Додано: Пон 16 гру, 2019 14:44

lapay написав: freeze написав: Какого хлопчика ? Какие односельчане ?

Что значит заказали экспертизу ?У кого ? Зачем ? Какого хлопчика ? Какие односельчане ?Что значит заказали экспертизу ?У кого ? Зачем ?

https://wz.lviv.ua/news/402160-smert-ne ... tka-pryluk

Вот читаю я про этот случай, и понимаю только одно - все эти экспертизы, работа криминалистов, адвокаты и прочие процедурная тягомотина - она только для того чтоб затянуть дела, срубить бабла с виновного и дать ему выйти из воды сухим. Всё. Ну ведь если так нормально на суть вопроса посмотреть - ну как человек может выпасть из поезда вообще? Там же уже сейчас и окна не открываются. А даже если такой старый вагон подадут где открывается- ну что он идиот туда лезть. Ну напьется до белой горячки даже если (но тогда родственники / друзья должны бы знать о такой особенности) - и то рядом же люди за ноги схватят когда в окно полезешь и ментов вызовут, а те уже в вытрезвитель. Так что версия "сам выпал" малоподобна, хоть для кого-то и желанная.Грохунли же пацана да и выкинули урки какие-то у кого ключ от задней двери был - ну к гадалке же не ходи. И выяснить детали проще простого - пару человек из его друзей и попутчиков вызвать к Лаврентий Палычу на допрос - 10 минут и вся ситуация в кармане. Но нет, это не в духе времени -в духе времени экспертизы, опровержения, опять экспертизы, адвокаты, пресса, статьи в Фэйсбук и блогеры -все это бесконечное мыло позволяющее мутить воду и уходить виновным за бабки.