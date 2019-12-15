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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:15
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Додано: Пон 16 гру, 2019 15:18
katso написав: Tegularius написав:
Если бы не было железобетонных доказательств - стал бы сам Аваков так палиться, озвучивая обвинение? Или они настолько большие шишки, что ради их посадки он рисковал бы карьерой?
Так что прекращайте уже это, господа порохоботы. Когда судили "Торнадовцев" - тоже было много "возмущённых", сейчас уже притихли. Просто признайте, что очередные "воины света" оказались бандюганами.
Чтоты, чтоты, нельзя так говорить - а ну как народ проведет параллели с убийством скажем Бузины, или например расстрелом 3-х гаишников на КПП Быковня в 2014-м году или гранату под Радой или героя Надю Савченко - и начнет задумываться а что мы вообще празднуем на этих новых праздниках скажем 25.12 -чтоже тогда с новой идеологией делать?
а що ти святкуєш на новому святі 01.01?
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