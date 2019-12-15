Додано: Пон 16 гру, 2019 21:30

vano80 написав: Тут очередные отмазки подоспели, все стараются убийц прикрыть -

https://www.slidstvo.info/investigations/sprava-sheremeta-umovno-dovedeno/



"Судячи з документу, експертиза не дає однозначної відповіді на питання, чи є жінка, яка підкладала вибухівку, Юлією Кузьменко. Четверо експертів підписали висновки, які суперечать один одному: психологічна експертиза каже, що люди на відео ідентичні, портретна експертиза не може назвати їх ідентичними , експертиза ходи вважає докази “умовно-достатніми” "



Но наши "правоохранители" лучше знают, как надо. И вообще, "вы шо, пресс-конференцию не смотрели?" Тут очередные отмазки подоспели, все стараются убийц прикрыть -"Судячи з документу, експертиза не дає однозначної відповіді на питання, чи є жінка, яка підкладала вибухівку, Юлією Кузьменко. Четверо експертів підписали висновки, які суперечать один одному: психологічна експертиза каже, що люди на відео ідентичні,, експертиза ходиНо наши "правоохранители" лучше знают, как надо. И вообще, "вы шо, пресс-конференцию не смотрели?"

зокрема ознаки обличчя , не дають можливості для ідентифікації Особи № 1 та Особи № 2, як одній і тій же особі.

Только по лицу

не признается сходство

“умовно-достатніми”

Если читать не журналистов, а непосредственно "Офіційний висновок експертів...", то там, на стр. 32 (), написано, что(плохое качество видео + капюшон)портретной экспертизой.Насчет. В каждой профессии есть свои, признанные именно в этой среде, термины, которые людям другой профессии могут показаться смешными, недостаточно информативными и т.д. Насколько этот термин (“умовно-достатніми”) является доказательством, должны судить профессионалы-юристы, но не журналисты, не я, не вы (если, конечно вы не являетесь дипломированным юристом-практиком).Пример. В среде конников есть общепринятый у них термин "облегчаться на лошади". В обыденной жизни он часто трактуется как "сходить в туалет" и вызывает смех. На самом же деле он означает, что во время быстрой езды (галоп, карьер), всадник ритмично поднимается и опускается на стременах в такт движения лошади, тем самым облегчая ей бег.