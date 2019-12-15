Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Если бы не было железобетонных доказательств - стал бы сам Аваков так палиться, озвучивая обвинение? Или они настолько большие шишки, что ради их посадки он рисковал бы карьерой? Так что прекращайте уже это, господа порохоботы. Когда судили "Торнадовцев" - тоже было много "возмущённых", сейчас уже притихли. Просто признайте, что очередные "воины света" оказались бандюганами.
Чтоты, чтоты, нельзя так говорить - а ну как народ проведет параллели с убийством скажем Бузины, или например расстрелом 3-х гаишников на КПП Быковня в 2014-м году или гранату под Радой или героя Надю Савченко - и начнет задумываться а что мы вообще празднуем на этих новых праздниках скажем 25.12 -чтоже тогда с новой идеологией делать?
А это уже критично - "молодая команда Слуг" пошла по лёгкому пути Партии Регионов:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:То-то в оккупированной части уже присоединили всю не оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.
Как только уберут линию разграничения после выборов на Донбассе, вооруженные отряды "народной милиции" возьмут ее под контроль. Хотя кто их остановит присоединить к ДЫРЕ еще парочку областей. Вот некоторые форумчане обрадуются, когда к ним заглянут экспроприаторы с ДыНыРы.
В 2017 году - то есть уже после убийства Шеремета - они с мужем открыли свою ветеранскую ресторацию "Патріот" во Львове. На какие средства - неизвестно. Однако меньше, чем через год ресторан закрылся. "Пума" по этому поводу говорила, что Львов не столько патриотичный, сколько меркантильный город.
zРадио написав:Ты не прячься за законом - это элемент политики и идеологии. А говори, что думаешь сам - является место рождения определяющим критерием с позиции заслуг перед Украиной, или не является!
Ватутин способствовал освобождению от фашизма немецкого, но принес нам русскую колонизацию, ничуть не лучше фашизма. На помойку памятники таким "освободителям".
В смысле, принес русскую колонизацию?
Во-первых, он ничего не приносил - она была и до ВМВ! Принесли ее (в последний раз), когда Ватутину было 18 лет и он ни дня не прослужил в армии! Двойка тебе по истории.
А во вторых - интересная такая колонизация была... с украинцами в управлении и колонии, и империи. Напомню тебе, что Главой ЦИК от УССР был харьковчанин Григорий Петровский, а Рейхскомиссариата Украина - уроженец Рейна (Германия) Эрих Кох!
Вот тебе и "ничуть не лучше"...
так УПА його (Ватутіна) і кокнула
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Kudrjavuy написав:То-то в оккупированной части уже присоединили всю не оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.
Как только уберут линию разграничения после выборов на Донбассе, вооруженные отряды "народной милиции" возьмут ее под контроль. Хотя кто их остановит присоединить к ДЫРЕ еще парочку областей. Вот некоторые форумчане обрадуются, когда к ним заглянут экспроприаторы с ДыНыРы.
А если еще ДНРовцы посадят Порошенко и Парубия - восторг будет полный у 73%.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Tegularius написав:Поздравляю вас и других "патриотов" - ни до чего не договорились, война и кровопролитие будут продолжаться. Вы же так этого хотели?
Домовились про 21-е перемир'я. Ви цього хотіли? Хто буде винен, якщо воно буде зірвано? Оце і є відповідь на всі питання.
freeze написав:Так собирались то зачем ? Никаких решений. И что по маслу, неужели кто-то в здравом уме верил, что Зеля поехал подписывать капитуляцию, то 8 процентов гнали панику, а те кто в здравом уме и так понимали, что будут какие-то минимальные подвижки, но даже минимальных решений нет, попили кофе, похавали круассаны, понятно, что нацеленность на приднестровский вариант - максимальное улучшение передвижения через линию разграничения, налаживание торговли с ОРДЛО, там свой образование, у нас своё, там свои власти, у нас свои. Хотя в принципе тоже вариант, уже объявите тогда нормально во весь голос, морозимся с ОРДЛО, а то опять все четверо как попугаи - приверженность формуле Штайнмайера.
Збирались кожен за своїм. Макрон за зняття санкцій з РФ, Меркель за формулу Штайнмаєра, Путін за закон про особливий статус і зміни до конституції, Зеленський за обмін полоненими. Своє отримає тільки Зеленській і Путін, в частині продовження закону. Так що саме більше виграв Зеленський.
а народ України?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Практика «выборочного уничтожения улик» действует уже давно. Есть информация, что в деле 2 мая в Одессе было «уничтожено» или пропало без вести более 20 видеозаписей с камер наружного наблюдения. Источник утверждает, что пропали «выборочные» видеозаписи с первого столкновения на улице Греческой и с места первого убийства (на Преображенской угол Дерибасовской).
Похоже и тут дело началось с провокации. Надо бы Парубия и тех, кто проводил расследование как следует потрясти новой прокуратурой или ГБР.
Конспирология, конспирология, ничем не подтвержденные факты, домыслы. И выводы, выводы.
freeze, собрались пророссийские активисты, уже с огнестрелом, под прикрыттем милиции. А их обычная толпа футбольных фанатов начала "провоцировать", чем нанесли пророссийским активистам душевные страдания.
Может потому и исчезли записи, чтобы не было на них видно вооруженных защитников русского мира.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой