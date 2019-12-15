Додано: Нед 15 гру, 2019 20:31

Schmit написав: У двух фигуранток - Кузьменко и Дугарь есть алиби. У Дугарь - вообще железное, пребывание заграницей, https://nv.ua/ukraine/politics/ubiystvo ... 59128.html . У двух фигуранток - Кузьменко и Дугарь есть алиби. У Дугарь - вообще железное, пребывание заграницей,

В то же время на фото паспорта Дугарь видно, что все визы относятся к 2018−2019 годам, а не к 2016-му, когда был убит Шеремет.

Александр Курбатов

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Давайте не вірити документам, журналам з в/ч. Але ж там безліч свідків. Де вони із показаннями, що Дугар не було або вона якось не так себе вела?

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Самое печальное уто, что он не читает то, что сам же и постит.Ведь если бы он сперва прочитал, то не утверждал бы, чтоВедь по этой ссылке читается:И это хорошо видно на приведенном там фото.Аналогично написано и в следующей его ссылке -А вот сЯ соглашусь. Чтобы или доказать, что подделаны даты, когда Дугар была в АТО, или подделаны показания этой камеры:(фото из