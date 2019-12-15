Додано: Пон 16 гру, 2019 10:00

ТГ Легитимный



Практика «выборочного уничтожения улик» действует уже давно.

Есть информация, что в деле 2 мая в Одессе было «уничтожено» или пропало без вести более 20 видеозаписей с камер наружного наблюдения.

Источник утверждает, что пропали «выборочные» видеозаписи с первого столкновения на улице Греческой и с места первого убийства (на Преображенской угол Дерибасовской).



Похоже и тут дело началось с провокации. Надо бы Парубия и тех, кто проводил расследование как следует потрясти новой прокуратурой или ГБР.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.