Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: В статистике написаны только военнослужащие, ментов и сбу-ников явно где-то забыли или они в другом ПФ, но их вместе точно не 0,5млн как там указано. По поводу пенсий полно материалов о том как планировались поднять пенсии сбу-никам и ментам - совсем не до 5000 грн. Произошло ли это на самом деле или осталось декларацией пока не нашел, но приведенные мной данные прочел в одной из статей которую пока не вспомню где читал. Как найду - запощу. Хотя как по мне за сдачу Крыма они и 2000грн пенсии недостойны.
Ну так я ведь и написал что 0,5 млн из 11,3млн общего количества пенсионеров явно не соответствует истине не говоря о размере пенсий. В Украину ещё при СССР традиционно на дембель сьезжались вояки. А отчёт ПФУ ничего кроме тумана в этом вопросе не даёт. В нем много ненужной статистики, а элементарные вопросы по пенсионерам-силовикам не освещены.
detroytred написав:Пока из всех версий конкурентов версии о разборке между ЗЕ-полиция-прокуратура и СБУ даже близко нет.
СБУ же тоже возглавляет лучший друг Зеленского Баканов. А тут Зе-Аваков-Генпрокурор выступили единым сообществом и с достаточно явными претензиями к СБУ, правда выглядит как претензии именно как к СБУ папередников. Совершенно же очевидно, что Баканов в курсе происходящего был заранее. И все равно тема была поднята, причем при личном присутствии Зеленского. Ждем продолжения. Или готовится масштабный наезд на папередников в силу того, что через две недели исчезает депутатская неприкосновенность. Или просто китайское предупреждение. Или это помощь Баканову для обновления кадрового состава СБУ и укрепления своими кадрами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:З.Ы. ну а то, что на начальном этапе была выделена всего лишь рота!!!! (80-й бригады) из всех ВСУ!!! --- это и есть демонстрация подхода Турчинова и Ко.
это те ребята что отдали 3 бронетранспортера или те что вынули затворы из автоматов?
В Крыму отдавали приказы, но их не выполняли, офицеры из местных, солдаты тоже, была даже попытка на Симферополь выехать, колону блокировали "местные жители" и все.
А еще неплохо вспомнить пограничников в Донецке, которые демонстративно расстреляли патронны в воздух и вышли из части.
Что не так-то с этими десантниками? Не сомневаюсь, что ни у них самих в кармашке приказа с мокрой печатью не было, ни у их командования. С четким однозначным прямым решением на применение оружия против, так сказать , любых помех для выполнения задачи.
Я так понял, после этого командиры низового уровня (взвод, рота) начали требовать бумажку в кармашек)) И то!!!! Даже такой бумажки маловато...
Да как же вы не поймете-то, что приказы в Крыму такие и отдавались!!!! Что прикрывали задницу этих отдававших. Начиная с Турчинова и НГШ. Командиры частей на местах тоже не идиоты ....
Турчинов и Ко обязаны были брать всю ответственность на себя и даже не просто разрешать, а требовать применения оружия (а точнее уничтожения противника!, в том числе и за пределами воинских частей). А также оказывать поддержку и содействие со стороны материковых сил. Если уж вариант сопротивления выбран.
А им по сути .... дали типа на свiй розсуд. Вот они и розсудили)) Виновны? Виновны. Но речь не о них, а об ответственности центрального керивництва.
В принципе, из участников все удовлетворены оказались : И Верховный с Ко якобы не причём, и оставшиеся, вышедшие целы. Но так не бывает ... кто-то потерял...