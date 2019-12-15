mephala
Смешных случаев было много, но тут же убийство всё-таки. К тому же резонансное.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 гру, 2019 20:27
mephala
Смешных случаев было много, но тут же убийство всё-таки. К тому же резонансное.
Додано: Нед 15 гру, 2019 20:31
Самое печальное у Schmit то, что он не читает то, что сам же и постит.
Ведь если бы он сперва прочитал, то не утверждал бы, что
Ведь по этой ссылке читается:
И это хорошо видно на приведенном там фото.
Аналогично написано и в следующей его ссылке -
А вот с
Я соглашусь. Чтобы или доказать, что подделаны даты, когда Дугар была в АТО, или подделаны показания этой камеры:
(фото из
Додано: Нед 15 гру, 2019 20:38
Re: Політичні дискусії
Дугарь брюнетка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 15 гру, 2019 20:39
Еще раз для вас обьяснение по этой ссылке.
Но тогда ситуация еще хуже. Получается двойной зашквар следствия.
Додано: Нед 15 гру, 2019 20:47
передивився(не до кінця)
В неї упереджена думка. І це видно неозброєним оком. Вона трактує факти(хоч фрази вирвані з контексту - це навіть не факти) відразу проти обвинувачених. Це позиція прокурора а не незалежної особи.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 15 гру, 2019 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 гру, 2019 20:49
lapay
Редко какая молодая девушка/женщина в течении нескольких лет ни разу не меняет цвет своих "родных" волос.
Schmit
Я-то прочитал обе ваших ссылки и сделал свой вывод:
И за подделку, т.к. она может нести либо наказание на большой срок невиновного человека, либо укрывательство виновного от заслуженного наказания, должен быть строго наказан подделавший (комбат, выдавший справку или эксперт сделавший заключение).
А вы наконец-то прочитали тексты по своим ссылкам?
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:00
Re: Політичні дискусії
Нема жодної фото Дугарь з іншим кольором волосся. Не важко опитати свідків, про телефон я вже писав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:04
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:26
А хіба факт покраски волосся неможливо довести по аналізу волосся? Покраска це по-моєму достатньо агресивна реакція, волосся її "пам'ятає". І за 3,5 років волосся не відростає на достатньо велику довжину, щоб бути обстриженим.
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