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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4903490449054906
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:27

mephala
Смешных случаев было много, но тут же убийство всё-таки. К тому же резонансное.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:31

Самое печальное у Schmit то, что он не читает то, что сам же и постит.
Ведь если бы он сперва прочитал, то не утверждал бы, что
  Schmit написав:У двух фигуранток - Кузьменко и Дугарь есть алиби. У Дугарь - вообще железное, пребывание заграницей, https://nv.ua/ukraine/politics/ubiystvo ... 59128.html.

Ведь по этой ссылке читается:
В то же время на фото паспорта Дугарь видно, что все визы относятся к 2018−2019 годам, а не к 2016-му, когда был убит Шеремет.

И это хорошо видно на приведенном там фото.

Аналогично написано и в следующей его ссылке - https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1159991791

А вот с
Александр Курбатов
...
Давайте не вірити документам, журналам з в/ч. Але ж там безліч свідків. Де вони із показаннями, що Дугар не було або вона якось не так себе вела?
...

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1159991791
Я соглашусь. Чтобы или доказать, что подделаны даты, когда Дугар была в АТО, или подделаны показания этой камеры:
Зображення
(фото из https://bykvu.com/ru/mysli/kak-ubivali- ... o-i-video/)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:38

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Я соглашусь. Чтобы или доказать, что подделаны даты, когда Дугар была в АТО, или подделаны показания этой камеры:

Дугарь брюнетка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:39

  yanyura написав:Самое печальное у Schmit то, что он не читает то, что сам же и постит.
Ведь если бы он сперва прочитал, то не утверждал бы, что
  Schmit написав:У двух фигуранток - Кузьменко и Дугарь есть алиби. У Дугарь - вообще железное, пребывание заграницей, https://nv.ua/ukraine/politics/ubiystvo ... 59128.html.

Ведь по этой ссылке читается:
В то же время на фото паспорта Дугарь видно, что все визы относятся к 2018−2019 годам, а не к 2016-му, когда был убит Шеремет.

И это хорошо видно на приведенном там фото.

Аналогично написано и в следующей его ссылке - https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1159991791

А вот с
Александр Курбатов
...
Давайте не вірити документам, журналам з в/ч. Але ж там безліч свідків. Де вони із показаннями, що Дугар не було або вона якось не так себе вела?
...

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1159991791
Я соглашусь. Чтобы или доказать, что подделаны даты, когда Дугар была в АТО, или подделаны показания этой камеры:
Зображення
(фото из https://bykvu.com/ru/mysli/kak-ubivali- ... o-i-video/)

Еще раз для вас обьяснение по этой ссылке.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544926708889304&id=100001159991791
Но тогда ситуация еще хуже. Получается двойной зашквар следствия.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:47

  19yuriy91 написав:достаточно подробный анализ по убийству шеремета
https://www.youtube.com/watch?v=cWR8ncXBH0k
с 22мин

передивився(не до кінця)
В неї упереджена думка. І це видно неозброєним оком. Вона трактує факти(хоч фрази вирвані з контексту - це навіть не факти) відразу проти обвинувачених. Це позиція прокурора а не незалежної особи.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 15 гру, 2019 20:50, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:49

lapay
Редко какая молодая девушка/женщина в течении нескольких лет ни разу не меняет цвет своих "родных" волос.

Schmit
Я-то прочитал обе ваших ссылки и сделал свой вывод:
Александр Курбатов
...
Давайте не вірити документам, журналам з в/ч. Але ж там безліч свідків. Де вони із показаннями, що Дугар не було або вона якось не так себе вела?
...

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1159991791
Я соглашусь. Чтобы или доказать, что подделаны даты, когда Дугар была в АТО, или подделаны показания этой камеры:
https://bykvu.com/wp-content/uploads/20 ... 80x487.png
(фото из https://bykvu.com/ru/mysli/kak-ubivali- ... o-i-video/)

И за подделку, т.к. она может нести либо наказание на большой срок невиновного человека, либо укрывательство виновного от заслуженного наказания, должен быть строго наказан подделавший (комбат, выдавший справку или эксперт сделавший заключение).

А вы наконец-то прочитали тексты по своим ссылкам?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:00

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Редко какая молодая девушка/женщина в течении нескольких лет ни разу не меняет цвет своих "родных" волос.

Нема жодної фото Дугарь з іншим кольором волосся. Не важко опитати свідків, про телефон я вже писав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:04

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Не важко опитати свідків,

А разве я не об этом написал?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:26

  lapay написав:
  yanyura написав:Редко какая молодая девушка/женщина в течении нескольких лет ни разу не меняет цвет своих "родных" волос.

Нема жодної фото Дугарь з іншим кольором волосся. Не важко опитати свідків, про телефон я вже писав.

А хіба факт покраски волосся неможливо довести по аналізу волосся? Покраска це по-моєму достатньо агресивна реакція, волосся її "пам'ятає". І за 3,5 років волосся не відростає на достатньо велику довжину, щоб бути обстриженим.
andrijk777
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  #<1 ... 4903490449054906
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