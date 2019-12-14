detroytred написав:

Ещё раз: лепить Турчинов может что угодно. Он и лепит в свою пользу.Это голые пустые слова и действия -- аля прочертить на карте, устно сказать и т.п.В пределе -- от Верховного и Ко прямой приказ типа *ни шагу назад, расстрел*Но и до этого предела есть множество решений.Их не было.Потому что Турчинов и Ко опасались, что вернутся папердныки, что скажут партнёры и главное -- вся ответственность на них.Я не о том, что их решение однозначно неправильное, а о том -- что такие действия ВСУ и в ВСУ это следствие действий-решений высшего керивництва.