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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 гру, 2019 22:21
freeze написав:
Видео среди белого дня, лицо крупным планом, ракурсом прямо в камеру, экспертиза, назначенная по делу, установила личность, к чему здесь обсуждать цвет волос.
Експертиза опитала свідків в госпіталі, встановила місцезнаходження телефону Дугаль? А чого ні? Чи мутне фото х/з кого важливіший "доказ"?
Був недавно скандал з "експртизою" хлопчика, якого, начебто, збив поїзд, і про фото чувака, на якого хотіли повісити вбивство Гандзюк.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Нед 15 гру, 2019 22:28
Если бы не было железобетонных доказательств - стал бы сам Аваков так палиться, озвучивая обвинение? Или они настолько большие шишки, что ради их посадки он рисковал бы карьерой?
Так что прекращайте уже это, господа порохоботы. Когда судили "Торнадовцев" - тоже было много "возмущённых", сейчас уже притихли. Просто признайте, что очередные "воины света" оказались бандюганами.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 22:31
lapay написав: freeze написав:
Видео среди белого дня, лицо крупным планом, ракурсом прямо в камеру, экспертиза, назначенная по делу, установила личность, к чему здесь обсуждать цвет волос.
Експертиза опитала свідків в госпіталі, встановила місцезнаходження телефону Дугаль? А чого ні? Чи мутне фото х/з кого важливіший "доказ"?
Почему мутное фото ? Это скан с видео, если вы посмотрели само видео, то там четко видно все лицо персонажа.
В остальном надо разбираться после этого, откуда фальшивые справки, фальшивые штампы, хотя если человек агент, то тут все не сложно сделать.
Уперли видео с четырех камер, где крупно видны два основных персонажа, но с девушкой сложнее, она засветилась на многих камерах, все не уничтожишь.
Тем более очень возможно, что она не знала истинной цели своего задания, тогда бы не светила свою физиономию на множестве камер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 15 гру, 2019 22:49
freeze написав:
Почему мутное фото ? Это скан с видео, если вы посмотрели само видео, то там четко видно все лицо персонажа.
В остальном надо разбираться после этого, откуда фальшивые справки, фальшивые штампы, хотя если человек агент, то тут все не сложно сделать.
Уперли видео с четырех камер, где крупно видны два основных персонажа, но с девушкой сложнее, она засветилась на многих камерах, все не уничтожишь.
Тем более очень возможно, что она не знала истинной цели своего задания, тогда бы не светила свою физиономию на множестве камер.
Батьки хлопчика і обурені односельці замовили експертизу в Німеччині, яка з гімном зрівняла місцевих і київських "експертів". Дограються і з цими "експертизами".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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