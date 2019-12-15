freeze написав:

Так собирались то зачем ? Никаких решений.И что по маслу, неужели кто-то в здравом уме верил, что Зеля поехал подписывать капитуляцию, то 8 процентов гнали панику, а те кто в здравом уме и так понимали, что будут какие-то минимальные подвижки, но даже минимальных решений нет, попили кофе, похавали круассаны, понятно, что нацеленность на приднестровский вариант - максимальное улучшение передвижения через линию разграничения, налаживание торговли с ОРДЛО, там свой образование, у нас своё, там свои власти, у нас свои.Хотя в принципе тоже вариант, уже объявите тогда нормально во весь голос, морозимся с ОРДЛО, а то опять все четверо как попугаи - приверженность формуле Штайнмайера.