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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 22 гру, 2019 21:31
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 22 гру, 2019 21:39
freeze
Вроде одессит, а юмор тупой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 22 гру, 2019 21:44
Re: Політичні дискусії
Это не юмор, это материалы дела, возбужденного вчера ГБР.
Портнов слил.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 22 гру, 2019 22:28
Додано: Нед 22 гру, 2019 22:57
Гордон будет участвовать в выборах мэра Киева в следующем году. От партии Сила и честь.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 22 гру, 2019 22:57
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 22 гру, 2019 22:59
Каждому проголосовавшему за него - пирамидка со скидкой 15%
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 22 гру, 2019 22:59
Хороший зрелый соросёнок не может стоить бюджету меньше 500 000 грн в месяц, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 22 гру, 2019 23:41
З цим погоджуюсь на 100%.
Саме тому в Вакарчука майже немає шансів стати президентом. Профукав він свій шанс в 2019. Шанс хоча б вийти в 2 тур і показати себе.
Саме тому немає реальних кандидатів в президенти в 2024. Раніш була тенденція коли прем"єри йшли в президенти(Ющ, Яник, Юля) або хоча б міністри(По). Але глянувши на міністрів Зе-команди - очевидно там кандидатів в президенти немає.
Я бачу тільки Гройсмана - реальним кандидатом.
Ну і Порошенко залишається сильною фігурою.
Ще хіба що Аваков має амбіції - його реально може підтримати "юго-восток".
Ніби все.
Все залежатиме ще наскільки глибоко впаде сам Зе.
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