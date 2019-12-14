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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 16 гру, 2019 18:42
Starikan написав: Schmit написав: Kudrjavuy написав:
То-то в оккупированной части уже присоединили всю не оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.
Как только уберут линию разграничения после выборов на Донбассе, вооруженные отряды "народной милиции" возьмут ее под контроль. Хотя кто их остановит присоединить к ДЫРЕ еще парочку областей. Вот некоторые форумчане обрадуются, когда к ним заглянут экспроприаторы с ДыНыРы.
А если еще ДНРовцы посадят Порошенко и Парубия - восторг будет полный у 73%.
Правда потом, ДНРовцы эти самые 73% ограбят в буквальном смысле. Но виноват будет Порошенко
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:02
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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