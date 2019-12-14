Додано: Нед 15 гру, 2019 17:07

detroytred написав: Поэтому я без всякой маникальности показывают Вам очевидное: указы Верховного и приказы НГШ никоим боком не

содержали прямого однозначного четкого и т.п. решения на вариант вооруженного активного уничтожения противника.



Не разрешения на применения оружия (и то в рамках отражения прямого нападения на часть!), а приказ на прямое конкретное чётко обозначенное и т.д. уничтожение противника.



Если бы Турчинов и Ко отдали такие приказы-указы и приняли ещё ряд мер для того, чтобы командиры частей, личный состав частей приступил (или вынужден!!!!! был приступить) к ... уничтожению противника, начавшему по сути прямую агрессию-вторжение-захват территории Украины, и эти их (Турчинова и Ко) действия-решения дали вот такой, как имеем результат, то ЖОДНИХ претензий к ним бы не было. Поэтому я без всякой маникальности показывают Вам очевидное: указы Верховного и приказы НГШ никоим боком несодержали прямого однозначного четкого и т.п. решения на вариант вооруженного активного уничтожения противника.Не разрешения на применения оружия (и то в рамках отражения прямого нападения на часть!), а приказ на прямое конкретное чётко обозначенное и т.д. уничтожение противника.Если бы Турчинов и Ко отдали такие приказы-указы и приняли ещё ряд мер для того, чтобы командиры частей, личный состав частей приступил (или вынужден!!!!! был приступить) к ... уничтожению противника, начавшему по сути прямую агрессию-вторжение-захват территории Украины, и эти их (Турчинова и Ко) действия-решения дали вот такой, как имеем результат, то ЖОДНИХ претензий к ним бы не было.

Коли я почав АТО, найголовнішою проблемою було примусити українських військових воювати.



Збройні сили боялися стріляти. Багато командирів того часу думало: а раптом повернеться стара влада, а ми тут "засвітились"...



Під Краматорськом була ситуація, коли натовп цивільних просто голими руками відібрав кілька БТР у десантної бригади. Це був шок. Люди були не готові воювати. Їм потрібно було перейти психологічний бар'єр.



У цих умовах я зібрав керівництво Генштабу та силових структур, взяв карту, провів фломастером лінію від Станиці Луганської до Маріуполя через Слов'янськ і сказав: "Це буде лінія, за якою не повинно бути жодного ворога, жодного сепаратиста, вибудовуйте вздовж неї оборону".



У Міноборони назвали цю лінію "лінією Т" - від мого прізвища.



Вибудувавши оборону вздовж неї, ми зачистили всіх сепаратистів, які залишилися в нашому тилу, а після цього - почали стискати кільце. І ось тут вже в квітні ця лінія почала перетворюватись на справжню лінію фронту. Почалася серйозна війна - я маю на увазі бої під Слов'янськом, в районі Сєверодонецька, Рубіжного, бій за Маріуполь.



Без прямого російського втручання ми б уже до кінця травня звільнили всю територію Донецької та Луганської областей. Спочатку проти нас використовували ПЗРК та міномети, а потім весь арсенал російської зброї: "Буки", "Гради", "Смерчі", танки, важку артилерію тощо. Практично в середині травня у нас вже йшла повноцінна війна.

17 березня я оголосив мобілізацію, але не міг одразу взяти стільки людей, скільки потрібно, тому що у нас банально не було, у що їх одягнути. Генштаб тоді говорив мені: армія - це ж не жарти, мобілізованих потрібно підготувати, навчити, провести злагодження, а для цього потрібно щонайменше два місяці.



У цій ситуації я не мав іншого шляху, окрім як звернутися до патріотів з закликом формувати добровольчі батальйони. Для них не було жодних обмежень: вмієш - не вмієш, взяв автомат і йди воювати. Саме патріоти тоді врятували ситуацію.



Пам'ятаю одну фронтову нараду з добровольцями. Це нагадувало 1918 рік: хтось у спортивних штанях з портупеєю поверх, хтось у якомусь американському камуфляжі - до речі, саме через це ходили чутки, що на нашому боці воюють іноземні найманці, - хтось у кедах, хтось у чоботах (сміється).



Але саме так ми перекривали ситуацію, поки армія вчилася воювати. Я вважаю, що добровольчі батальйони виконали свою історичну місію, - своєю самопожертвою вони дали нам час на відновлення армії.

ВВС: З іншого боку, можна зустріти думки про те, що добровольці, будучи одними з найбільш мотивованих частин влітку 2014 року, отримували зброю без будь-якого контролю, і це в результаті негативно вплинуло і впливає на криміногенну ситуацію в державі, - згадати бодай результати судового процесу щодо колишніх бійців батальйону "Торнадо".



О.Т.: Я пам'ятаю той час: у мене не було вибору, і я б знову пішов таким шляхом - мені треба було захистити країну.



Пам'ятаю одну зустріч з батальйонами на фронті з добровольчими підрозділами, на якій один з присутніх, весь у наколках, спитав: "Начальник, а амністія буде чи ні? Там у нас хлопці цікавляться".



Запитую, а що за хлопці? "Ну, там таке… вбивства, розбої".



Так, це було. Але це було нетипово, окремі випадки.



Я пам'ятаю, коли я відкривав склади зі зброєю, щоб роздати її батальйонам, офіцери відмовлялися це робити.



Мене питали: "Олександре Валентиновичу, а хто буде за це відповідати?"



Я казав: я буду відповідати і особисто підписував накази про видачу зброї.



Так, багато хто хвилювався, що там може бути, що станеться, якщо вони зі зброєю не будуть виконувати накази… Дійсно, ми тоді нікого не перевіряли. Будь-хто, - судимий чи несудимий, - хто казав, що готовий захищати країну, записувався, отримував зброю і йшов на схід.



Нацгвардійців ми трохи підготували, а в батальйонах МВС хлопці йшли в бій фактично без будь-якої підготовки.



Це була важка, трагічна ситуація, але, ще раз кажу, вибору не було.



Зрештою, саме, в тому числі, завдяки добровольцям нам вдалося швидко навести лад у більшості областей півдня й сходу України. Донецька та Луганська області не були повністю звільнені тільки за рахунок прямої військової агресії Росії.



Це розповідає сам Турчинов, як воно було, в 2014, і чому серед добровольців так багато криміналу.