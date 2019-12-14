Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:То-то в оккупированной части уже присоединили всю не оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.
Как только уберут линию разграничения после выборов на Донбассе, вооруженные отряды "народной милиции" возьмут ее под контроль. Хотя кто их остановит присоединить к ДЫРЕ еще парочку областей. Вот некоторые форумчане обрадуются, когда к ним заглянут экспроприаторы с ДыНыРы.
А если еще ДНРовцы посадят Порошенко и Парубия - восторг будет полный у 73%.
Правда потом, ДНРовцы эти самые 73% ограбят в буквальном смысле. Но виноват будет Порошенко
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Практика «выборочного уничтожения улик» действует уже давно. Есть информация, что в деле 2 мая в Одессе было «уничтожено» или пропало без вести более 20 видеозаписей с камер наружного наблюдения. Источник утверждает, что пропали «выборочные» видеозаписи с первого столкновения на улице Греческой и с места первого убийства (на Преображенской угол Дерибасовской).
Похоже и тут дело началось с провокации. Надо бы Парубия и тех, кто проводил расследование как следует потрясти новой прокуратурой или ГБР.
Может потому и исчезли записи, чтобы не было на них видно вооруженных защитников русского мира.
Зачем СБУ и Парубию, который курировал события в Одессе, покрывать защитников русского мира? Немедленно раследовать и жестоко наказать за исчезновение видео убийства первой жертвы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
katso написав: И выяснить детали проще простого - пару человек из его друзей и попутчиков вызвать к Лаврентий Палычу на допрос - 10 минут и вся ситуация в кармане. Но нет, это не в духе времени -в духе времени экспертизы, опровержения, опять экспертизы, адвокаты, пресса, статьи в Фэйсбук и блогеры -все это бесконечное мыло позволяющее мутить воду и уходить виновным за бабки.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 16 гру, 2019 19:26, всього редагувалось 2 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
pesikot написав:PS. Коллега freeze на выходных молодец. Хоть доказательств в деле убийства Шеремета нет, но информационные вбросы из говно-каналов отработаны отлично, прямо не отдыхал, себя не жалел
Это детективы-любители не видят доказательств. А суд рассмотрев представленные прокуратурой доказательства разрешил арест двух персонажей сроком на два месяца без права залога. Еще два персонажа из этой бригады и так чалятся в СИЗО за попытку взрыва другой машины. Им все равно пять-семь лет светит и без второго подрыва, а семикратному рецидивисту по идее как неисправимому должны и больше присудить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Проектом предусмотрено, что префекта назначает на должность и освобождает от должности по представлению Кабинета министров президент. Префект приостанавливает действие актов местного самоуправления по мотивам несоответствия Конституции или законам Украины с одновременным обращением в суд.
Это не децентрализация. Это гиперцентрализация. И это самая малая жесть, прописанная в том законопроекте. Это и есть истинный результат встречи в Нормандском формате. При чём, инициирует всё Бубочка, а РФ даже подписей нигде не ставила.
Корниенко также выразил надежду, что до конца текущей сессии уже будет получено заключение КСУ по этому законопроекту. Депутат также подчеркнул, что нет цели срочно принять все это для того, чтобы провести досрочные местные выборы, в частности в июле, как это сейчас некоторыми обсуждается.
Так а чего так сейчас торопитесь ? Если выборы только в октябре следующего года. А текущая сессия парламента вот-вот заканчивается. Да и не вносятся изменения в Конституцию с такой быстротой.