Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Если бы не было железобетонных доказательств - стал бы сам Аваков так палиться, озвучивая обвинение? Или они настолько большие шишки, что ради их посадки он рисковал бы карьерой? Так что прекращайте уже это, господа порохоботы. Когда судили "Торнадовцев" - тоже было много "возмущённых", сейчас уже притихли. Просто признайте, что очередные "воины света" оказались бандюганами.
Чтоты, чтоты, нельзя так говорить - а ну как народ проведет параллели с убийством скажем Бузины, или например расстрелом 3-х гаишников на КПП Быковня в 2014-м году или гранату под Радой или героя Надю Савченко - и начнет задумываться а что мы вообще празднуем на этих новых праздниках скажем 25.12 -чтоже тогда с новой идеологией делать?
А это уже критично - "молодая команда Слуг" пошла по лёгкому пути Партии Регионов:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Tegularius написав:Если бы не было железобетонных доказательств - стал бы сам Аваков так палиться, озвучивая обвинение? Или они настолько большие шишки, что ради их посадки он рисковал бы карьерой? Так что прекращайте уже это, господа порохоботы. Когда судили "Торнадовцев" - тоже было много "возмущённых", сейчас уже притихли. Просто признайте, что очередные "воины света" оказались бандюганами.
Думаю, что Аваков намеренно не зашел с козырей, хотя они у него есть. Ход очень грамотный и дальновидный - пусть вылезут все грантоеды, все экстремисты и все им сочувствующие. Пусть добьют остатки репутации.
Не стоит мешать, в том числе нашим форумным...
Через какое-то время полиция предъявит неопровержимые доказательства, и вся эта публика от мала до велика выстроится в одну колонну - пятую. А суд затем поставит жирную точку...
".. пункт 8-1, який позволяет людям президента, префектам, снимать с должности любого избранного мэра или главу громады. Правда типа временно. Но мы же помним, что в Украине нет ничего более постоянного, чем временное. А еще в этих правках есть возможность отменять решения местных советов. В общем, про свое право избирать и делегировать полномочия своим избранникам можете забыть. Президенту видимо лучше знать, что вам надо. И теперь деребан земли и бюджетов пойдет под контролем ОП. А противодействие этому ДБР, СБУ и ГПУ? Так их руководство фактически назначает президент. А значит это будет "пчелы против меда". Ну, что можно об этом сказать? Чистая попытка узурпация от Зеленского, Богдана и Ермака. И привет из Эрэфии. Президент, который уже может назначать практически всех, даже главу ДБР, становится фактически царем.
Милые юноши из ОП, хочу вам сказать извините, но засуньте себе это в табу. И вот против этого изменения в Конституцию многие уже будут готовы выходить на Майдан. Или внесете правку, которой запретите Майдан?"(с)Береза
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Если бы Вы, хоть малейшим образом представляли, что думает население....
https://censor.net.ua/news/3165586/esli ... zmeneniyah 16.12.19 14:46 Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, - Филатов о предложенных Зеленским изменениях Конституции Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским вариант изменений в Конституцию существенно упрощает процедуру изменения территории громад, областей и др. Это открывает возможность для манипуляций. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, комментируя внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским проект изменений в Конституцию по децентрализации, передает Цензор.НЕТ.
"Если это децентрализация, то я тогда - китайский лётчик. Чтобы было понятно, после таких изменений в Конституцию можно простым парламентским большинством присоединить к Днепру, например посёлок Горького из одной улицы, и объявить новые выборы в "новой территориальной громаде". А можно из Днепра исключить, например Таромское, сделать его новой громадой и опять же объявить новые выборы во вновь созданных громадах: Таромском и Днепре ( без Таромского ). А можно из Днепра сделать 8 громад. Или 16. Или 32. Опять же в турборежиме 226-ю голосами. А можно без изменений в Конституцию обьединить Харьковскую и Львовскую области, только потому, что в первой в облсовет попали много депутатов из "За життя", а во второй - из "Голоса". Или присоединить к Запорожью Луну. Просто потому, что хочется. ... Ад", - заявил Филатов.
То-то в оккупированной части уже присоединили всю не оккупированную часть Донецкой и Луганской областей. "Мюнхенский сговор", простоите ошибся - "Минские соглашения" в действии? - О чём ещё мы должны знать?(о том, что продали - знали ещё в 15м)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
".. пункт 8-1, який позволяет людям президента, префектам, снимать с должности любого избранного мэра или главу громады. Правда типа временно. Но мы же помним, что в Украине нет ничего более постоянного, чем временное. А еще в этих правках есть возможность отменять решения местных советов. В общем, про свое право избирать и делегировать полномочия своим избранникам можете забыть. Президенту видимо лучше знать, что вам надо. И теперь деребан земли и бюджетов пойдет под контролем ОП. А противодействие этому ДБР, СБУ и ГПУ? Так их руководство фактически назначает президент. А значит это будет "пчелы против меда". Ну, что можно об этом сказать? Чистая попытка узурпация от Зеленского, Богдана и Ермака. И привет из Эрэфии. Президент, который уже может назначать практически всех, даже главу ДБР, становится фактически царем.
Милые юноши из ОП, хочу вам сказать извините, но засуньте себе это в табу. И вот против этого изменения в Конституцию многие уже будут готовы выходить на Майдан. Или внесете правку, которой запретите Майдан?"(с)Береза
Кудрявого випустили. Може галоперидолу йому необхідно виписати?
Кидає про якихось павуків у банці закарпатських... І робить якісь висновки.
Люди борються за право працювати за 10 тис грн на місяць директором роддому:-) з котеджу за 2 млн і кабріолету:-)
Kudrjavuy написав:То-то в оккупированной части уже присоединили всю не оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.
Как только уберут линию разграничения после выборов на Донбассе, вооруженные отряды "народной милиции" возьмут ее под контроль. Хотя кто их остановит присоединить к ДЫРЕ еще парочку областей. Вот некоторые форумчане обрадуются, когда к ним заглянут экспроприаторы с ДыНыРы.
zРадио написав:Через какое-то время полиция предъявит неопровержимые доказательства, и вся эта публика от мала до велика выстроится в одну колонну - пятую. А суд затем поставит жирную точку...
Зачем расстрелять? Просто развеять туман. Доблесть на войне - это одно, она должна поощряться деньгами, соцпрограммами и наградами. А разбой на гражданке - другое, и он должен наказываться в соответствии с УК без непотребных смягчающих обстоятельств.
Даже Шкиряк сам говорит, что половина американцев, побывавших во Вьетнаме, впоследствии побывала и в американских тюрьмах. И это с финансовыми возможностями США в части реабилитации.
Там, значит, наказание героев войны за не-военные преступления - это в порядке вещей, а у нас - измена родине??
Впрочем, что я распинаюсь - продолжай себя закапывать...