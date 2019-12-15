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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4905490649074908
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:00

Re: Політичні дискусії

ТГ Легитимный

Практика «выборочного уничтожения улик» действует уже давно.
Есть информация, что в деле 2 мая в Одессе было «уничтожено» или пропало без вести более 20 видеозаписей с камер наружного наблюдения.
Источник утверждает, что пропали «выборочные» видеозаписи с первого столкновения на улице Греческой и с места первого убийства (на Преображенской угол Дерибасовской).

Похоже и тут дело началось с провокации. Надо бы Парубия и тех, кто проводил расследование как следует потрясти новой прокуратурой или ГБР.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:22

  freeze написав:
lapay написав:
  freeze написав:Какого хлопчика ? Какие односельчане ?
Что значит заказали экспертизу ?У кого ? Зачем ?

https://wz.lviv.ua/news/402160-smert-ne ... tka-pryluk


Печальная история.
Любая сторона процесса может потребовать дополнительные экспертизы.
Но в случае с парнем надо понимать, что паталогоанатомическая экспертиза должна проводиться специальной сертифицированной лабораторией, которая еще должна признаваться в Украине судом. Просто наделать заключений какого то заштатного специалиста это выкинуть деньги на ветер.

Любое Експертное Заключение даётся тому, кто за него заплатил и такое, за что заплочено.
- Если есть факт противоречия проводится "Судебно медицинское расследование"
Тогда это "чёрная воровская карусель" - на много лет, хотя вынесено законодательством срок в 2 месяца.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:37

О папередниках:
http://news24ua.com/dzhuliani-obama-i-p ... merikancam
Порошенко и его соратники вывели и украли из страны, как утверждает Джулиани, более $ 100 млрд. По словам адвоката, часть этих денег шла членам Демократической партии, в частности Джо Байдену и Хиллари Клинтон.

«70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима», — пишет Джулиани.».

Зображення
- Интересно, а что на сегодня поменялось?
https://hromadske.ua/ru/posts/hudshij-p ... etallurgii
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 16 гру, 2019 13:42, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:38

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Похоже и тут дело началось с провокации. Надо бы Парубия и тех, кто проводил расследование как следует потрясти новой прокуратурой или ГБР.
Ну а то что ключевые фигуры (по Одессе) получили укрытие в россии - значения конечно уже не имеет.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:09

Kudrjavuy
Каждый преследовал свою цель.
РФ - диктат на энергетической "ниве"(нефть - газ)
США заход и торговля углём (для этого как раз ликвидируются свои шахты и угледобыча)
Например уголь будет тот же из РФ или ОРДЛО - но продавать в Украине его будут уже амеры, как американский. :mrgreen:
Это как типа Украина покупает газ у Мадяр, а газ то РФский.
Иначе это называется "выведение активов" - выведение средств.
Как пример на сегодня: http://novosti.dn.ua/news/297697-shakht ... o-zarplate
Процесс принудительного банкротства, для приватизации за остаточную(минимальную цену).
Зима население вымерзает? Да и х... с ними - больше заплатят, "сами запросят хорошего хозяина"
Цинично конечно "молодая команда" взялась торговать землёй - чего мелочиться?
Оптом!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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