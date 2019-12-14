Додано: Пон 16 гру, 2019 19:26

Государственное бюро расследований может возглавить депутат из президентской фракции "Слуга народа" Ирина Венедиктова. По крайней мере сейчас это кандидатура номер один.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.