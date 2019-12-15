Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Зашквари сипляться, як із чарівного горщика. І татуювання, на руках музики є, а на відео немає, і хірург з волонтеркою познайомились з іншою "бандою" набагато пізніше вбивства Шеремета, і телефон, виявляється, був активним в ніч вбивства.
Коротше кажучи - Зеля з Аваковим підкинули каністру з бензином в багаття пластунів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:і телефон, виявляється, був активним в ніч вбивства.
Может для кого-то и будет удивительным открытием, что переписка в соцсети, на которую ссылается адвокат, может осуществляться и без включения телефона в сеть. Есть такая удивительная штука Wi-Fi. Хотя к чему здесь вообще телефоны подрывников, если они их перед делом выключили, и нет трекинга по ним. Очень косвенная улика, далеко не основная, я бы вообще не учитывал такое.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
"Судячи з документу, експертиза не дає однозначної відповіді на питання, чи є жінка, яка підкладала вибухівку, Юлією Кузьменко. Четверо експертів підписали висновки, які суперечать один одному: психологічна експертиза каже, що люди на відео ідентичні, портретна експертиза не може назвати їх ідентичними, експертиза ходи вважає докази “умовно-достатніми”"
Но наши "правоохранители" лучше знают, как надо. И вообще, "вы шо, пресс-конференцию не смотрели?"
зокрема ознаки обличчя, не дають можливості для ідентифікації Особи № 1 та Особи № 2, як одній і тій же особі.
Только по лицу (плохое качество видео + капюшон) не признается сходство портретной экспертизой.
Насчет “умовно-достатніми”. В каждой профессии есть свои, признанные именно в этой среде, термины, которые людям другой профессии могут показаться смешными, недостаточно информативными и т.д. Насколько этот термин (“умовно-достатніми”) является доказательством, должны судить профессионалы-юристы, но не журналисты, не я, не вы (если, конечно вы не являетесь дипломированным юристом-практиком).
Пример. В среде конников есть общепринятый у них термин "облегчаться на лошади". В обыденной жизни он часто трактуется как "сходить в туалет" и вызывает смех. На самом же деле он означает, что во время быстрой езды (галоп, карьер), всадник ритмично поднимается и опускается на стременах в такт движения лошади, тем самым облегчая ей бег.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Интересная тема. Но товарищ ссылается на своего командира некоего Павлюченко, а не на указания Лукашенко. А тот Павлюченко судя по его фото прожженый вояка, ему кол будут вставлять в одно место, он будет молчать.
Кстати мужик, который слил всё, тоже какой-то полуадекват - вешает на себя убийства по собственной инициативе -
Четыре человека, на них в общей сложности было 16 убийств. Они коммерсантов вывозили в лес, давали телефон позвонить родным, чтобы те привезли определенную сумму денег. Деньги они забирали, а коммерсантов убивали. Из этой четверки троих мы… ну, мы так решили... Одного довели до суда. Потом мы узнавали, он был приговорен к высшей мере наказания.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
А это суд? п.с. В Украине есть независимый суд в жирных исках?
1. - не было. 2. после реформы уже не стало. Это по типу "пенсионной реформы". - ещё не настало, а теперь уже поздно. Правосудие официально ПРОДАНО.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yanyura написав:Насчет “умовно-достатніми”. В каждой профессии есть свои, признанные именно в этой среде, термины, которые людям другой профессии могут показаться смешными, недостаточно информативными и т.д. Насколько этот термин (“умовно-достатніми”) является доказательством, должны судить профессионалы-юристы, но не журналисты, не я, не вы (если, конечно вы не являетесь дипломированным юристом-практиком).
Пример. В среде конников есть общепринятый у них термин "облегчаться на лошади". В обыденной жизни он часто трактуется как " и вызывает смех. На самом же деле он означает, что во время быстрой езды (галоп, карьер), всадник ритмично поднимается и опускается на стременах в такт движения лошади, тем самым облегчая ей бег.
Я не юрист, и про "условно-достаточный", надеюсь, услышим от сведущих людей. Противная сторона, кстати, тоже может привести выдержки из законов-кодексов, в котором эта формулировка означает точное "да".
Может это странно, но я, не конник, совершенно не подумал бы про "сходить в туалет". Хотя, иногда, очень редко, встречал людей, для которых велопамперс - это фигня типа детской, чтобы в нее облегчаться. ну тут уж мало чем поможешь.
Типичная унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла.
Возвратимся к управляющей компании её консультантами(сыном Байдена), размером их содержания, и... прослезимся собственная добыча "планово - убыточна" с минималкой рабам, что газ добывают и полугодовалой задолженностью. Добыча Сознательно рушащаяся "эффективными собственниками" Ведь РФ сдала все расклады. ЮВТ была осуждена ранее, правда корректно обошли эти вопросы, ведь она кинула военных РФ, и её завербовали.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Интересная тема. Но товарищ ссылается на своего командира некоего Павлюченко, а не на указания Лукашенко. А тот Павлюченко судя по его фото прожженый вояка, ему кол будут вставлять в одно место, он будет молчать.
Кстати мужик, который слил всё, тоже какой-то полуадекват - вешает на себя убийства по собственной инициативе -
Четыре человека, на них в общей сложности было 16 убийств. Они коммерсантов вывозили в лес, давали телефон позвонить родным, чтобы те привезли определенную сумму денег. Деньги они забирали, а коммерсантов убивали. Из этой четверки троих мы… ну, мы так решили... Одного довели до суда. Потом мы узнавали, он был приговорен к высшей мере наказания.
- Значит два раза в голову застрелиться. Или погибнет в ДТП.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.