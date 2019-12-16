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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4911491249134914 Додано: Пон 16 гру, 2019 22:13 Schmit написав: Kudrjavuy написав: То-то в оккупированной части уже присоединили всю не оккупированную часть Донецкой и Луганской областей. То-то в оккупированной части уже присоединили всю не оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.

Как только уберут линию разграничения после выборов на Донбассе, вооруженные отряды "народной милиции" возьмут ее под контроль. Хотя кто их остановит присоединить к ДЫРЕ еще парочку областей. Вот некоторые форумчане обрадуются, когда к ним заглянут экспроприаторы с ДыНыРы. Как только уберут линию разграничения после выборов на Донбассе, вооруженные отряды "народной милиции" возьмут ее под контроль. Хотя кто их остановит присоединить к ДЫРЕ еще парочку областей. Вот некоторые форумчане обрадуются, когда к ним заглянут экспроприаторы с ДыНыРы.

Вы зря о них дурного мнения.

Тот ск...т, что это творит давно имеет "Родовые имения" далеко за пределами Украины.

И с обслуживающим персоналом готовым лобызать ниже спины.

За такие деньги ...,

Тож они и торопятся продать всё, всех, и вся, вывести - быстрее и оптом.



А население ... - завезут новых из Африки, правда к этому времени вместо Украины останется пустыня(б...ха словно по библейской истине о Египте, ведь когда то и там была цветущая земля) Вы зря о них дурного мнения.Тот ск...т, что это творит давно имеет "Родовые имения" далеко за пределами Украины.И с обслуживающим персоналом готовым лобызать ниже спины.За такие деньги ...,Тож они и торопятся продать всё, всех, и вся, вывести - быстрее и оптом.А население ... - завезут новых из Африки, правда к этому времени вместо Украины останется пустыня(б...ха словно по библейской истине о Египте, ведь когда то и там была цветущая земля) Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 16 гру, 2019 22:16, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7398 З нами з: 20.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2019 22:13 andrijk777 написав: https://belaruspartisan.by/politic/485159/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=654&v=cmE0uM3WuQ4&feature=emb_logo

Лукашенка злили!

Мужик злив ВСЕ. Прізвища, місця, деякі документи. Жодних питань до нього немає. На відміну від наших "розслідувачів" по Шеремету.

Цікаво що з Лукашенко буде дальше? Лукашенка злили!Мужик злив ВСЕ. Прізвища, місця, деякі документи. Жодних питань до нього немає. На відміну від наших "розслідувачів" по Шеремету.Цікаво що з Лукашенко буде дальше?



Говоря словами классика - покричат, посмердят и успокоятся (З.Шкиряк). Что же касается долгосрочной судьбы Лукашенко - его итак сливают, готовя формат т.н. объединенного государства для переизбрания путина в 2024-м Говоря словами классика - покричат, посмердят и успокоятся (З.Шкиряк). Что же касается долгосрочной судьбы Лукашенко - его итак сливают, готовя формат т.н. объединенного государства для переизбрания путина в 2024-м zРадио

Повідомлень: 4365 З нами з: 02.05.18 Подякував: 848 раз. Подякували: 1976 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2019 22:19 Re: Політичні дискусії freeze написав: Кстати мужик, который слил всё, тоже какой-то полуадекват - вешает на себя убийства по собственной инициативе - Кстати мужик, который слил всё, тоже какой-то полуадекват - вешает на себя убийства по собственной инициативе -

Строк давності вже пройшов, хоча в РБ можуть посадити, якщо захочуть.

http://уголовный-кодекс.бел/statya-83

Статья 83. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности



1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:



1) два года – при совершении преступления, не представляющего большой общественной опасности;



2) пять лет – при совершении менее тяжкого преступления;



3) десять лет – при совершении тяжкого преступления;



4) пятнадцать лет – при совершении особо тяжкого преступления, кроме случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи.

...

5. Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, за которое ему может быть назначено наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни, разрешается судом. Если суд не найдет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, пожизненное заключение или смертная казнь не могут быть применены, а назначается лишение свободы. Строк давності вже пройшов, хоча в РБ можуть посадити, якщо захочуть.http://уголовный-кодекс.бел/statya-83Статья 83. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:1) два года – при совершении преступления, не представляющего большой общественной опасности;2) пять лет – при совершении менее тяжкого преступления;3) десять лет – при совершении тяжкого преступления;4) пятнадцать лет – при совершении особо тяжкого преступления, кроме случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи....5. Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, за которое ему может быть назначено наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни, разрешается судом. Если суд не найдет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, пожизненное заключение или смертная казнь не могут быть применены, а назначается лишение свободы. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9241 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1084 раз. Подякували: 1185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2019 22:22 Starikan написав: Schmit написав: Kudrjavuy написав: То-то в оккупированной части уже присоединили всю не оккупированную часть Донецкой и Луганской областей. То-то в оккупированной части уже присоединили всю не оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.

Как только уберут линию разграничения после выборов на Донбассе, вооруженные отряды "народной милиции" возьмут ее под контроль. Хотя кто их остановит присоединить к ДЫРЕ еще парочку областей. Вот некоторые форумчане обрадуются, когда к ним заглянут экспроприаторы с ДыНыРы. Как только уберут линию разграничения после выборов на Донбассе, вооруженные отряды "народной милиции" возьмут ее под контроль. Хотя кто их остановит присоединить к ДЫРЕ еще парочку областей. Вот некоторые форумчане обрадуются, когда к ним заглянут экспроприаторы с ДыНыРы.

А если еще ДНРовцы посадят Порошенко и Парубия - восторг будет полный у 73%. А если еще ДНРовцы посадят Порошенко и Парубия - восторг будет полный у 73%.

Вы зря так плохо думаете о людях и тех, кто оплачивает создание "общественного мнения".

- Тотальная национализация и "разбор полётов".

Только перед этим всё будет разграблено и вывезено в РФ(и другие страны).



Вам же логику ставил публично: "Белые приходят - грабят. Красные приходят - грабят".

Для существования, развития, процветания Государства Украина необходимости в "белых", или "красных" - НЕТ по определению.



Есть переизбыток организованного криминала пришедших к власти с 90х. Они уже давно пожирают друг дружку - населению(носителю знаний, умений, бывшего хозяина производств, земли, культуры, истории, ......) от этого только проблемы. Вы зря так плохо думаете о людях и тех, кто оплачивает создание "общественного мнения".- Тотальная национализация и "разбор полётов".Только перед этим всё будет разграблено и вывезено в РФ(и другие страны).Вам же логику ставил публично: "Белые приходят - грабят. Красные приходят - грабят".Для существования, развития, процветания Государства Украина необходимости в "белых", или "красных" - НЕТ по определению.Есть переизбыток организованного криминала пришедших к власти с 90х. Они уже давно пожирают друг дружку - населению(носителю знаний, умений, бывшего хозяина производств, земли, культуры, истории, ......) от этого только проблемы. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7398 З нами з: 20.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 гру, 2019 22:30



Верховный суд запретил переименовывать Украинскую православную церковь Московского патриархата



Верховный суд согласился с решением Шестого апелляционного административного суда, который не позволил Минкульту переименовывать УПЦ МП.



"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия по внесению сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозные организации к решению этого спора по существу", - говорится в документе.



Напомним, что Закон о переименовании религиозных организаций был принят 20 декабря 2018 года. А 22 марта 2019 года УПЦ МП подала в суд на Минкульт через постановление о переименовании.



https://apostrophe.ua/news/society/2019 ... upc/183254

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86275178 Порошенко так был занят предвыборным пиаром, что не удосужился даже качественную нормативную базу под любимый томос подогнать...Верховный суд согласился с решением Шестого апелляционного административного суда, который не позволил Минкульту переименовывать УПЦ МП."Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия по внесению сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозные организации к решению этого спора по существу", - говорится в документе.Напомним, что Закон о переименовании религиозных организаций был принят 20 декабря 2018 года. А 22 марта 2019 года УПЦ МП подала в суд на Минкульт через постановление о переименовании. zРадио

Повідомлень: 4365 З нами з: 02.05.18 Подякував: 848 раз. Подякували: 1976 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4911491249134914 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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