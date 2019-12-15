RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4911491249134914>
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:14

Re: Політичні дискусії

Зашквари сипляться, як із чарівного горщика. І татуювання, на руках музики є, а на відео немає, і хірург з волонтеркою познайомились з іншою "бандою" набагато пізніше вбивства Шеремета, і телефон, виявляється, був активним в ніч вбивства.

Коротше кажучи - Зеля з Аваковим підкинули каністру з бензином в багаття пластунів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9241
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:20

  lapay написав:і телефон, виявляється, був активним в ніч вбивства.


Может для кого-то и будет удивительным открытием, что переписка в соцсети, на которую ссылается адвокат, может осуществляться и без включения телефона в сеть. Есть такая удивительная штука Wi-Fi.
Хотя к чему здесь вообще телефоны подрывников, если они их перед делом выключили, и нет трекинга по ним. Очень косвенная улика, далеко не основная, я бы вообще не учитывал такое.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14125
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3808 раз.
Подякували: 5664 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:30

  vano80 написав:Тут очередные отмазки подоспели, все стараются убийц прикрыть -
https://www.slidstvo.info/investigations/sprava-sheremeta-umovno-dovedeno/

"Судячи з документу, експертиза не дає однозначної відповіді на питання, чи є жінка, яка підкладала вибухівку, Юлією Кузьменко. Четверо експертів підписали висновки, які суперечать один одному: психологічна експертиза каже, що люди на відео ідентичні, портретна експертиза не може назвати їх ідентичними, експертиза ходи вважає докази “умовно-достатніми”"

Но наши "правоохранители" лучше знают, как надо. И вообще, "вы шо, пресс-конференцию не смотрели?" :mrgreen:

Если читать не журналистов, а непосредственно "Офіційний висновок експертів...", то там, на стр. 32 (https://www.slidstvo.info/wp-content/up ... caled.jpeg), написано, что
зокрема ознаки обличчя, не дають можливості для ідентифікації Особи № 1 та Особи № 2, як одній і тій же особі.


Только по лицу (плохое качество видео + капюшон) не признается сходство портретной экспертизой.

Насчет “умовно-достатніми”. В каждой профессии есть свои, признанные именно в этой среде, термины, которые людям другой профессии могут показаться смешными, недостаточно информативными и т.д. Насколько этот термин (“умовно-достатніми”) является доказательством, должны судить профессионалы-юристы, но не журналисты, не я, не вы (если, конечно вы не являетесь дипломированным юристом-практиком).

Пример. В среде конников есть общепринятый у них термин "облегчаться на лошади". В обыденной жизни он часто трактуется как "сходить в туалет" и вызывает смех. На самом же деле он означает, что во время быстрой езды (галоп, карьер), всадник ритмично поднимается и опускается на стременах в такт движения лошади, тем самым облегчая ей бег.
yanyura
 
Повідомлень: 5158
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:41

https://belaruspartisan.by/politic/485159/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=654&v=cmE0uM3WuQ4&feature=emb_logo
Лукашенка злили!
Мужик злив ВСЕ. Прізвища, місця, деякі документи. Жодних питань до нього немає. На відміну від наших "розслідувачів" по Шеремету.
Цікаво що з Лукашенко буде дальше?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:50

  andrijk777 написав:https://belaruspartisan.by/politic/485159/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=654&v=cmE0uM3WuQ4&feature=emb_logo
Лукашенка злили!
Мужик злив ВСЕ. Прізвища, місця, деякі документи. Жодних питань до нього немає. На відміну від наших "розслідувачів" по Шеремету.
Цікаво що з Лукашенко буде дальше?

будет новое дело "Гонгадзе".
Или "Черновол",.... https://24tv.ua/ru/top12_samyh_rezonans ... mi_n596991
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7399
З нами з: 20.09.12
Подякував: 656 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:52

  andrijk777 написав:https://belaruspartisan.by/politic/485159/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=654&v=cmE0uM3WuQ4&feature=emb_logo
Лукашенка злили!
Мужик злив ВСЕ. Прізвища, місця, деякі документи. Жодних питань до нього немає. На відміну від наших "розслідувачів" по Шеремету.
Цікаво що з Лукашенко буде дальше?


Интересная тема.
Но товарищ ссылается на своего командира некоего Павлюченко, а не на указания Лукашенко. А тот Павлюченко судя по его фото прожженый вояка, ему кол будут вставлять в одно место, он будет молчать.

Кстати мужик, который слил всё, тоже какой-то полуадекват - вешает на себя убийства по собственной инициативе -

Четыре человека, на них в общей сложности было 16 убийств. Они коммерсантов вывозили в лес, давали телефон позвонить родным, чтобы те привезли определенную сумму денег. Деньги они забирали, а коммерсантов убивали. Из этой четверки троих мы… ну, мы так решили... Одного довели до суда. Потом мы узнавали, он был приговорен к высшей мере наказания.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14125
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3808 раз.
Подякували: 5664 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:57

  Vadim V написав:
  freeze написав:А суд

А это суд? :( :evil:
п.с. В Украине есть независимый суд в жирных исках?

1. - не было.
2. после реформы уже не стало.
Это по типу "пенсионной реформы".
- ещё не настало, а теперь уже поздно. Правосудие официально ПРОДАНО.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7399
З нами з: 20.09.12
Подякував: 656 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:01

  yanyura написав:Насчет “умовно-достатніми”. В каждой профессии есть свои, признанные именно в этой среде, термины, которые людям другой профессии могут показаться смешными, недостаточно информативными и т.д. Насколько этот термин (“умовно-достатніми”) является доказательством, должны судить профессионалы-юристы, но не журналисты, не я, не вы (если, конечно вы не являетесь дипломированным юристом-практиком).

Пример. В среде конников есть общепринятый у них термин "облегчаться на лошади". В обыденной жизни он часто трактуется как " и вызывает смех. На самом же деле он означает, что во время быстрой езды (галоп, карьер), всадник ритмично поднимается и опускается на стременах в такт движения лошади, тем самым облегчая ей бег.


Я не юрист, и про "условно-достаточный", надеюсь, услышим от сведущих людей. Противная сторона, кстати, тоже может привести выдержки из законов-кодексов, в котором эта формулировка означает точное "да".

Может это странно, но я, не конник, совершенно не подумал бы про "сходить в туалет".
Хотя, иногда, очень редко, встречал людей, для которых велопамперс - это фигня типа детской, чтобы в нее облегчаться. ну тут уж мало чем поможешь.
vano80
 
Повідомлень: 1614
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:03

  yanyura написав:Из ссылки от pesikot "Ітогі подвєдьом. 2019-12-15":
исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не возросла, а упала», - написал Витренко.

Он отметил, что Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать, и поэтому рыночная цена была бы значительно ниже.

«И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций. Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию», - написал он.

https://www.unian.net/economics/energet ... hevle.html

Типичная унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла.

Возвратимся к управляющей компании её консультантами(сыном Байдена), размером их содержания, и... прослезимся собственная добыча "планово - убыточна" с минималкой рабам, что газ добывают и полугодовалой задолженностью.
Добыча Сознательно рушащаяся "эффективными собственниками"
Ведь РФ сдала все расклады.
ЮВТ была осуждена ранее, правда корректно обошли эти вопросы, ведь она кинула военных РФ, и её завербовали.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7399
З нами з: 20.09.12
Подякував: 656 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:07

  freeze написав:
  andrijk777 написав:https://belaruspartisan.by/politic/485159/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=654&v=cmE0uM3WuQ4&feature=emb_logo
Лукашенка злили!
Мужик злив ВСЕ. Прізвища, місця, деякі документи. Жодних питань до нього немає. На відміну від наших "розслідувачів" по Шеремету.
Цікаво що з Лукашенко буде дальше?


Интересная тема.
Но товарищ ссылается на своего командира некоего Павлюченко, а не на указания Лукашенко. А тот Павлюченко судя по его фото прожженый вояка, ему кол будут вставлять в одно место, он будет молчать.

Кстати мужик, который слил всё, тоже какой-то полуадекват - вешает на себя убийства по собственной инициативе -

Четыре человека, на них в общей сложности было 16 убийств. Они коммерсантов вывозили в лес, давали телефон позвонить родным, чтобы те привезли определенную сумму денег. Деньги они забирали, а коммерсантов убивали. Из этой четверки троих мы… ну, мы так решили... Одного довели до суда. Потом мы узнавали, он был приговорен к высшей мере наказания.

- Значит два раза в голову застрелиться.
Или погибнет в ДТП.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7399
З нами з: 20.09.12
Подякував: 656 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4911491249134914>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79680)
16.12.2019 22:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.