причина событий внутри страны, а Пу своим вмешательством только помог обострить ситуацию?Особенно, если вспомнить достаточно давний съезд в Северодонецке, закон о языке, принятый на второй день после бегства Януковича и победы Майдана и отменённый, кажется, на четвёртый день. И снова принятый уже недавно.Иногда вспоминается лозунг первых десятилетий "совка": "Железной рукой приведём человечество к счастью!". Самое интересное, что этот лозунг поддерживают, главным образом, ярые противники "совка".Понимаю, что признавать и анализировать свои ошибки, заниматься экономикой страны неприятнее и сложнее, чем балаболить на гуманитарные темы и раздувать из них проблемы.А ещё проще пытаться "опустить" Президента собственной страны, называя его "бубочкой" и пр. и делая вид, что не понимаешь, что этим "опускаешь" собственную страну и помогаешь исключительно её врагам.Мне тут как-то рассказывали, что у нас критиковали, и весьма жёстко, всех президентов. Да, Президента критиковать можно и нужно. Но надо отличать критику за реальные ошибки, пусть даже жёсткую, от дешёвых попыток унизить и "опустить" его.Кстати, считаю идиотизмом попытки пришить Пороху измену за Минские договорённости. При всех его реальных грехах. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 15 гру, 2019 12:37, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14941 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4300 раз. Подякували: 3998 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 12:32 ЛАД написав: Кстати, считаю идиотизмом попытки пришить Пороху измену за Минские договорённости. Кстати, считаю идиотизмом попытки пришить Пороху измену за Минские договорённости.

+1 +1 M-A-X Повідомлень: 1665 З нами з: 08.10.15 Подякував: 637 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 12:41 ЛАД написав: Кстати, считаю идиотизмом попытки пришить Пороху измену за Минские договорённости. Кстати, считаю идиотизмом попытки пришить Пороху измену за Минские договорённости.



Это просто троллинг от Портнова, который подал такое заявление в ответ на раздутую компанию Нет капитуляции сторонниками Порошенко.

Выглядит троллинг достаточно логично - раз обвиняют кого-то в капитуляции, то следует разобраться, кто подписал договор о капитуляции и зачем.



Хотя тут я тоже не вижу вины Порошенко, просто подписав "Договор о капитуляции", он остановил наступление противника. Понятно, что дело не будет иметь продолжения, тем более сейчас Трубу заменят на более лояльного для Порошенко человека. Это просто троллинг от Портнова, который подал такое заявление в ответ на раздутую компанию Нет капитуляции сторонниками Порошенко.Выглядит троллинг достаточно логично - раз обвиняют кого-то в капитуляции, то следует разобраться, кто подписал договор о капитуляции и зачем.Хотя тут я тоже не вижу вины Порошенко, просто подписав "Договор о капитуляции", он остановил наступление противника. Понятно, что дело не будет иметь продолжения, тем более сейчас Трубу заменят на более лояльного для Порошенко человека. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14096 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3806 раз. Подякували: 5663 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4899490049014902 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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