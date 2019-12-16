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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 гру, 2019 01:07
Зеленский в отличие от Януковича и Порошенко глубоко неверующий человек, ему эти церковные дрязги как камни в почках.
Потом тут могут быть какие то личные мотивы, в предвыборной гонке Порошенко ходил с крестом и нелицеприятно отзывался о сопернике, Епифаний тоже открыто поддерживал Порошенко.
Кроме того у Зеленского сложились хорошие личные отношения с Филеретом, а последний мягко говоря не переваривает ПЦУ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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