Додано: Нед 15 гру, 2019 12:27

Kripo написав: detroytred написав: З.Ы. ну а то, что на начальном этапе была выделена всего лишь рота!!!! (80-й бригады) из всех ВСУ!!! --- это и есть демонстрация подхода Турчинова и Ко. З.Ы. ну а то, что на начальном этапе была выделена всего лишь рота!!!! (80-й бригады) из всех ВСУ!!! --- это и есть демонстрация подхода Турчинова и Ко.



это те ребята что отдали 3 бронетранспортера или те что вынули затворы из автоматов?



В Крыму отдавали приказы, но их не выполняли, офицеры из местных, солдаты тоже, была даже попытка на Симферополь выехать, колону блокировали "местные жители" и все.



А еще неплохо вспомнить пограничников в Донецке, которые демонстративно расстреляли патронны в воздух и вышли из части. это те ребята что отдали 3 бронетранспортера или те что вынули затворы из автоматов?В Крыму отдавали приказы, но их не выполняли, офицеры из местных, солдаты тоже, была даже попытка на Симферополь выехать, колону блокировали "местные жители" и все.А еще неплохо вспомнить пограничников в Донецке, которые демонстративно расстреляли патронны в воздух и вышли из части.

Если говорить о таких вещах, то может стоит наконец задуматься о том, что государство у нас уже почти 30 лет занимается не тем и не так? И главная причина событий внутри страны, а Пу своим вмешательством только помог обострить ситуацию?Особенно, если вспомнить достаточно давний съезд в Северодонецке, закон о языке, принятый на второй день после бегства Януковича и победы Майдана и отменённый, кажется, на четвёртый день. И снова принятый уже недавно.Иногда вспоминается лозунг первых десятилетий "совка": "Железной рукой приведём человечество к счастью!". Самое интересное, что этот лозунг поддерживают, главным образом, ярые противники "совка".Понимаю, что признавать и анализировать свои ошибки, заниматься экономикой страны неприятнее и сложнее, чем балаболить на гуманитарные темы и раздувать из них проблемы.А ещё проще пытаться "опустить" Президента собственной страны, называя его "бубочкой" и пр. и делая вид, что не понимаешь, что этим "опускаешь" собственную страну и помогаешь исключительно её врагам.Мне тут как-то рассказывали, что у нас критиковали, и весьма жёстко, всех президентов. Да, Президента критиковать можно и нужно. Но надо отличать критику за реальные ошибки, пусть даже жёсткую, от дешёвых попыток унизить и "опустить" его.Кстати, считаю идиотизмом попытки пришить Пороху измену за Минские договорённости. При всех его реальных грехах.