Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Думаю, что Аваков намеренно не зашел с козырей, хотя они у него есть. Ход очень грамотный и дальновидный - пусть вылезут все грантоеды, все экстремисты и все им сочувствующие. Пусть добьют остатки репутации. Не стоит мешать...
Через какое-то время полиция предъявит неопровержимые доказательства, и вся эта публика от мала до велика выстроится в одну колонну. А суд затем поставит жирную точку...
Как интересно, удалённое сообщение zRadio повторил немного позже. Топ-менеджер ты наш, есть презумпция невиновности. И не тебе судить, виновен кто-то или нет
А про пятую колонну, в первом сообщении, так это чисто клише российской пропаганды
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Вот суд все-таки реформируется. При Пете пять лет адвокаты пытались рассказать суду, что статья по которой Ефремова судят недействующая. И вот теперь суд наконец увидел.
Печерский районный суд города Киева закрыл дело против экс-главы фракции «Партии регионов» Александра Ефремова, обвиняемого в причастности к принятию т. н. «диктаторских законов» в январе 2014 года. Как выяснили журналисты «Фразы», вынося оправдательный приговор, судьи применили норму закона, на которую ранее попросту не обращали внимание.
Как пишет «Судебный репортер», ходатайство о закрытии дела подали адвокаты Ефремова, ссылаясь на решение Верховной Рады от 13 мая 2014 года. Тогда, готовясь к безвизу с ЕС, депутаты частично декриминализировали статью 364 УК Украины («злоупотребление властью или служебным положением»).
В частности, депутаты тогда постановили, что уголовная ответственность за подобные деяния будет наступать только в том случае, если причиненный гражданам, юрлицам или государству ущерб носит исключительно имущественный характер.
При этом Ефремову и его «подельникам» ‒ экс-регионалу Александру Стояну и экс-секретарю Компартии Украины Сергею Гордиенко ‒ инкриминировали тяжкие последствия в виде неимущественного ущерба.
Сообщается, что на этот закон адвокаты ссылались и раньше, однако все суды, включая Высший антикоррупционный суд, отказывали в закрытии дела.
Тепер же суд согласился закрыть дело со ссылкой на п. 4 ч. 1 статьи 284 УПК Украины ‒ в связи с вступлением в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за совершенное деяние.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Tegularius написав:Если бы не было железобетонных доказательств - стал бы сам Аваков так палиться, озвучивая обвинение? Или они настолько большие шишки, что ради их посадки он рисковал бы карьерой? Так что прекращайте уже это, господа порохоботы. Когда судили "Торнадовцев" - тоже было много "возмущённых", сейчас уже притихли. Просто признайте, что очередные "воины света" оказались бандюганами.
Думаю, что Аваков намеренно не зашел с козырей, хотя они у него есть. Ход очень грамотный и дальновидный - пусть вылезут все грантоеды, все экстремисты и все им сочувствующие. Пусть добьют остатки репутации. Не стоит мешать...
Через какое-то время полиция предъявит неопровержимые доказательства, и вся эта публика от мала до велика выстроится в одну колонну. А суд затем поставит жирную точку...
Ты пока почавкай говно, а вот когда обосрёшся сам, забанься, а не стыдливо отмалчивайся.
Посмотрим, кто обосрется. Хотя тебе уже давно не привыкать, но стыдливо не отмалчиваешься
zРадио написав: Думаю, что Аваков намеренно не зашел с козырей, хотя они у него есть. Ход очень грамотный и дальновидный - пусть вылезут все грантоеды, все экстремисты и все им сочувствующие. Пусть добьют остатки репутации. Не стоит мешать...
Через какое-то время полиция предъявит неопровержимые доказательства, и вся эта публика от мала до велика выстроится в одну колонну. А суд затем поставит жирную точку...
Как интересно, удалённое сообщение zRadio повторил немного позже. Топ-менеджер ты наш, есть презумпция невиновности. И не тебе судить, виновен кто-то или нет
А про пятую колонну, в первом сообщении, так это чисто клише российской пропаганды
Я его видоизменил, хотя ни единого правила форума не нарушало даже оригинальное!
Что касается пятой колонны - нет, родное сердце, это как раз любимое определение порохоботов и прочих лже-патриотов
pesikot написав:Напоминаю вам, презумпция невиновности - основа криминального судопроизводства. А вы у нас ни разу не судья.
Да не переживайте вы за своего еврейского музыканта, дадут ему по нижнему пределу - незаконное обращение взрывчатых веществ - от трёх до семи лет - три года дадут меньше не могут. От Шеремета, имхо, отмажут - всё-таки агент, выполнял задание.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
yanyura написав:Весьма странно, что вы запяматовали, кто был инициатором этого закона и когда его внесли в ВР. Придется напомнить:
Вы или читать не умеете, или с пониманием трудности. Скорее, второе. Кто принял этот закон ? Слуги Народа Кто говорит, что надо менять закон ? Слуги Народа Зачем принимали первоначально, если не устраивает ? Так понятнее ? Но если вам Порошенко в портки нагадил, то можете не читать
Ню-ню!
Вы УМЕЕТЕ читать???
Сам Закон о внесении в Конституцию изменений о снятии неприкосновенности никто не меняет и не собирается менять. Речь о том, что в целом ряде Законов (перечисленных в той вашей ссылке) остаются положения о неприкосновенности депутатов и именно (и только) те Законы надо изменять, т.е убрать из них всё, где говорится о депутатской неприкосновенности. И об этом написано в той самой статье, ссылку на которую вы дали (это о вашем умении читать или понимать прочитанное).
"Судячи з документу, експертиза не дає однозначної відповіді на питання, чи є жінка, яка підкладала вибухівку, Юлією Кузьменко. Четверо експертів підписали висновки, які суперечать один одному: психологічна експертиза каже, що люди на відео ідентичні, портретна експертиза не може назвати їх ідентичними, експертиза ходи вважає докази “умовно-достатніми”"
Но наши "правоохранители" лучше знают, как надо. И вообще, "вы шо, пресс-конференцию не смотрели?"
Кармелюк написав:..попередньому пості проспекту Леніна. А Ви кажете сумно.
Чувак, Ватутин - это не Ульянов/Ленин Ватутин освобождал Украину, в частности Киев и вполне заслужил место на карте Киева. А тот чел, на которого переименовали, к Киеву не имеет отношения, от слова совсем
Ага, і получив отвєтку от неблагодарних біндер.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/