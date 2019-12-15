Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Практика «выборочного уничтожения улик» действует уже давно. Есть информация, что в деле 2 мая в Одессе было «уничтожено» или пропало без вести более 20 видеозаписей с камер наружного наблюдения. Источник утверждает, что пропали «выборочные» видеозаписи с первого столкновения на улице Греческой и с места первого убийства (на Преображенской угол Дерибасовской).
Похоже и тут дело началось с провокации. Надо бы Парубия и тех, кто проводил расследование как следует потрясти новой прокуратурой или ГБР.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Печальная история. Любая сторона процесса может потребовать дополнительные экспертизы. Но в случае с парнем надо понимать, что паталогоанатомическая экспертиза должна проводиться специальной сертифицированной лабораторией, которая еще должна признаваться в Украине судом. Просто наделать заключений какого то заштатного специалиста это выкинуть деньги на ветер.
Любое Експертное Заключение даётся тому, кто за него заплатил и такое, за что заплочено. - Если есть факт противоречия проводится "Судебно медицинское расследование" Тогда это "чёрная воровская карусель" - на много лет, хотя вынесено законодательством срок в 2 месяца.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 16 гру, 2019 13:42, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Каждый преследовал свою цель. РФ - диктат на энергетической "ниве"(нефть - газ) США заход и торговля углём (для этого как раз ликвидируются свои шахты и угледобыча) Например уголь будет тот же из РФ или ОРДЛО - но продавать в Украине его будут уже амеры, как американский. Это как типа Украина покупает газ у Мадяр, а газ то РФский. Иначе это называется "выведение активов" - выведение средств. Как пример на сегодня: http://novosti.dn.ua/news/297697-shakht ... o-zarplate Процесс принудительного банкротства, для приватизации за остаточную(минимальную цену). Зима население вымерзает? Да и х... с ними - больше заплатят, "сами запросят хорошего хозяина" Цинично конечно "молодая команда" взялась торговать землёй - чего мелочиться? Оптом!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.