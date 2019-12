Додано: Пон 16 гру, 2019 21:05

sequence написав: Кармелюк написав: ..попередньому пості проспекту Леніна.

Чувак,

Ватутин - это не Ульянов/Ленин

Ватутин освобождал Украину, в частности Киев и вполне заслужил место на карте Киева.

Ага, і получив отвєтку от неблагодарних біндер. Ага, і получив отвєтку от неблагодарних біндер.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/