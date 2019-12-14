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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4900490149024903
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:29

  andrijk777 написав:А тут виявилось що бомбу підклали музикант і лікар, які взагалі ніякого досвіду в таких справах не мають. Зокрема воєнного досвіду у них немає.


Они ж агенты, все уже со всех щелей об этом говорят, значит какая-то подготовка проведена.

  andrijk777 написав:Геращенко заявив що на 99,9% це зробили російські спецслужби


Где это вы берете ?
Вот свежак от Геращенко:
Геращенко о деле Шеремета: Никакого необоснованного преследования военных и волонтеров нет
У правоохранителей достаточно доказательств, чтобы объявить подозрение лицам, которые могут быть причастны к убийству журналиста Павла Шеремета, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/gera ... 79177.html
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:33

Дальше - докази з брифінгу.
Фактично жодного прямого доказу причетності по вбивства Шеремета там не прозвучало.
Та й непрямих не так вже й багато.
Один з головних непрямих доказів(по-моєму) - це знаходження мобільних телефонів на одному місці в день вбивства.
Здавалось би доказ серйозний.
Але давайте поміркуємо:
а) Якщо вбивці не знають що переміщення(знаходження) телефону можна відслідкувати - навіщо тоді вони залишали телефон вдома? Не зрозуміло.
б) Якщо вбивці знають що переміщення(знаходження) телефону можна відслідкувати - тоді глупістю було залишати телефон удома. Зокрема цілий день телефон не відповідав на дзінки, дзвінки не здійснювались цілий день і т.д. Та й "уся банда" позалишали телефони удома - зразу зв"язує усіх докупи.
І взагалі не зрозуміло навіщо аж на цілий день залишати телефон без діла? Достатньо і 2-3 годин. Бомба підкладалась 15 хвилин.
І на кінець - цей доказ в принципі дуже легко "сфальсифікувати" (по-моєму). Потрібно поміняти(стерти) пару рядків в БД телефонного оператора. Для професіонала це роботи на пару секунд.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:37

Где это вы берете ?


https://www.bbc.com/ukrainian/news-38718000
"Судячи з почерку підготовки замаху на мене, слідчі вважають, що на 99% вбивство Павла Шеремета у липні 2016 року було організоване з цього ж диверсійного центру на території РФ", - заявив сам пан Геращенко.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:40

  freeze написав:
  andrijk777 написав:А тут виявилось що бомбу підклали музикант і лікар, які взагалі ніякого досвіду в таких справах не мають. Зокрема воєнного досвіду у них немає.


Они ж агенты, все уже со всех щелей об этом говорят, значит какая-то подготовка проведена.

Може з ваших щелей щось там вилізає, але докази і факти в студію.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:46

  andrijk777 написав:а) Якщо вбивці не знають що переміщення(знаходження) телефону можна відслідкувати - навіщо тоді вони залишали телефон вдома? Не зрозуміло.


Я думал, что вы догадаетесь с одного раза. Если оставить телефоны в Днепре на время операции в Киеве, то ....

  andrijk777 написав:Якщо вбивці знають що переміщення(знаходження) телефону можна відслідкувати - тоді глупістю було залишати телефон удома.


Сразу видно, что вас нельзя брать на дело, если вы возьмете телефон с собой, то вычислят как вы передвигались.

  andrijk777 написав:І на кінець - цей доказ в принципі дуже легко "сфальсифікувати" (по-моєму). Потрібно поміняти(стерти) пару рядків в БД телефонного оператора. Для професіонала це роботи на пару секунд.


Никто телефоны не оспаривает, в том числе обвиняемые.
Тут Аваков интереснее спрашивает, где итить видео с камер наблюдения, где подозреваемые должны быть видны крупным планом, которые забрало СБУ, и непонятно куда они исчезли потом.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:46

  andrijk777 написав:
Где это вы берете ?


https://www.bbc.com/ukrainian/news-38718000
"Судячи з почерку підготовки замаху на мене, слідчі вважають, що на 99% вбивство Павла Шеремета у липні 2016 року було організоване з цього ж диверсійного центру на території РФ", - заявив сам пан Геращенко.


Геращенко ознакомился с доказательствами и изменил свое мнение.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:53

  andrijk777 написав:
  freeze написав:
  andrijk777 написав:А тут виявилось що бомбу підклали музикант і лікар, які взагалі ніякого досвіду в таких справах не мають. Зокрема воєнного досвіду у них немає.


Они ж агенты, все уже со всех щелей об этом говорят, значит какая-то подготовка проведена.

Може з ваших щелей щось там вилізає, але докази і факти в студію.


Не уверен, что общество готово к таким фактам. Лучше подождать. А может и не надо вообще выкладывать. Зря Аваков намекает, а другие и публично спрашивают - погуглите вчера тему агентов. Кстати утверждается, что нехорошие люди уже были очищены от должностей, еще какое-то время назад. Так что к нынешним работникам никто претензий и не выставляет. А тема была поднята сейчас не случайно, Зеленский захотел усилить своё влияние в силовом блоке.

Тут надо переварить провокационные расстрелы правоохранителей батей Парасюка и Бубликом на майдане.

Но уже многие журналисты отписались, что хотели бы выйти на связь с Васей Грицаком для прояснения ситуации с агентами, в том числе по личным и проверенным каналам, но Грицак, выражаясь классикой, "залёг на дно в Брюгге"/c/
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  #<1 ... 4900490149024903
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