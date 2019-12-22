Аваков то каким боком к так называемому электорату юго-востока, он топчется в той же электоральной нише победителей майдана, что и Порошенко, у Авакова тут на юго-востоке рейтинг ноль целых ноль десятых.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 22 гру, 2019 23:46
Аваков то каким боком к так называемому электорату юго-востока, он топчется в той же электоральной нише победителей майдана, что и Порошенко, у Авакова тут на юго-востоке рейтинг ноль целых ноль десятых.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 22 гру, 2019 23:48
Додано: Нед 22 гру, 2019 23:49
Будем считать, что грубо ошибаетесь.
Реальные претенденты - не телевизионные порно актёры.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 23 гру, 2019 00:02
Re: Політичні дискусії
Авакян это обыкновенный алегарх, который оптом скупает места по всем корзинам (фронт, бабкивщина, слуги, опзж, шарий), а потом конвертирует тушки своих людей во властные кресла.
Способность человека с таким душком стать рейтинговым политиком, можно воспринимать в качестве издевки.
Если уж он, будучи отлученным от админресурса, гепарду один Харьков слил без вариантов...
Додано: Пон 23 гру, 2019 00:12
Ой, кажись, скоро в Словакии газ перестанут добывать
Європейська Солідарність вимагатиме негайного скликання РНБО і запровадження санкцій проти прямого постачання газу з РФ, що є результатом таємних переговорів в Парижі. Влада перетнула в цьому сенсі ті «червоні лінії», про які голосно попереджали люди напередодні Нормандської зустрічі
Додано: Пон 23 гру, 2019 00:21
Re: Політичні дискусії
Обьективно, при всем уважении к закулисным недюжинным способностям товарища Авакова, его нельзя назвать олигархом, во-первых, деньжат у него куда меньше, чем у натуральных олигархов типа Ахметова, Коломойского и Пинчука, во-вторых, ему не принадлежат центральные СМИ, положенные по статусу олигархам.
Можно обозначить его статус как авторитет.
Его потолок должность премьера, полученная в результатах каких то политических договоренностей, но вот по выборным должностям типа президента у него нет ни одного шанса и не будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 23 гру, 2019 00:22
Додано: Пон 23 гру, 2019 00:24
Додано: Пон 23 гру, 2019 00:37
З Словакії купляли норвежський, катарський чи американський газ.
Думаєш в світі монополія на кацапский газ
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Пон 23 гру, 2019 00:48
Ага, и именно поэтому, не зная, будет ли продлен транзитный договор, или нет, мы закачали рекордные объемы газа в ПХГ
Я тебе уже говорил, глубоко законспирированный российский тролль, позорящий Украину под ником Ukrainian - на твою пропаганду никто здесь не ведется. Точно так же, как никто из украинцев не ведется на соловьевских клоунов ковтунов.
PS: "норвежский" на украинском - "норвезький", а не "норвежський". Меняйте уже оператора учетки, или просто остановите этот позор!
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