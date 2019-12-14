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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 49084909491049114912>
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:42

  Starikan написав:
  Schmit написав:
  Kudrjavuy написав:То-то в оккупированной части уже присоединили всю не оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.

Как только уберут линию разграничения после выборов на Донбассе, вооруженные отряды "народной милиции" возьмут ее под контроль. Хотя кто их остановит присоединить к ДЫРЕ еще парочку областей. Вот некоторые форумчане обрадуются, когда к ним заглянут экспроприаторы с ДыНыРы.

А если еще ДНРовцы посадят Порошенко и Парубия - восторг будет полный у 73%.

Правда потом, ДНРовцы эти самые 73% ограбят в буквальном смысле. Но виноват будет Порошенко
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:02

Ітогі подвєдьом

Ітогі подвєдьом. 2019-12-14

1) "Нормандская четверка" не ставила подпись ни на одном документе - представитель в ТКГ
Подписей нет. РФ ничего выполнять не будет

2) "Грубые ошибки": председатель Совета НБУ Данилишин подозревает правление регулятора в саботаже
Данилишину уже советовали почитать Конституцию

3) ООС: боевики 10 раз обстреляли военных, несмотря на обязательства России на "нормандском саммите"

4) Сутки на Донбассе: от вражеских обстрелов погиб военный, еще двое ранены

5) "У меня сломаны уши и руки в татуировках": подозреваемый по делу Шеремета Антоненко указал на различия с человеком, снятым камерами наблюдения

Ітогі подвєдьом. 2019-12-15

1) Прикрыл собой сослуживца: на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб 21-летний нацгвардеец

2) В "Нафтогазе" объяснили, почему газ не становится дешевле

3) "Сложно поддерживать свои семьи": Дубилет рассказал о министрах, которые жалуются на маленькие зарплаты

PS. Коллега freeze на выходных молодец. Хоть доказательств в деле убийства Шеремета нет, но информационные вбросы из говно-каналов отработаны отлично, прямо не отдыхал, себя не жалел :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:21

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:ТГ Легитимный

Практика «выборочного уничтожения улик» действует уже давно.
Есть информация, что в деле 2 мая в Одессе было «уничтожено» или пропало без вести более 20 видеозаписей с камер наружного наблюдения.
Источник утверждает, что пропали «выборочные» видеозаписи с первого столкновения на улице Греческой и с места первого убийства (на Преображенской угол Дерибасовской).

Похоже и тут дело началось с провокации. Надо бы Парубия и тех, кто проводил расследование как следует потрясти новой прокуратурой или ГБР.

Может потому и исчезли записи, чтобы не было на них видно вооруженных защитников русского мира.


Зачем СБУ и Парубию, который курировал события в Одессе, покрывать защитников русского мира? Немедленно раследовать и жестоко наказать за исчезновение видео убийства первой жертвы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:25

  katso написав: И выяснить детали проще простого - пару человек из его друзей и попутчиков вызвать к Лаврентий Палычу на допрос - 10 минут и вся ситуация в кармане. Но нет, это не в духе времени -в духе времени экспертизы, опровержения, опять экспертизы, адвокаты, пресса, статьи в Фэйсбук и блогеры -все это бесконечное мыло позволяющее мутить воду и уходить виновным за бабки.

Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 16 гру, 2019 19:26, всього редагувалось 2 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:26

Re: Політичні дискусії

Государственное бюро расследований может возглавить депутат из президентской фракции "Слуга народа" Ирина Венедиктова. По крайней мере сейчас это кандидатура номер один.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:34

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:PS. Коллега freeze на выходных молодец. Хоть доказательств в деле убийства Шеремета нет, но информационные вбросы из говно-каналов отработаны отлично, прямо не отдыхал, себя не жалел :)


Это детективы-любители не видят доказательств. А суд рассмотрев представленные прокуратурой доказательства разрешил арест двух персонажей сроком на два месяца без права залога.
Еще два персонажа из этой бригады и так чалятся в СИЗО за попытку взрыва другой машины. Им все равно пять-семь лет светит и без второго подрыва, а семикратному рецидивисту по идее как неисправимому должны и больше присудить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:36

Ітогі подвєдьом. 2019-12-16

Ітогі подвєдьом. 2019-12-16

1) Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию о децентрализации
Проектом предусмотрено, что префекта назначает на должность и освобождает от должности по представлению Кабинета министров президент.
Префект приостанавливает действие актов местного самоуправления по мотивам несоответствия Конституции или законам Украины с одновременным обращением в суд.

Это не децентрализация. Это гиперцентрализация.
И это самая малая жесть, прописанная в том законопроекте.
Это и есть истинный результат встречи в Нормандском формате. При чём, инициирует всё Бубочка, а РФ даже подписей нигде не ставила.

2) Бубочка внёс законопроект. Сходил на Квартал"95
Зеленский появился на "Квартале", на концерте спели о посадках (видео)
Может ему таки подать в отставку и вернутся в Квартал"95

и умотал на 2 дня из страны
Зеленский на два дня едет в Азербайджан

3) Рада может направить в КСУ изменения в Конституцию по децентрализации уже в пятницу - нардеп
Корниенко также выразил надежду, что до конца текущей сессии уже будет получено заключение КСУ по этому законопроекту.
Депутат также подчеркнул, что нет цели срочно принять все это для того, чтобы провести досрочные местные выборы, в частности в июле, как это сейчас некоторыми обсуждается.

Так а чего так сейчас торопитесь ? Если выборы только в октябре следующего года. А текущая сессия парламента вот-вот заканчивается.
Да и не вносятся изменения в Конституцию с такой быстротой.

4) Работа над законопроектом о столице в ВР фактически завершена – нардеп
И здесь торопятся.

5) Пристайко: новое перемирие на Донбассе могут объявить в конце декабря
Объявлять новые перемирия можно сколько угодно раз. Обстрелы продолжаются
За две недели на Донбассе зафиксировали до 9 тысячи нарушений перемирия – ОБСЕ

Пристайко не исключает возобновления железнодорожного сообщения с ОРДЛО
РукаЛицо

6) Убийство Шеремета: адвокат Кузьменко обнародовал ее переписку накануне взрыва

Убийство Шеремета: адвокат подозреваемого заявляет о запугивании свидетелей

Следователь по делу убийства Шеремета внезапно ушел в отпуск - адвокат
Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Нет-нет, не прокатит! Лично следователю под роспись хочу.


7) Чтобы не было "правовой коллизии": в "Слуге народа" указали на необходимость изменений по неприкосновенности
Так бегут терять неприкосновенность, что аж тапки теряют по дороге
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:39

Из ссылки от pesikot "Ітогі подвєдьом. 2019-12-15":
исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не возросла, а упала», - написал Витренко.

Он отметил, что Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать, и поэтому рыночная цена была бы значительно ниже.

«И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций. Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию», - написал он.

https://www.unian.net/economics/energet ... hevle.html

Типичная унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:43

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:А суд

А это суд? :( :evil:
п.с. В Украине есть независимый суд в жирных исках?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:53

Re: Політичні дискусії

Vadim V написав:
  freeze написав:А суд

А это суд? :( :evil:
п.с. В Украине есть независимый суд в жирных исках?


Другого суда у нас нет, работаем с судами, отреформированными Петей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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