RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4912491349144915
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 01:07

Re: Політичні дискусії



Зеленский в отличие от Януковича и Порошенко глубоко неверующий человек, ему эти церковные дрязги как камни в почках.
Потом тут могут быть какие то личные мотивы, в предвыборной гонке Порошенко ходил с крестом и нелицеприятно отзывался о сопернике, Епифаний тоже открыто поддерживал Порошенко.
Кроме того у Зеленского сложились хорошие личные отношения с Филеретом, а последний мягко говоря не переваривает ПЦУ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14130
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3808 раз.
Подякували: 5664 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 4912491349144915
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (602)
17.12.2019 01:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.