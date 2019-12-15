vano80 написав: Я тебе напомню слова эксперта, в прямом эфире у шустера -

""Учитывая то, что у нас не совпадали наши результаты с тем, что надеялся следствие, потому что мы не подтверждали ни грищенка, ни кияна, в том что они в это время находились, нам пришлось пригласить этого нашего специалиста и нашего коллегу с англии, и вместе мы проводили..."



Ты как считаешь, в стране где есть "правоохранение", можно было бы крутануть этого "эксперта" на вопрос, что значит "надеялся" и как оно там все происходило?