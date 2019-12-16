Додано: Пон 16 гру, 2019 20:36

Вот суд все-таки реформируется. При Пете пять лет адвокаты пытались рассказать суду, что статья по которой Ефремова судят недействующая. И вот теперь суд наконец увидел.



Печерский районный суд города Киева закрыл дело против экс-главы фракции «Партии регионов» Александра Ефремова, обвиняемого в причастности к принятию т. н. «диктаторских законов» в январе 2014 года. Как выяснили журналисты «Фразы», вынося оправдательный приговор, судьи применили норму закона, на которую ранее попросту не обращали внимание.



Как пишет «Судебный репортер», ходатайство о закрытии дела подали адвокаты Ефремова, ссылаясь на решение Верховной Рады от 13 мая 2014 года. Тогда, готовясь к безвизу с ЕС, депутаты частично декриминализировали статью 364 УК Украины («злоупотребление властью или служебным положением»).



В частности, депутаты тогда постановили, что уголовная ответственность за подобные деяния будет наступать только в том случае, если причиненный гражданам, юрлицам или государству ущерб носит исключительно имущественный характер.



При этом Ефремову и его «подельникам» ‒ экс-регионалу Александру Стояну и экс-секретарю Компартии Украины Сергею Гордиенко ‒ инкриминировали тяжкие последствия в виде неимущественного ущерба.



Сообщается, что на этот закон адвокаты ссылались и раньше, однако все суды, включая Высший антикоррупционный суд, отказывали в закрытии дела.



Тепер же суд согласился закрыть дело со ссылкой на п. 4 ч. 1 статьи 284 УПК Украины ‒ в связи с вступлением в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за совершенное деяние.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.