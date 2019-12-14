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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4902490349044905
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:41

Schmit
Я придерживаюсь версии: для оказания влияния на папередникив. Ключевым, думаю, является заказчик (ну и с чьей он команды).

Ну не верится мне, что ЗЕ, Ав-ков, Коваль и т.д. просто не столь умны))
Если с их *доказательств* смеются все.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:48

  Schmit написав:У двух фигуранток - Кузьменко и Дугарь есть алиби. У Дугарь - вообще железное, пребывание заграницей, https://nv.ua/ukraine/politics/ubiystvo-pavla-sheremeta-alibi-dugar-novosti-ukrainy-50059128.html.

  Schmit написав:Ляпы следствия.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/13/7234709/
Фигурант дела Шеремета была в АТО в момент преступления – нардеп


Вы там у себя определитесь уже.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:48

  lapay написав:
  detroytred написав:Ещё раз: лепить Турчинов может что угодно. Он и лепит в свою пользу.

Это голые пустые слова и действия -- аля прочертить на карте, устно сказать и т.п.


В пределе -- от Верховного и Ко прямой приказ типа *ни шагу назад, расстрел*
Но и до этого предела есть множество решений.
Их не было.
Потому что Турчинов и Ко опасались, что вернутся папердныки, что скажут партнёры и главное -- вся ответственность на них.

Я не о том, что их решение однозначно неправильное, а о том -- что такие действия ВСУ и в ВСУ это следствие действий-решений высшего керивництва.

Мені вже набридло. Можете і надалі вважати, що десь на складах лежали законсервовані полки біороботів, які тільки і чекали наказу.

Так о том и речь, что Турчинов и Ко наказов-то соответствующих не отдавали и не принимали мер к их выполнению.


Кстати, хотелось бы ещё увидеть боевые приказы подразделениям и группам в частях на этих первых этапах войны.
Очень интересно!!!

Не сомневаюсь, что фига в них была. Потому что конкретное и стоящее можно было туда вложить только на основании вышестоящих.
А вышестоящие получали --- линию фломастером на карте и устные вказивки Кровавого))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:04

достаточно подробный анализ по убийству шеремета
https://www.youtube.com/watch?v=cWR8ncXBH0k
с 22мин
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:15

  M-A-X написав:
  Schmit написав:У двух фигуранток - Кузьменко и Дугарь есть алиби. У Дугарь - вообще железное, пребывание заграницей, https://nv.ua/ukraine/politics/ubiystvo-pavla-sheremeta-alibi-dugar-novosti-ukrainy-50059128.html.

  Schmit написав:Ляпы следствия.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/13/7234709/
Фигурант дела Шеремета была в АТО в момент преступления – нардеп


Вы там у себя определитесь уже.

Да, вы правы, на момент убийства она была в АТО, а на момент фиксации камерами, по которым прокуроры определяли личность - за границей.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:20

Хто це Шеремет ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:24

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:Да, вы правы, на момент убийства она была в АТО, а на момент фиксации камерами, по которым прокуроры определяли личность - за границей.


Так самое смешное, что будучи в АТО и одновременно за границей, на камерах наблюдения тоже она, фотографирующая эти камеры в районе места преступления.
Этого даже сама девушка не отрицала, что трудно сделать, бо она крупным планом снята.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:39

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Так самое смешное, что будучи в АТО и одновременно за границей, на камерах наблюдения тоже она, фотографирующая эти камеры в районе места преступления.
Этого даже сама девушка не отрицала, что трудно сделать, бо она крупным планом снята.

Алібі Дугарь легко спростувати чи підтвердити. Де був її телефон три дні, коли вона була, начебто, в Києві, і чи були на нього дзвінки. Все.
Слідство тільки сказало, що фотографували телефоном без сімки. Де був її телефон?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:52

  freeze написав:
Schmit написав:Да, вы правы, на момент убийства она была в АТО, а на момент фиксации камерами, по которым прокуроры определяли личность - за границей.


Так самое смешное, что будучи в АТО и одновременно за границей, на камерах наблюдения тоже она, фотографирующая эти камеры в районе места преступления.
Этого даже сама девушка не отрицала, что трудно сделать, бо она крупным планом снята.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544926708889304&id=100001159991791
Вот тут все расписано по Дугарь, чтобы снять все неточности.
Schmit
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