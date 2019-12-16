Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:То-то в оккупированной части уже присоединили всю не оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.
Как только уберут линию разграничения после выборов на Донбассе, вооруженные отряды "народной милиции" возьмут ее под контроль. Хотя кто их остановит присоединить к ДЫРЕ еще парочку областей. Вот некоторые форумчане обрадуются, когда к ним заглянут экспроприаторы с ДыНыРы.
Вы зря о них дурного мнения. Тот ск...т, что это творит давно имеет "Родовые имения" далеко за пределами Украины. И с обслуживающим персоналом готовым лобызать ниже спины. За такие деньги ..., Тож они и торопятся продать всё, всех, и вся, вывести - быстрее и оптом.
А население ... - завезут новых из Африки, правда к этому времени вместо Украины останется пустыня(б...ха словно по библейской истине о Египте, ведь когда то и там была цветущая земля, с того времени как из неё сделали пустыню был изгнан целый народ, но восстановить землю уже не удалось - это ожидает и нас)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 16 гру, 2019 22:45, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Говоря словами классика - покричат, посмердят и успокоятся (З.Шкиряк). Что же касается долгосрочной судьбы Лукашенко - его итак сливают, готовя формат т.н. объединенного государства для переизбрания путина в 2024-м
freeze написав:Кстати мужик, который слил всё, тоже какой-то полуадекват - вешает на себя убийства по собственной инициативе -
Строк давності вже пройшов, хоча в РБ можуть посадити, якщо захочуть. http://уголовный-кодекс.бел/statya-83 Статья 83. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:
1) два года – при совершении преступления, не представляющего большой общественной опасности;
2) пять лет – при совершении менее тяжкого преступления;
3) десять лет – при совершении тяжкого преступления;
4) пятнадцать лет – при совершении особо тяжкого преступления, кроме случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи. ... 5. Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, за которое ему может быть назначено наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни, разрешается судом. Если суд не найдет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, пожизненное заключение или смертная казнь не могут быть применены, а назначается лишение свободы.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Kudrjavuy написав:То-то в оккупированной части уже присоединили всю не оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.
Как только уберут линию разграничения после выборов на Донбассе, вооруженные отряды "народной милиции" возьмут ее под контроль. Хотя кто их остановит присоединить к ДЫРЕ еще парочку областей. Вот некоторые форумчане обрадуются, когда к ним заглянут экспроприаторы с ДыНыРы.
А если еще ДНРовцы посадят Порошенко и Парубия - восторг будет полный у 73%.
Вы зря так плохо думаете о людях и тех, кто оплачивает создание "общественного мнения". - Тотальная национализация и "разбор полётов". Только перед этим всё будет разграблено и вывезено в РФ(и другие страны).
Вам же логику ставил публично: "Белые приходят - грабят. Красные приходят - грабят". Для существования, развития, процветания Государства Украина необходимости в "белых", или "красных" - НЕТ по определению.
Есть переизбыток организованного криминала пришедших к власти с 90х. Они уже давно пожирают друг дружку - населению(носителю знаний, умений, бывшего хозяина производств, земли, культуры, истории, ......) от этого только проблемы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Порошенко так был занят предвыборным пиаром, что не удосужился даже качественную нормативную базу под любимый томос подогнать...
Верховный суд запретил переименовывать Украинскую православную церковь Московского патриархата
Верховный суд согласился с решением Шестого апелляционного административного суда, который не позволил Минкульту переименовывать УПЦ МП.
"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия по внесению сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозные организации к решению этого спора по существу", - говорится в документе.
Напомним, что Закон о переименовании религиозных организаций был принят 20 декабря 2018 года. А 22 марта 2019 года УПЦ МП подала в суд на Минкульт через постановление о переименовании.
zРадио написав:Порошенко так был занят предвыборным пиаром, что не удосужился даже качественную нормативную базу под любимый томос подогнать...
Хха! «Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины.
Кстати можно добавить по горячей теме- "В результаті експерт вказав, що більш схожими він вважає жінку, яка проводила "розвідку" напередодні вбивства журналіста та жінку яка, імовірно, підірвала автомобіль вранці. Він назвав "помірно вагомим доказом на підтвердження", що вони є однією людиною. Однак правоохоронці під час брифінгу 12 грудня заявляли, що "розвідку" біля будинку Шеремета здійснювала військова медсестра Яна Дугарь, а саму вибухівку під авто заклала Юлія Кузьменко. Журналісти припустили, що саме через цю розбіжність ця експертиза британського експерта не була згадана правоохоронцями прилюдно."
Ну это не страшно, ведь необязательно озвучивать не подходящую экспертизу
pesikot написав:Жеглов был уверен, бездоказательно, что убийство совершил Груздев. Если бы не Шарапов, так бы и сидел невиновный человек. Вы хотите быть на месте Груздева ?
Я дав привід замислитися... Кожний відповідає на це питання, як підказує власне серце. Універсального рецепту немає. Раціональне зерно є і там, і там. В кінцевому випадку, все впирається в моральні якості і цінності конкретної людини, що має певні владні повноваження. І є певні історичні умови, в яких та особа вимушена діяти. Не завжди закон дозволяє торжествувати справедливості, тому праві два персонажи одночасно. Є певні історичні умови і є конкретні люди зі своїм розумінням добра і справедливості в тих умовах. Кожний має свободу вибору.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.