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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4900490149024903 Додано: Нед 15 гру, 2019 13:29 andrijk777 написав: А тут виявилось що бомбу підклали музикант і лікар, які взагалі ніякого досвіду в таких справах не мають. Зокрема воєнного досвіду у них немає. А тут виявилось що бомбу підклали музикант і лікар, які взагалі ніякого досвіду в таких справах не мають. Зокрема воєнного досвіду у них немає.



Они ж агенты, все уже со всех щелей об этом говорят, значит какая-то подготовка проведена.



andrijk777 написав: Геращенко заявив що на 99,9% це зробили російські спецслужби Геращенко заявив що на 99,9% це зробили російські спецслужби



Где это вы берете ?

Вот свежак от Геращенко:

Геращенко о деле Шеремета: Никакого необоснованного преследования военных и волонтеров нет

У правоохранителей достаточно доказательств, чтобы объявить подозрение лицам, которые могут быть причастны к убийству журналиста Павла Шеремета, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/gera ... 79177.html Они ж агенты, все уже со всех щелей об этом говорят, значит какая-то подготовка проведена.Где это вы берете ?Вот свежак от Геращенко:Геращенко о деле Шеремета: Никакого необоснованного преследования военных и волонтеров нетУ правоохранителей достаточно доказательств, чтобы объявить подозрение лицам, которые могут быть причастны к убийству журналиста Павла Шеремета, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель главы МВД Антон Геращенко.Больше читайте тут: Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14103 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3806 раз. Подякували: 5663 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 13:33 Дальше - докази з брифінгу.

Фактично жодного прямого доказу причетності по вбивства Шеремета там не прозвучало.

Та й непрямих не так вже й багато.

Один з головних непрямих доказів(по-моєму) - це знаходження мобільних телефонів на одному місці в день вбивства.

Здавалось би доказ серйозний.

Але давайте поміркуємо:

а) Якщо вбивці не знають що переміщення(знаходження) телефону можна відслідкувати - навіщо тоді вони залишали телефон вдома? Не зрозуміло.

б) Якщо вбивці знають що переміщення(знаходження) телефону можна відслідкувати - тоді глупістю було залишати телефон удома. Зокрема цілий день телефон не відповідав на дзінки, дзвінки не здійснювались цілий день і т.д. Та й "уся банда" позалишали телефони удома - зразу зв"язує усіх докупи.

І взагалі не зрозуміло навіщо аж на цілий день залишати телефон без діла? Достатньо і 2-3 годин. Бомба підкладалась 15 хвилин.

І на кінець - цей доказ в принципі дуже легко "сфальсифікувати" (по-моєму). Потрібно поміняти(стерти) пару рядків в БД телефонного оператора. Для професіонала це роботи на пару секунд. andrijk777

Повідомлень: 1882 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 13:37 Где это вы берете ?



https://www.bbc.com/ukrainian/news-38718000

"Судячи з почерку підготовки замаху на мене, слідчі вважають, що на 99% вбивство Павла Шеремета у липні 2016 року було організоване з цього ж диверсійного центру на території РФ", - заявив сам пан Геращенко.

andrijk777

Повідомлень: 1882 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 13:40 freeze написав: andrijk777 написав: А тут виявилось що бомбу підклали музикант і лікар, які взагалі ніякого досвіду в таких справах не мають. Зокрема воєнного досвіду у них немає. А тут виявилось що бомбу підклали музикант і лікар, які взагалі ніякого досвіду в таких справах не мають. Зокрема воєнного досвіду у них немає.



Они ж агенты, все уже со всех щелей об этом говорят, значит какая-то подготовка проведена.

Они ж агенты, все уже со всех щелей об этом говорят, значит какая-то подготовка проведена.

Може з ваших щелей щось там вилізає, але докази і факти в студію. Може з ваших щелей щось там вилізає, але докази і факти в студію. andrijk777

Повідомлень: 1882 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 13:46 andrijk777 написав: а) Якщо вбивці не знають що переміщення(знаходження) телефону можна відслідкувати - навіщо тоді вони залишали телефон вдома? Не зрозуміло. а) Якщо вбивці не знають що переміщення(знаходження) телефону можна відслідкувати - навіщо тоді вони залишали телефон вдома? Не зрозуміло.



Я думал, что вы догадаетесь с одного раза. Если оставить телефоны в Днепре на время операции в Киеве, то ....



andrijk777 написав: Якщо вбивці знають що переміщення(знаходження) телефону можна відслідкувати - тоді глупістю було залишати телефон удома. Якщо вбивці знають що переміщення(знаходження) телефону можна відслідкувати - тоді глупістю було залишати телефон удома.



Сразу видно, что вас нельзя брать на дело, если вы возьмете телефон с собой, то вычислят как вы передвигались.



andrijk777 написав: І на кінець - цей доказ в принципі дуже легко "сфальсифікувати" (по-моєму). Потрібно поміняти(стерти) пару рядків в БД телефонного оператора. Для професіонала це роботи на пару секунд. І на кінець - цей доказ в принципі дуже легко "сфальсифікувати" (по-моєму). Потрібно поміняти(стерти) пару рядків в БД телефонного оператора. Для професіонала це роботи на пару секунд.



Никто телефоны не оспаривает, в том числе обвиняемые.

Тут Аваков интереснее спрашивает, где итить видео с камер наблюдения, где подозреваемые должны быть видны крупным планом, которые забрало СБУ, и непонятно куда они исчезли потом. Я думал, что вы догадаетесь с одного раза. Если оставить телефоны в Днепре на время операции в Киеве, то ....Сразу видно, что вас нельзя брать на дело, если вы возьмете телефон с собой, то вычислят как вы передвигались.Никто телефоны не оспаривает, в том числе обвиняемые.Тут Аваков интереснее спрашивает, где итить видео с камер наблюдения, где подозреваемые должны быть видны крупным планом, которые забрало СБУ, и непонятно куда они исчезли потом. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14103 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3806 раз. Подякували: 5663 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 13:46 andrijk777 написав: Где это вы берете ?



https://www.bbc.com/ukrainian/news-38718000

"Судячи з почерку підготовки замаху на мене, слідчі вважають, що на 99% вбивство Павла Шеремета у липні 2016 року було організоване з цього ж диверсійного центру на території РФ", - заявив сам пан Геращенко.





Геращенко ознакомился с доказательствами и изменил свое мнение. Геращенко ознакомился с доказательствами и изменил свое мнение. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14103 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3806 раз. Подякували: 5663 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 13:53 andrijk777 написав: freeze написав: andrijk777 написав: А тут виявилось що бомбу підклали музикант і лікар, які взагалі ніякого досвіду в таких справах не мають. Зокрема воєнного досвіду у них немає. А тут виявилось що бомбу підклали музикант і лікар, які взагалі ніякого досвіду в таких справах не мають. Зокрема воєнного досвіду у них немає.



Они ж агенты, все уже со всех щелей об этом говорят, значит какая-то подготовка проведена.

Они ж агенты, все уже со всех щелей об этом говорят, значит какая-то подготовка проведена.

Може з ваших щелей щось там вилізає, але докази і факти в студію. Може з ваших щелей щось там вилізає, але докази і факти в студію.



Не уверен, что общество готово к таким фактам. Лучше подождать. А может и не надо вообще выкладывать. Зря Аваков намекает, а другие и публично спрашивают - погуглите вчера тему агентов. Кстати утверждается, что нехорошие люди уже были очищены от должностей, еще какое-то время назад. Так что к нынешним работникам никто претензий и не выставляет. А тема была поднята сейчас не случайно, Зеленский захотел усилить своё влияние в силовом блоке.



Тут надо переварить провокационные расстрелы правоохранителей батей Парасюка и Бубликом на майдане.



Но уже многие журналисты отписались, что хотели бы выйти на связь с Васей Грицаком для прояснения ситуации с агентами, в том числе по личным и проверенным каналам, но Грицак, выражаясь классикой, "залёг на дно в Брюгге"/c/ Не уверен, что общество готово к таким фактам. Лучше подождать. А может и не надо вообще выкладывать. Зря Аваков намекает, а другие и публично спрашивают - погуглите вчера тему агентов. Кстати утверждается, что нехорошие люди уже были очищены от должностей, еще какое-то время назад. Так что к нынешним работникам никто претензий и не выставляет. А тема была поднята сейчас не случайно, Зеленский захотел усилить своё влияние в силовом блоке.Тут надо переварить провокационные расстрелы правоохранителей батей Парасюка и Бубликом на майдане.Но уже многие журналисты отписались, что хотели бы выйти на связь с Васей Грицаком для прояснения ситуации с агентами, в том числе по личным и проверенным каналам, но Грицак, выражаясь классикой, "залёг на дно в Брюгге"/c/ Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14103 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3806 раз. Подякували: 5663 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4900490149024903 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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