Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Если бы не было железобетонных доказательств - стал бы сам Аваков так палиться, озвучивая обвинение? Или они настолько большие шишки, что ради их посадки он рисковал бы карьерой? Так что прекращайте уже это, господа порохоботы. Когда судили "Торнадовцев" - тоже было много "возмущённых", сейчас уже притихли. Просто признайте, что очередные "воины света" оказались бандюганами.
Думаю, что Аваков намеренно не зашел с козырей, хотя они у него есть. Ход очень грамотный и дальновидный - пусть вылезут все грантоеды, все экстремисты и все им сочувствующие. Пусть добьют остатки репутации. Не стоит мешать...
Через какое-то время полиция предъявит неопровержимые доказательства, и вся эта публика от мала до велика выстроится в одну колонну. А суд затем поставит жирную точку...
zРадио написав:[ В смысле, принес русскую колонизацию?
Во-первых, он ничего не приносил - она была и до ВМВ! Принесли ее (в последний раз), когда Ватутину было 18 лет и он ни дня не прослужил в армии! Двойка тебе по истории.
А во вторых - интересная такая колонизация была... с украинцами в управлении и колонии, и империи. Напомню тебе, что Главой ЦИК от УССР был харьковчанин Григорий Петровский, а Рейхскомиссариата Украина - уроженец Рейна (Германия) Эрих Кох!
Вот тебе и "ничуть не лучше"...
так УПА його (Ватутіна) і кокнула
Так точно. Именно этим объясняется ненависть к нему со стороны лже-патриотов
pesikot написав:PS. Коллега freeze на выходных молодец. Хоть доказательств в деле убийства Шеремета нет, но информационные вбросы из говно-каналов отработаны отлично, прямо не отдыхал, себя не жалел
Это детективы-любители не видят доказательств. А суд рассмотрев представленные прокуратурой доказательства разрешил арест двух персонажей сроком на два месяца без права залога.
Напоминаю вам о Грымчаке. Суд тоже решил. Доказательств нет. Дело несколько раз переквалифицировали. Грымчак в СИЗО
freeze написав:Еще два персонажа из этой бригады и так чалятся в СИЗО за попытку взрыва другой машины. Им все равно пять-семь лет светит и без второго подрыва, а семикратному рецидивисту по идее как неисправимому должны и больше присудить.
Так пусть и судят за то дело, а не шьют новое. Любимое занятие мусоров, паровозом нагружать делами.
Вы так заврались на прошлых выходных, что уже остановится не можете. Напоминаю вам, презумпция невиновности - основа криминального судопроизводства. А вы у нас ни разу не судья.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Tegularius написав:Если бы не было железобетонных доказательств - стал бы сам Аваков так палиться, озвучивая обвинение? Или они настолько большие шишки, что ради их посадки он рисковал бы карьерой? Так что прекращайте уже это, господа порохоботы. Когда судили "Торнадовцев" - тоже было много "возмущённых", сейчас уже притихли. Просто признайте, что очередные "воины света" оказались бандюганами.
Думаю, что Аваков намеренно не зашел с козырей, хотя они у него есть. Ход очень грамотный и дальновидный - пусть вылезут все грантоеды, все экстремисты и все им сочувствующие. Пусть добьют остатки репутации. Не стоит мешать...
Через какое-то время полиция предъявит неопровержимые доказательства, и вся эта публика от мала до велика выстроится в одну колонну. А суд затем поставит жирную точку...
Ты пока почавкай говно, а вот когда обосрёшся сам, забанься, а не стыдливо отмалчивайся.
yanyura написав:Весьма странно, что вы запяматовали, кто был инициатором этого закона и когда его внесли в ВР. Придется напомнить:
Вы или читать не умеете, или с пониманием трудности. Скорее, второе. Кто принял этот закон ? Слуги Народа Кто говорит, что надо менять закон ? Слуги Народа Зачем принимали первоначально, если не устраивает ? Так понятнее ? Но если вам Порошенко в портки нагадил, то можете не читать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
katso написав: И выяснить детали проще простого - пару человек из его друзей и попутчиков вызвать к Лаврентий Палычу на допрос - 10 минут и вся ситуация в кармане. Но нет, это не в духе времени -в духе времени экспертизы, опровержения, опять экспертизы, адвокаты, пресса, статьи в Фэйсбук и блогеры -все это бесконечное мыло позволяющее мутить воду и уходить виновным за бабки.
Жеглов был уверен, бездоказательно, что убийство совершил Груздев. Если бы не Шарапов, так бы и сидел невиновный человек.
Вы хотите быть на месте Груздева ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой