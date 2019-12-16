Додано: Пон 16 гру, 2019 22:13

Schmit написав: Kudrjavuy написав: То-то в оккупированной части уже присоединили всю не оккупированную часть Донецкой и Луганской областей. То-то в оккупированной части уже присоединили всю не оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.

Как только уберут линию разграничения после выборов на Донбассе, вооруженные отряды "народной милиции" возьмут ее под контроль. Хотя кто их остановит присоединить к ДЫРЕ еще парочку областей. Вот некоторые форумчане обрадуются, когда к ним заглянут экспроприаторы с ДыНыРы. Как только уберут линию разграничения после выборов на Донбассе, вооруженные отряды "народной милиции" возьмут ее под контроль. Хотя кто их остановит присоединить к ДЫРЕ еще парочку областей. Вот некоторые форумчане обрадуются, когда к ним заглянут экспроприаторы с ДыНыРы.

Вы зря о них дурного мнения.Тот ск...т, что это творит давно имеет "Родовые имения" далеко за пределами Украины.И с обслуживающим персоналом готовым лобызать ниже спины.За такие деньги ...,Тож они и торопятся продать всё, всех, и вся, вывести - быстрее и оптом.А население ... - завезут новых из Африки, правда к этому времени вместо Украины останется пустыня(б...ха словно по библейской истине о Египте, ведь когда то и там была цветущая земля, с того времени как из неё сделали пустыню был изгнан целый народ, но восстановить землю уже не удалось - это ожидает и нас)