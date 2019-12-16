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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4911491249134914
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:13

  Schmit написав:
  Kudrjavuy написав:То-то в оккупированной части уже присоединили всю не оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.

Как только уберут линию разграничения после выборов на Донбассе, вооруженные отряды "народной милиции" возьмут ее под контроль. Хотя кто их остановит присоединить к ДЫРЕ еще парочку областей. Вот некоторые форумчане обрадуются, когда к ним заглянут экспроприаторы с ДыНыРы.

Вы зря о них дурного мнения.
Тот ск...т, что это творит давно имеет "Родовые имения" далеко за пределами Украины.
И с обслуживающим персоналом готовым лобызать ниже спины.
За такие деньги ...,
Тож они и торопятся продать всё, всех, и вся, вывести - быстрее и оптом.

А население ... - завезут новых из Африки, правда к этому времени вместо Украины останется пустыня(б...ха словно по библейской истине о Египте, ведь когда то и там была цветущая земля)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 16 гру, 2019 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:13

  andrijk777 написав:https://belaruspartisan.by/politic/485159/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=654&v=cmE0uM3WuQ4&feature=emb_logo
Лукашенка злили!
Мужик злив ВСЕ. Прізвища, місця, деякі документи. Жодних питань до нього немає. На відміну від наших "розслідувачів" по Шеремету.
Цікаво що з Лукашенко буде дальше?


Говоря словами классика - покричат, посмердят и успокоятся (З.Шкиряк). Что же касается долгосрочной судьбы Лукашенко - его итак сливают, готовя формат т.н. объединенного государства для переизбрания путина в 2024-м
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:19

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Кстати мужик, который слил всё, тоже какой-то полуадекват - вешает на себя убийства по собственной инициативе -

Строк давності вже пройшов, хоча в РБ можуть посадити, якщо захочуть.
http://уголовный-кодекс.бел/statya-83
Статья 83. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

1) два года – при совершении преступления, не представляющего большой общественной опасности;

2) пять лет – при совершении менее тяжкого преступления;

3) десять лет – при совершении тяжкого преступления;

4) пятнадцать лет – при совершении особо тяжкого преступления, кроме случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи.
...
5. Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, за которое ему может быть назначено наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни, разрешается судом. Если суд не найдет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, пожизненное заключение или смертная казнь не могут быть применены, а назначается лишение свободы.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:22

  Starikan написав:
  Schmit написав:
  Kudrjavuy написав:То-то в оккупированной части уже присоединили всю не оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.

Как только уберут линию разграничения после выборов на Донбассе, вооруженные отряды "народной милиции" возьмут ее под контроль. Хотя кто их остановит присоединить к ДЫРЕ еще парочку областей. Вот некоторые форумчане обрадуются, когда к ним заглянут экспроприаторы с ДыНыРы.

А если еще ДНРовцы посадят Порошенко и Парубия - восторг будет полный у 73%.

Вы зря так плохо думаете о людях и тех, кто оплачивает создание "общественного мнения".
- Тотальная национализация и "разбор полётов".
Только перед этим всё будет разграблено и вывезено в РФ(и другие страны).

Вам же логику ставил публично: "Белые приходят - грабят. Красные приходят - грабят".
Для существования, развития, процветания Государства Украина необходимости в "белых", или "красных" - НЕТ по определению.

Есть переизбыток организованного криминала пришедших к власти с 90х. Они уже давно пожирают друг дружку - населению(носителю знаний, умений, бывшего хозяина производств, земли, культуры, истории, ......) от этого только проблемы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:30

Порошенко так был занят предвыборным пиаром, что не удосужился даже качественную нормативную базу под любимый томос подогнать...

Верховный суд запретил переименовывать Украинскую православную церковь Московского патриархата

Верховный суд согласился с решением Шестого апелляционного административного суда, который не позволил Минкульту переименовывать УПЦ МП.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия по внесению сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозные организации к решению этого спора по существу", - говорится в документе.

Напомним, что Закон о переименовании религиозных организаций был принят 20 декабря 2018 года. А 22 марта 2019 года УПЦ МП подала в суд на Минкульт через постановление о переименовании.

https://apostrophe.ua/news/society/2019 ... upc/183254
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86275178
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