Додано: Нед 15 гру, 2019 15:37

Kripo написав: detroytred написав: З.Ы. ну а то, что на начальном этапе была выделена всего лишь рота!!!! (80-й бригады) из всех ВСУ!!! --- это и есть демонстрация подхода Турчинова и Ко. З.Ы. ну а то, что на начальном этапе была выделена всего лишь рота!!!! (80-й бригады) из всех ВСУ!!! --- это и есть демонстрация подхода Турчинова и Ко.



это те ребята что отдали 3 бронетранспортера или те что вынули затворы из автоматов?



В Крыму отдавали приказы, но их не выполняли, офицеры из местных, солдаты тоже, была даже попытка на Симферополь выехать, колону блокировали "местные жители" и все.



А еще неплохо вспомнить пограничников в Донецке, которые демонстративно расстреляли патронны в воздух и вышли из части. это те ребята что отдали 3 бронетранспортера или те что вынули затворы из автоматов?В Крыму отдавали приказы, но их не выполняли, офицеры из местных, солдаты тоже, была даже попытка на Симферополь выехать, колону блокировали "местные жители" и все.А еще неплохо вспомнить пограничников в Донецке, которые демонстративно расстреляли патронны в воздух и вышли из части.

Что не так-то с этими десантниками?Не сомневаюсь, что ни у них самих в кармашке приказа с мокрой печатью не было, ни у их командования.С четким однозначным прямым решением на применение оружия против, так сказать , любых помех для выполнения задачи.Я так понял, после этого командиры низового уровня (взвод, рота) начали требовать бумажку в кармашек))И то!!!!Даже такой бумажки маловато...Да как же вы не поймете-то, что приказы в Крыму такие и отдавались!!!!Что прикрывали задницу этих отдававших. Начиная с Турчинова и НГШ.Командиры частей на местах тоже не идиоты ....Турчинов и Ко обязаны были брать всю ответственность на себя и даже не просто разрешать, а требовать применения оружия (а точнее уничтожения противника!, в том числе и за пределами воинских частей). А также оказывать поддержку и содействие со стороны материковых сил.Если уж вариант сопротивления выбран.А им по сути .... дали типа на свiй розсуд.Вот они и розсудили))Виновны? Виновны.Но речь не о них, а об ответственности центрального керивництва.В принципе, из участников все удовлетворены оказались :И Верховный с Ко якобы не причём, и оставшиеся, вышедшие целы.Но так не бывает ... кто-то потерял...