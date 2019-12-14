Schmit
Я придерживаюсь версии: для оказания влияния на папередникив. Ключевым, думаю, является заказчик (ну и с чьей он команды).
Ну не верится мне, что ЗЕ, Ав-ков, Коваль и т.д. просто не столь умны))
Если с их *доказательств* смеются все.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:41
Schmit
Я придерживаюсь версии: для оказания влияния на папередникив. Ключевым, думаю, является заказчик (ну и с чьей он команды).
Ну не верится мне, что ЗЕ, Ав-ков, Коваль и т.д. просто не столь умны))
Если с их *доказательств* смеются все.
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:48
Вы там у себя определитесь уже.
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:48
Так о том и речь, что Турчинов и Ко наказов-то соответствующих не отдавали и не принимали мер к их выполнению.
Кстати, хотелось бы ещё увидеть боевые приказы подразделениям и группам в частях на этих первых этапах войны.
Очень интересно!!!
Не сомневаюсь, что фига в них была. Потому что конкретное и стоящее можно было туда вложить только на основании вышестоящих.
А вышестоящие получали --- линию фломастером на карте и устные вказивки Кровавого))
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:04
достаточно подробный анализ по убийству шеремета
с 22мин
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:15
Да, вы правы, на момент убийства она была в АТО, а на момент фиксации камерами, по которым прокуроры определяли личность - за границей.
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:20
Хто це Шеремет ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:24
Re: Політичні дискусії
Так самое смешное, что будучи в АТО и одновременно за границей, на камерах наблюдения тоже она, фотографирующая эти камеры в районе места преступления.
Этого даже сама девушка не отрицала, что трудно сделать, бо она крупным планом снята.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:39
Re: Політичні дискусії
Алібі Дугарь легко спростувати чи підтвердити. Де був її телефон три дні, коли вона була, начебто, в Києві, і чи були на нього дзвінки. Все.
Слідство тільки сказало, що фотографували телефоном без сімки. Де був її телефон?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:52
Вот тут все расписано по Дугарь, чтобы снять все неточности.
|