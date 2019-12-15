Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Практика «выборочного уничтожения улик» действует уже давно. Есть информация, что в деле 2 мая в Одессе было «уничтожено» или пропало без вести более 20 видеозаписей с камер наружного наблюдения. Источник утверждает, что пропали «выборочные» видеозаписи с первого столкновения на улице Греческой и с места первого убийства (на Преображенской угол Дерибасовской).
Похоже и тут дело началось с провокации. Надо бы Парубия и тех, кто проводил расследование как следует потрясти новой прокуратурой или ГБР.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Печальная история. Любая сторона процесса может потребовать дополнительные экспертизы. Но в случае с парнем надо понимать, что паталогоанатомическая экспертиза должна проводиться специальной сертифицированной лабораторией, которая еще должна признаваться в Украине судом. Просто наделать заключений какого то заштатного специалиста это выкинуть деньги на ветер.
Любое Експертное Заключение даётся тому, кто за него заплатил и такое, за что заплочено. - Если есть факт противоречия проводится "Судебно медицинское расследование" Тогда это "чёрная воровская карусель" - на много лет, хотя вынесено законодательством срок в 2 месяца.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 16 гру, 2019 13:42, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Каждый преследовал свою цель. РФ - диктат на энергетической "ниве"(нефть - газ) США заход и торговля углём (для этого как раз ликвидируются свои шахты и угледобыча) Например уголь будет тот же из РФ или ОРДЛО - но продавать в Украине его будут уже амеры, как американский. Это как типа Украина покупает газ у Мадяр, а газ то РФский. Иначе это называется "выведение активов" - выведение средств. Как пример на сегодня: http://novosti.dn.ua/news/297697-shakht ... o-zarplate Процесс принудительного банкротства, для приватизации за остаточную(минимальную цену). Зима население вымерзает? Да и х... с ними - больше заплатят, "сами запросят хорошего хозяина" Цинично конечно "молодая команда" взялась торговать землёй - чего мелочиться? Оптом! Обанкроченные предприятия - на прихватизацию и металлолом. "бизнес, производство выведут - а далее "работайте" Даже Петровского в Днепре умудрились положить. Кому Война, а кому и мать родная.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 16 гру, 2019 14:24, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Tegularius написав:Если бы не было железобетонных доказательств - стал бы сам Аваков так палиться, озвучивая обвинение? Или они настолько большие шишки, что ради их посадки он рисковал бы карьерой? Так что прекращайте уже это, господа порохоботы. Когда судили "Торнадовцев" - тоже было много "возмущённых", сейчас уже притихли. Просто признайте, что очередные "воины света" оказались бандюганами.
Чтоты, чтоты, нельзя так говорить - а ну как народ проведет параллели с убийством скажем Бузины, или например расстрелом 3-х гаишников на КПП Быковня в 2014-м году или гранату под Радой или героя Надю Савченко - и начнет задумываться а что мы вообще празднуем на этих новых праздниках скажем 25.12 -чтоже тогда с новой идеологией делать?
Дык коррупционным методом и раньше это регулировалось: - Принудительным занижением потребления. И платил за это потребитель. Как результат "веерные отключения", что вновь погнали по стране. Интересно, а каким теперь макаром переложат на потребителя? Будет ли стоимость содержания "поставщика" соизмерима с со стоимостью электроэнергии? - Конец действию - "Коммунизм это есть советская власть+ электрофикация всей страны". - Здравствуй питьма! Интересно, до какого уровня возможно обанкрочивание Украины? - Где уровень разумного? - Здравохранение - ликвидировали. - Образование - со следующего года платное. - Места работы населения приватизировали вырезали на металлолом - продали. - Население изгнано на заробитки. - Теперь только валюту принимают, на гривни меняют - и рассказывают, как "хорошо приходит валюта" за счёт торговли рабами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вот читаю я про этот случай, и понимаю только одно - все эти экспертизы, работа криминалистов, адвокаты и прочие процедурная тягомотина - она только для того чтоб затянуть дела, срубить бабла с виновного и дать ему выйти из воды сухим. Всё. Ну ведь если так нормально на суть вопроса посмотреть - ну как человек может выпасть из поезда вообще? Там же уже сейчас и окна не открываются. А даже если такой старый вагон подадут где открывается- ну что он идиот туда лезть. Ну напьется до белой горячки даже если (но тогда родственники / друзья должны бы знать о такой особенности) - и то рядом же люди за ноги схватят когда в окно полезешь и ментов вызовут, а те уже в вытрезвитель. Так что версия "сам выпал" малоподобна, хоть для кого-то и желанная.
Грохунли же пацана да и выкинули урки какие-то у кого ключ от задней двери был - ну к гадалке же не ходи. И выяснить детали проще простого - пару человек из его друзей и попутчиков вызвать к Лаврентий Палычу на допрос - 10 минут и вся ситуация в кармане. Но нет, это не в духе времени -в духе времени экспертизы, опровержения, опять экспертизы, адвокаты, пресса, статьи в Фэйсбук и блогеры -все это бесконечное мыло позволяющее мутить воду и уходить виновным за бабки.
katso написав:Грохунли же пацана да и выкинули урки какие-то у кого ключ от задней двери был - ну к гадалке же не ходи. И выяснить детали проще простого - пару человек из его друзей и попутчиков вызвать к Лаврентий Палычу на допрос - 10 минут и вся ситуация в кармане
Грохнули не прості урки, а дітки папаш з погонами. Тому такий результат. Прості урки давно б вже сиділи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.