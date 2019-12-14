Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: В статистике написаны только военнослужащие, ментов и сбу-ников явно где-то забыли или они в другом ПФ, но их вместе точно не 0,5млн как там указано. По поводу пенсий полно материалов о том как планировались поднять пенсии сбу-никам и ментам - совсем не до 5000 грн. Произошло ли это на самом деле или осталось декларацией пока не нашел, но приведенные мной данные прочел в одной из статей которую пока не вспомню где читал. Как найду - запощу. Хотя как по мне за сдачу Крыма они и 2000грн пенсии недостойны.
Ну так я ведь и написал что 0,5 млн из 11,3млн общего количества пенсионеров явно не соответствует истине не говоря о размере пенсий. В Украину ещё при СССР традиционно на дембель сьезжались вояки. А отчёт ПФУ ничего кроме тумана в этом вопросе не даёт. В нем много ненужной статистики, а элементарные вопросы по пенсионерам-силовикам не освещены.
detroytred написав:Пока из всех версий конкурентов версии о разборке между ЗЕ-полиция-прокуратура и СБУ даже близко нет.
СБУ же тоже возглавляет лучший друг Зеленского Баканов. А тут Зе-Аваков-Генпрокурор выступили единым сообществом и с достаточно явными претензиями к СБУ, правда выглядит как претензии именно как к СБУ папередников. Совершенно же очевидно, что Баканов в курсе происходящего был заранее. И все равно тема была поднята, причем при личном присутствии Зеленского. Ждем продолжения. Или готовится масштабный наезд на папередников в силу того, что через две недели исчезает депутатская неприкосновенность. Или просто китайское предупреждение. Или это помощь Баканову для обновления кадрового состава СБУ и укрепления своими кадрами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:З.Ы. ну а то, что на начальном этапе была выделена всего лишь рота!!!! (80-й бригады) из всех ВСУ!!! --- это и есть демонстрация подхода Турчинова и Ко.
это те ребята что отдали 3 бронетранспортера или те что вынули затворы из автоматов?
В Крыму отдавали приказы, но их не выполняли, офицеры из местных, солдаты тоже, была даже попытка на Симферополь выехать, колону блокировали "местные жители" и все.
А еще неплохо вспомнить пограничников в Донецке, которые демонстративно расстреляли патронны в воздух и вышли из части.
Что не так-то с этими десантниками? Не сомневаюсь, что ни у них самих в кармашке приказа с мокрой печатью не было, ни у их командования. С четким однозначным прямым решением на применение оружия против, так сказать , любых помех для выполнения задачи.
Я так понял, после этого командиры низового уровня (взвод, рота) начали требовать бумажку в кармашек)) И то!!!! Даже такой бумажки маловато...
Да как же вы не поймете-то, что приказы в Крыму такие и отдавались!!!! Что прикрывали задницу этих отдававших. Начиная с Турчинова и НГШ. Командиры частей на местах тоже не идиоты ....
Турчинов и Ко обязаны были брать всю ответственность на себя и даже не просто разрешать, а требовать применения оружия (а точнее уничтожения противника!, в том числе и за пределами воинских частей). А также оказывать поддержку и содействие со стороны материковых сил. Если уж вариант сопротивления выбран.
А им по сути .... дали типа на свiй розсуд. Вот они и розсудили)) Виновны? Виновны. Но речь не о них, а об ответственности центрального керивництва.
В принципе, из участников все удовлетворены оказались : И Верховный с Ко якобы не причём, и оставшиеся, вышедшие целы. Но так не бывает ... кто-то потерял...
detroytred написав:Если шитьё белыми нитками является только допущением (ведь у следствия вполне возможно, что могут быть ещё неозвученные прямые доказательства), то версия о шуме для прикрытия великих дел -- уже абсурдна, так как прикрытие это мизерного уровня.
У двух фигуранток - Кузьменко и Дугарь есть алиби. У Дугарь - вообще железное, пребывание заграницей, https://nv.ua/ukraine/politics/ubiystvo-pavla-sheremeta-alibi-dugar-novosti-ukrainy-50059128.html. Свидетелей алиби Кузтменко просто не допустили в суд, чтобы не опозорить версию следствия сразу же в первый день. Антоненка только по бороде к видео привязали, на котором бородач с пузом, больше похож на Чепигу или даже сына Авакова. Разговоры по телефонам - вообще бред не относящийся к делу, возможно скомпилированная нарезка . Мину при обыске могли просто подкинуть. Есть видео, как проходил этот обыск, автоматчики загородили путь и что там происходило - никому не известно. https://www.youtube.com/watch?v=AaZP-En ... e=emb_logo Какое-то топорное все это дело, невооруженным глазом видно, что подстава. Вопрос зачем это все?
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 15 гру, 2019 16:46, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Что не так-то с этими десантниками? Не сомневаюсь, что ни у них самих в кармашке приказа с мокрой печатью не было, ни у их командования. С четким однозначным прямым решением на применение оружия против, так сказать , любых помех для выполнения задачи.
Я так понял, после этого командиры низового уровня (взвод, рота) начали требовать бумажку в кармашек)) И то!!!! Даже такой бумажки маловато...
Військовослужбовець із позивним «Ліс» пригадує, що Слов’янськ штурмували тричі. Тільки спільними силами їхньої бригади, батальйонів «Азов», «Донбас», бійців «Правового сектору» та «Київ-2» 5 липня нарешті вдалося звільнити місто від бойовиків.
Неоціненну допомогу на той час нашим військовим надавали волонтери. З усмішкою на вустах Владислав згадує миколаївських волонтерів, які забезпечували їх якісною оптикою, івано-франківських та київських, які привозили продукти харчування та засоби гігієни, а вінницькі, крім всього, ще й радували наповнені болем солдатські серця дитячими листівками. Таку наповнену дитячою щирістю яскраву листівку впродовж всієї служби носив біля серця й Владислав.
Турчинов и Ко обязаны были брать всю ответственность на себя и даже не просто разрешать, а требовать применения оружия (а точнее уничтожения противника!, в том числе и за пределами воинских частей). А также оказывать поддержку и содействие со стороны материковых сил. Если уж вариант сопротивления выбран.
В Криму не було кому виконувати наказів. Уявіть собі: 71 відсоток представників Збройних Сил зрадили присязі, у прикордонній службі - 73%, в СБУ - 90%, у МВС - 99,2% правоохоронців зрадили своїй країні", - розповів Турчинов.
Він також додав, що під час окупації РФ Донбасу до нього приходили диппредставники, які просили не провакувати Путіна і не оголошувати мобілізацію.
"Коли я у 2014 році оголосив мобілізацію, до мене почали прибігати посли і закликати не провокувати Путіна. Моя відповіть буда одна - я не провокую, а захищаю країну", - додав він.
У Вас якась маніакальне намагання спихнути все на найвище керівництво, неначе вони якісь боги. Французи просрали свою країну нацистам за два тижні, поляки за три. Можете і їхньому керівництву кинути пред'яву, що не змогли і не організували.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Сорри, я всё забываю, что Вы похоже не знаете или забыли маленький))) такой нюанс: командир-начальник не просто отдаёт приказы (отдал и хоть спи, побоку, выполнят не выполнят); командир-начальник обязан добиваться выполнения своих приказов. Обязан. Разными способами...
Поэтому я без всякой маникальности показываю Вам очевидное: указы Верховного и приказы НГШ никоим боком не содержали прямого однозначного четкого и т.п. решения на вариант вооруженного активного уничтожения противника.
Не разрешения на применения оружия (и то в рамках отражения прямого нападения на часть!), а приказ на прямое конкретное чётко обозначенное и т.д. уничтожение противника.
Если бы Турчинов и Ко отдали такие приказы-указы и приняли ещё ряд мер для того, чтобы командиры частей, личный состав частей приступил (или вынужден!!!!! был приступить) к ... уничтожению противника, начавшему по сути прямую агрессию-вторжение-захват территории Украины, и эти их (Турчинова и Ко) действия-решения дали вот такой, как имеем результат, то ЖОДНИХ претензий к ним бы не было.
Мне лично побоку ... (в плане того, что никакой ответственности они не понесут), но если Вы хотите видеть объективную картину, то я Вам ее показал.
Если было бы предвзятое отношение, то картинка была бы на порядок мрачнее))
Нравятся байки от Турчинова, ожидаете, что ответственные лица сами себя объективно покажут? Да ради Бога)) Но ведь это по сути смешно.
З.Ы. Вы же цитаты Турчинова приводит... Вот он и действовал --- ни нашим, ни вашим. По сути всех удовлетворил.
detroytred написав:Поэтому я без всякой маникальности показывают Вам очевидное: указы Верховного и приказы НГШ никоим боком не содержали прямого однозначного четкого и т.п. решения на вариант вооруженного активного уничтожения противника.
Не разрешения на применения оружия (и то в рамках отражения прямого нападения на часть!), а приказ на прямое конкретное чётко обозначенное и т.д. уничтожение противника.
Если бы Турчинов и Ко отдали такие приказы-указы и приняли ещё ряд мер для того, чтобы командиры частей, личный состав частей приступил (или вынужден!!!!! был приступить) к ... уничтожению противника, начавшему по сути прямую агрессию-вторжение-захват территории Украины, и эти их (Турчинова и Ко) действия-решения дали вот такой, как имеем результат, то ЖОДНИХ претензий к ним бы не было.
Коли я почав АТО, найголовнішою проблемою було примусити українських військових воювати.
Збройні сили боялися стріляти. Багато командирів того часу думало: а раптом повернеться стара влада, а ми тут "засвітились"...
Під Краматорськом була ситуація, коли натовп цивільних просто голими руками відібрав кілька БТР у десантної бригади. Це був шок. Люди були не готові воювати. Їм потрібно було перейти психологічний бар'єр.
У цих умовах я зібрав керівництво Генштабу та силових структур, взяв карту, провів фломастером лінію від Станиці Луганської до Маріуполя через Слов'янськ і сказав: "Це буде лінія, за якою не повинно бути жодного ворога, жодного сепаратиста, вибудовуйте вздовж неї оборону".
У Міноборони назвали цю лінію "лінією Т" - від мого прізвища.
Вибудувавши оборону вздовж неї, ми зачистили всіх сепаратистів, які залишилися в нашому тилу, а після цього - почали стискати кільце. І ось тут вже в квітні ця лінія почала перетворюватись на справжню лінію фронту. Почалася серйозна війна - я маю на увазі бої під Слов'янськом, в районі Сєверодонецька, Рубіжного, бій за Маріуполь.
Без прямого російського втручання ми б уже до кінця травня звільнили всю територію Донецької та Луганської областей. Спочатку проти нас використовували ПЗРК та міномети, а потім весь арсенал російської зброї: "Буки", "Гради", "Смерчі", танки, важку артилерію тощо. Практично в середині травня у нас вже йшла повноцінна війна.
17 березня я оголосив мобілізацію, але не міг одразу взяти стільки людей, скільки потрібно, тому що у нас банально не було, у що їх одягнути. Генштаб тоді говорив мені: армія - це ж не жарти, мобілізованих потрібно підготувати, навчити, провести злагодження, а для цього потрібно щонайменше два місяці.
У цій ситуації я не мав іншого шляху, окрім як звернутися до патріотів з закликом формувати добровольчі батальйони. Для них не було жодних обмежень: вмієш - не вмієш, взяв автомат і йди воювати. Саме патріоти тоді врятували ситуацію.
Пам'ятаю одну фронтову нараду з добровольцями. Це нагадувало 1918 рік: хтось у спортивних штанях з портупеєю поверх, хтось у якомусь американському камуфляжі - до речі, саме через це ходили чутки, що на нашому боці воюють іноземні найманці, - хтось у кедах, хтось у чоботах (сміється).
Але саме так ми перекривали ситуацію, поки армія вчилася воювати. Я вважаю, що добровольчі батальйони виконали свою історичну місію, - своєю самопожертвою вони дали нам час на відновлення армії.
ВВС: З іншого боку, можна зустріти думки про те, що добровольці, будучи одними з найбільш мотивованих частин влітку 2014 року, отримували зброю без будь-якого контролю, і це в результаті негативно вплинуло і впливає на криміногенну ситуацію в державі, - згадати бодай результати судового процесу щодо колишніх бійців батальйону "Торнадо".
О.Т.: Я пам'ятаю той час: у мене не було вибору, і я б знову пішов таким шляхом - мені треба було захистити країну.
Пам'ятаю одну зустріч з батальйонами на фронті з добровольчими підрозділами, на якій один з присутніх, весь у наколках, спитав: "Начальник, а амністія буде чи ні? Там у нас хлопці цікавляться".
Запитую, а що за хлопці? "Ну, там таке… вбивства, розбої".
Так, це було. Але це було нетипово, окремі випадки.
Я пам'ятаю, коли я відкривав склади зі зброєю, щоб роздати її батальйонам, офіцери відмовлялися це робити.
Мене питали: "Олександре Валентиновичу, а хто буде за це відповідати?"
Я казав: я буду відповідати і особисто підписував накази про видачу зброї.
Так, багато хто хвилювався, що там може бути, що станеться, якщо вони зі зброєю не будуть виконувати накази… Дійсно, ми тоді нікого не перевіряли. Будь-хто, - судимий чи несудимий, - хто казав, що готовий захищати країну, записувався, отримував зброю і йшов на схід.
Нацгвардійців ми трохи підготували, а в батальйонах МВС хлопці йшли в бій фактично без будь-якої підготовки.
Це була важка, трагічна ситуація, але, ще раз кажу, вибору не було.
Зрештою, саме, в тому числі, завдяки добровольцям нам вдалося швидко навести лад у більшості областей півдня й сходу України. Донецька та Луганська області не були повністю звільнені тільки за рахунок прямої військової агресії Росії.
Це розповідає сам Турчинов, як воно було, в 2014, і чому серед добровольців так багато криміналу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.