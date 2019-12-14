Додано: Нед 15 гру, 2019 13:53

andrijk777 написав: freeze написав: andrijk777 написав: А тут виявилось що бомбу підклали музикант і лікар, які взагалі ніякого досвіду в таких справах не мають. Зокрема воєнного досвіду у них немає. А тут виявилось що бомбу підклали музикант і лікар, які взагалі ніякого досвіду в таких справах не мають. Зокрема воєнного досвіду у них немає.



Они ж агенты, все уже со всех щелей об этом говорят, значит какая-то подготовка проведена.

Они ж агенты, все уже со всех щелей об этом говорят, значит какая-то подготовка проведена.

Може з ваших щелей щось там вилізає, але докази і факти в студію. Може з ваших щелей щось там вилізає, але докази і факти в студію.

Не уверен, что общество готово к таким фактам. Лучше подождать. А может и не надо вообще выкладывать. Зря Аваков намекает, а другие и публично спрашивают - погуглите вчера тему агентов. Кстати утверждается, что нехорошие люди уже были очищены от должностей, еще какое-то время назад. Так что к нынешним работникам никто претензий и не выставляет. А тема была поднята сейчас не случайно, Зеленский захотел усилить своё влияние в силовом блоке.Тут надо переварить провокационные расстрелы правоохранителей батей Парасюка и Бубликом на майдане.Но уже многие журналисты отписались, что хотели бы выйти на связь с Васей Грицаком для прояснения ситуации с агентами, в том числе по личным и проверенным каналам, но Грицак, выражаясь классикой, "залёг на дно в Брюгге"/c/