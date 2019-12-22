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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 21:31

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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 21:39

freeze
Вроде одессит, а юмор тупой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 21:44

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:freeze
Вроде одессит, а юмор тупой


Это не юмор, это материалы дела, возбужденного вчера ГБР.
Портнов слил.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:28

  pesikot написав:freeze
Вроде одессит, а юмор тупой


Да ну. Сейчас прессуху соберут, на которой британский эксперт расскажет, что так в биноклю только на баб в раздевалке смотреть можно.
Вот так вот, вуаля. :mrgreen:
А, ну и еще надо компы в спальне пороха забрать и там найти видео с камер.
Портнов, жги! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:46

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:57

Гордон будет участвовать в выборах мэра Киева в следующем году. От партии Сила и честь.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:57

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:59

  freeze написав:Гордон будет участвовать в выборах мэра Киева в следующем году. От партии Сила и честь.

Каждому проголосовавшему за него - пирамидка со скидкой 15% :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:59

  Вкладчик1234 написав:Зображення


Хороший зрелый соросёнок не может стоить бюджету меньше 500 000 грн в месяц, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:41

  lapay написав:Ця ніша вже зайнята Зеленським. Другий раз на кота в мішку ніхто не купиться.
  lapay написав:Ніша нових і незплямованих, на виборах 2019. Другий раз такої ніши вже не буде, бо Зеля її знищить.

З цим погоджуюсь на 100%.
Саме тому в Вакарчука майже немає шансів стати президентом. Профукав він свій шанс в 2019. Шанс хоча б вийти в 2 тур і показати себе.
Саме тому немає реальних кандидатів в президенти в 2024. Раніш була тенденція коли прем"єри йшли в президенти(Ющ, Яник, Юля) або хоча б міністри(По). Але глянувши на міністрів Зе-команди - очевидно там кандидатів в президенти немає.
Я бачу тільки Гройсмана - реальним кандидатом.
Ну і Порошенко залишається сильною фігурою.
Ще хіба що Аваков має амбіції - його реально може підтримати "юго-восток".
Ніби все.
Все залежатиме ще наскільки глибоко впаде сам Зе.
andrijk777
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