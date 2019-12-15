Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Видео среди белого дня, лицо крупным планом, ракурсом прямо в камеру, экспертиза, назначенная по делу, установила личность, к чему здесь обсуждать цвет волос.
Експертиза опитала свідків в госпіталі, встановила місцезнаходження телефону Дугаль? А чого ні? Чи мутне фото х/з кого важливіший "доказ"? Був недавно скандал з "експртизою" хлопчика, якого, начебто, збив поїзд, і про фото чувака, на якого хотіли повісити вбивство Гандзюк.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Если бы не было железобетонных доказательств - стал бы сам Аваков так палиться, озвучивая обвинение? Или они настолько большие шишки, что ради их посадки он рисковал бы карьерой? Так что прекращайте уже это, господа порохоботы. Когда судили "Торнадовцев" - тоже было много "возмущённых", сейчас уже притихли. Просто признайте, что очередные "воины света" оказались бандюганами.
freeze написав:Видео среди белого дня, лицо крупным планом, ракурсом прямо в камеру, экспертиза, назначенная по делу, установила личность, к чему здесь обсуждать цвет волос.
Експертиза опитала свідків в госпіталі, встановила місцезнаходження телефону Дугаль? А чого ні? Чи мутне фото х/з кого важливіший "доказ"?
Почему мутное фото ? Это скан с видео, если вы посмотрели само видео, то там четко видно все лицо персонажа. В остальном надо разбираться после этого, откуда фальшивые справки, фальшивые штампы, хотя если человек агент, то тут все не сложно сделать. Уперли видео с четырех камер, где крупно видны два основных персонажа, но с девушкой сложнее, она засветилась на многих камерах, все не уничтожишь.
Тем более очень возможно, что она не знала истинной цели своего задания, тогда бы не светила свою физиономию на множестве камер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Почему мутное фото ? Это скан с видео, если вы посмотрели само видео, то там четко видно все лицо персонажа. В остальном надо разбираться после этого, откуда фальшивые справки, фальшивые штампы, хотя если человек агент, то тут все не сложно сделать. Уперли видео с четырех камер, где крупно видны два основных персонажа, но с девушкой сложнее, она засветилась на многих камерах, все не уничтожишь.
Тем более очень возможно, что она не знала истинной цели своего задания, тогда бы не светила свою физиономию на множестве камер.
Батьки хлопчика і обурені односельці замовили експертизу в Німеччині, яка з гімном зрівняла місцевих і київських "експертів". Дограються і з цими "експертизами".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Почему мутное фото ? Это скан с видео, если вы посмотрели само видео, то там четко видно все лицо персонажа. В остальном надо разбираться после этого, откуда фальшивые справки, фальшивые штампы, хотя если человек агент, то тут все не сложно сделать. Уперли видео с четырех камер, где крупно видны два основных персонажа, но с девушкой сложнее, она засветилась на многих камерах, все не уничтожишь.
Тем более очень возможно, что она не знала истинной цели своего задания, тогда бы не светила свою физиономию на множестве камер.
Батьки хлопчика і обурені односельці замовили експертизу в Німеччині, яка з гімном зрівняла місцевих і київських "експертів". Дограються і з цими "експертизами".
Какого хлопчика ? Какие односельчане ? Что значит заказали экспертизу ?У кого ? Зачем ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Tegularius написав:Если бы не было железобетонных доказательств - стал бы сам Аваков так палиться, озвучивая обвинение? Или они настолько большие шишки, что ради их посадки он рисковал бы карьерой? Так что прекращайте уже это, господа порохоботы. Когда судили "Торнадовцев" - тоже было много "возмущённых", сейчас уже притихли. Просто признайте, что очередные "воины света" оказались бандюганами.
Я тебе напомню слова эксперта, в прямом эфире у шустера - ""Учитывая то, что у нас не совпадали наши результаты с тем, что надеялся следствие, потому что мы не подтверждали ни грищенка, ни кияна, в том что они в это время находились, нам пришлось пригласить этого нашего специалиста и нашего коллегу с англии, и вместе мы проводили..."
Ты как считаешь, в стране где есть "правоохранение", можно было бы крутануть этого "эксперта" на вопрос, что значит "надеялся" и как оно там все происходило?
vano80 написав:Я тебе напомню слова эксперта, в прямом эфире у шустера - ""Учитывая то, что у нас не совпадали наши результаты с тем, что надеялся следствие, потому что мы не подтверждали ни грищенка, ни кияна, в том что они в это время находились, нам пришлось пригласить этого нашего специалиста и нашего коллегу с англии, и вместе мы проводили..."
Ты как считаешь, в стране где есть "правоохранение", можно было бы крутануть этого "эксперта" на вопрос, что значит "надеялся" и как оно там все происходило?
Я так понимаю по основным фигурантам у говорящего эксперта из шоу вопросов не было ? По одной из фамилий и подозрения не предьявлялись, а где не подтверждался семикратный рецидивист, я так и не понял.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Печальная история. Любая сторона процесса может потребовать дополнительные экспертизы. Но в случае с парнем надо понимать, что паталогоанатомическая экспертиза должна проводиться специальной сертифицированной лабораторией, которая еще должна признаваться в Украине судом. Просто наделать заключений какого то заштатного специалиста это выкинуть деньги на ветер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.