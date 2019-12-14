Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:А тут виявилось що бомбу підклали музикант і лікар, які взагалі ніякого досвіду в таких справах не мають. Зокрема воєнного досвіду у них немає.
Они ж агенты, все уже со всех щелей об этом говорят, значит какая-то подготовка проведена.
andrijk777 написав:Геращенко заявив що на 99,9% це зробили російські спецслужби
Где это вы берете ? Вот свежак от Геращенко: Геращенко о деле Шеремета: Никакого необоснованного преследования военных и волонтеров нет У правоохранителей достаточно доказательств, чтобы объявить подозрение лицам, которые могут быть причастны к убийству журналиста Павла Шеремета, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель главы МВД Антон Геращенко. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/gera ... 79177.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Дальше - докази з брифінгу. Фактично жодного прямого доказу причетності по вбивства Шеремета там не прозвучало. Та й непрямих не так вже й багато. Один з головних непрямих доказів(по-моєму) - це знаходження мобільних телефонів на одному місці в день вбивства. Здавалось би доказ серйозний. Але давайте поміркуємо: а) Якщо вбивці не знають що переміщення(знаходження) телефону можна відслідкувати - навіщо тоді вони залишали телефон вдома? Не зрозуміло. б) Якщо вбивці знають що переміщення(знаходження) телефону можна відслідкувати - тоді глупістю було залишати телефон удома. Зокрема цілий день телефон не відповідав на дзінки, дзвінки не здійснювались цілий день і т.д. Та й "уся банда" позалишали телефони удома - зразу зв"язує усіх докупи. І взагалі не зрозуміло навіщо аж на цілий день залишати телефон без діла? Достатньо і 2-3 годин. Бомба підкладалась 15 хвилин. І на кінець - цей доказ в принципі дуже легко "сфальсифікувати" (по-моєму). Потрібно поміняти(стерти) пару рядків в БД телефонного оператора. Для професіонала це роботи на пару секунд.
"Судячи з почерку підготовки замаху на мене, слідчі вважають, що на 99% вбивство Павла Шеремета у липні 2016 року було організоване з цього ж диверсійного центру на території РФ", - заявив сам пан Геращенко.
andrijk777 написав:а) Якщо вбивці не знають що переміщення(знаходження) телефону можна відслідкувати - навіщо тоді вони залишали телефон вдома? Не зрозуміло.
Я думал, что вы догадаетесь с одного раза. Если оставить телефоны в Днепре на время операции в Киеве, то ....
andrijk777 написав:Якщо вбивці знають що переміщення(знаходження) телефону можна відслідкувати - тоді глупістю було залишати телефон удома.
Сразу видно, что вас нельзя брать на дело, если вы возьмете телефон с собой, то вычислят как вы передвигались.
andrijk777 написав:І на кінець - цей доказ в принципі дуже легко "сфальсифікувати" (по-моєму). Потрібно поміняти(стерти) пару рядків в БД телефонного оператора. Для професіонала це роботи на пару секунд.
Никто телефоны не оспаривает, в том числе обвиняемые. Тут Аваков интереснее спрашивает, где итить видео с камер наблюдения, где подозреваемые должны быть видны крупным планом, которые забрало СБУ, и непонятно куда они исчезли потом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
"Судячи з почерку підготовки замаху на мене, слідчі вважають, що на 99% вбивство Павла Шеремета у липні 2016 року було організоване з цього ж диверсійного центру на території РФ", - заявив сам пан Геращенко.
Геращенко ознакомился с доказательствами и изменил свое мнение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
andrijk777 написав:А тут виявилось що бомбу підклали музикант і лікар, які взагалі ніякого досвіду в таких справах не мають. Зокрема воєнного досвіду у них немає.
Они ж агенты, все уже со всех щелей об этом говорят, значит какая-то подготовка проведена.
Може з ваших щелей щось там вилізає, але докази і факти в студію.
Не уверен, что общество готово к таким фактам. Лучше подождать. А может и не надо вообще выкладывать. Зря Аваков намекает, а другие и публично спрашивают - погуглите вчера тему агентов. Кстати утверждается, что нехорошие люди уже были очищены от должностей, еще какое-то время назад. Так что к нынешним работникам никто претензий и не выставляет. А тема была поднята сейчас не случайно, Зеленский захотел усилить своё влияние в силовом блоке.
Тут надо переварить провокационные расстрелы правоохранителей батей Парасюка и Бубликом на майдане.
Но уже многие журналисты отписались, что хотели бы выйти на связь с Васей Грицаком для прояснения ситуации с агентами, в том числе по личным и проверенным каналам, но Грицак, выражаясь классикой, "залёг на дно в Брюгге"/c/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.