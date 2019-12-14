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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4901490249034904
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:13

  mephala написав:
  shapo написав:
В статистике написаны только военнослужащие, ментов и сбу-ников явно где-то забыли или они в другом ПФ, но их вместе точно не 0,5млн как там указано.
По поводу пенсий полно материалов о том как планировались поднять пенсии сбу-никам и ментам - совсем не до 5000 грн. Произошло ли это на самом деле или осталось декларацией пока не нашел, но приведенные мной данные прочел в одной из статей которую пока не вспомню где читал.
Как найду - запощу.
Хотя как по мне за сдачу Крыма они и 2000грн пенсии недостойны.

Було б цікаво почитати де ви це вичитали так як інформація надана вами схожа більш на фантазії.
ось звіт роботи ПФУ. можете ознайомитися
ЗВІТПРО РОБОТУ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У 2018 РОЦІ
і читаючи його не зовсім зрозуміло як з цих даних виокремили силовиків-пенсіонерів та визначили частку грошей яка йде на їх утримання.

Ну так я ведь и написал что 0,5 млн из 11,3млн общего количества пенсионеров явно не соответствует истине не говоря о размере пенсий.
В Украину ещё при СССР традиционно на дембель сьезжались вояки.
А отчёт ПФУ ничего кроме тумана в этом вопросе не даёт.
В нем много ненужной статистики, а элементарные вопросы по пенсионерам-силовикам не освещены.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:27

Re: Політичні дискусії

detroytred написав:Пока из всех версий конкурентов версии о разборке между ЗЕ-полиция-прокуратура и СБУ даже близко нет.


СБУ же тоже возглавляет лучший друг Зеленского Баканов.
А тут Зе-Аваков-Генпрокурор выступили единым сообществом и с достаточно явными претензиями к СБУ, правда выглядит как претензии именно как к СБУ папередников. Совершенно же очевидно, что Баканов в курсе происходящего был заранее. И все равно тема была поднята, причем при личном присутствии Зеленского.
Ждем продолжения. Или готовится масштабный наезд на папередников в силу того, что через две недели исчезает депутатская неприкосновенность.
Или просто китайское предупреждение. Или это помощь Баканову для обновления кадрового состава СБУ и укрепления своими кадрами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:37

  Kripo написав:
  detroytred написав:З.Ы. ну а то, что на начальном этапе была выделена всего лишь рота!!!! (80-й бригады) из всех ВСУ!!! --- это и есть демонстрация подхода Турчинова и Ко.


это те ребята что отдали 3 бронетранспортера или те что вынули затворы из автоматов?

В Крыму отдавали приказы, но их не выполняли, офицеры из местных, солдаты тоже, была даже попытка на Симферополь выехать, колону блокировали "местные жители" и все.

А еще неплохо вспомнить пограничников в Донецке, которые демонстративно расстреляли патронны в воздух и вышли из части.

Что не так-то с этими десантниками?
Не сомневаюсь, что ни у них самих в кармашке приказа с мокрой печатью не было, ни у их командования.
С четким однозначным прямым решением на применение оружия против, так сказать , любых помех для выполнения задачи.

Я так понял, после этого командиры низового уровня (взвод, рота) начали требовать бумажку в кармашек))
И то!!!!
Даже такой бумажки маловато...


Да как же вы не поймете-то, что приказы в Крыму такие и отдавались!!!!
Что прикрывали задницу этих отдававших. Начиная с Турчинова и НГШ.
Командиры частей на местах тоже не идиоты ....

Турчинов и Ко обязаны были брать всю ответственность на себя и даже не просто разрешать, а требовать применения оружия (а точнее уничтожения противника!, в том числе и за пределами воинских частей). А также оказывать поддержку и содействие со стороны материковых сил.
Если уж вариант сопротивления выбран.


А им по сути .... дали типа на свiй розсуд.
Вот они и розсудили))
Виновны? Виновны.
Но речь не о них, а об ответственности центрального керивництва.

В принципе, из участников все удовлетворены оказались :
И Верховный с Ко якобы не причём, и оставшиеся, вышедшие целы.
Но так не бывает ... кто-то потерял...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:42

freeze
Да. Баканов похоже сам и без команды.
Так что против и папердникив. И как помощь Баканову.
detroytred
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  #<1 ... 4901490249034904
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