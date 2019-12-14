Schmit
Я придерживаюсь версии: для оказания влияния на папередникив. Ключевым, думаю, является заказчик (ну и с чьей он команды).
Ну не верится мне, что ЗЕ, Ав-ков, Коваль и т.д. просто не столь умны))
Если с их *доказательств* смеются все.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:41
Schmit
Я придерживаюсь версии: для оказания влияния на папередникив. Ключевым, думаю, является заказчик (ну и с чьей он команды).
Ну не верится мне, что ЗЕ, Ав-ков, Коваль и т.д. просто не столь умны))
Если с их *доказательств* смеются все.
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:48
Вы там у себя определитесь уже.
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:48
Так о том и речь, что Турчинов и Ко наказов-то соответствующих не отдавали и не принимали мер к их выполнению.
Кстати, хотелось бы ещё увидеть боевые приказы подразделениям и группам в частях на этих первых этапах войны.
Очень интересно!!!
Не сомневаюсь, что фига в них была. Потому что конкретное и стоящее можно было туда вложить только на основании вышестоящих.
А вышестоящие получали --- линию фломастером на карте и устные вказивки Кровавого))
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:04
достаточно подробный анализ по убийству шеремета
с 22мин
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:15
Да, вы правы, на момент убийства она была в АТО, а на момент фиксации камерами, по которым прокуроры определяли личность - за границей.
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:20
Хто це Шеремет ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:24
Re: Політичні дискусії
Так самое смешное, что будучи в АТО и одновременно за границей, на камерах наблюдения тоже она, фотографирующая эти камеры в районе места преступления.
Этого даже сама девушка не отрицала, что трудно сделать, бо она крупным планом снята.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:39
Re: Політичні дискусії
Алібі Дугарь легко спростувати чи підтвердити. Де був її телефон той тиждень, коли вона була, начебто, в Києві, і чи були на нього дзвінки. Все.
Слідство тільки сказало, що фотографували телефоном без сімки. Де був її телефон?
Востаннє редагувалось lapay в Нед 15 гру, 2019 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:52
Вот тут все расписано по Дугарь, чтобы снять все неточности.
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:43
а ситуаційна кімната? так круто все починалося і раптом заглохло.
не боялися ж що будуть сміятися.
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