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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4962496349644965>
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:46

  andrijk777 написав:Хіба що Аваков має амбіції - його реально може підтримати "юго-восток".


Аваков то каким боком к так называемому электорату юго-востока, он топчется в той же электоральной нише победителей майдана, что и Порошенко, у Авакова тут на юго-востоке рейтинг ноль целых ноль десятых.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:48

  freeze написав:
Хороший зрелый соросёнок не может стоить бюджету меньше 500 000 грн в месяц, имхо.


Это да. Но и молодой соросенок, не присосавшийся к бюджету, едва ли обходится дешевле - его деструктивная работа может тянуть и на бОльший ущерб...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:49

  andrijk777 написав:
  lapay написав:Ця ніша вже зайнята Зеленським. Другий раз на кота в мішку ніхто не купиться.
  lapay написав:Ніша нових і незплямованих, на виборах 2019. Другий раз такої ніши вже не буде, бо Зеля її знищить.

З цим погоджуюсь на 100%.
Саме тому в Вакарчука майже немає шансів стати президентом. Профукав він свій шанс в 2019. Шанс хоча б вийти в 2 тур і показати себе.
Саме тому немає реальних кандидатів в президенти в 2024. Раніш була тенденція коли прем"єри йшли в президенти(Ющ, Яник, Юля) або хоча б міністри(По). Але глянувши на міністрів Зе-команди - очевидно там кандидатів в президенти немає.
Я бачу тільки Гройсмана - реальним кандидатом.
Ну і Порошенко залишається сильною фігурою.
Ще хіба що Аваков має амбіції - його реально може підтримати "юго-восток".
Ніби все.
Все залежатиме ще наскільки глибоко впаде сам Зе.

Будем считать, что грубо ошибаетесь.
Реальные претенденты - не телевизионные порно актёры.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 00:02

Re: Політичні дискусії

Авакян это обыкновенный алегарх, который оптом скупает места по всем корзинам (фронт, бабкивщина, слуги, опзж, шарий), а потом конвертирует тушки своих людей во властные кресла.
Способность человека с таким душком стать рейтинговым политиком, можно воспринимать в качестве издевки.
Если уж он, будучи отлученным от админресурса, гепарду один Харьков слил без вариантов...
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 00:12

Ой, кажись, скоро в Словакии газ перестанут добывать :mrgreen:

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Європейська Солідарність вимагатиме негайного скликання РНБО і запровадження санкцій проти прямого постачання газу з РФ, що є результатом таємних переговорів в Парижі. Влада перетнула в цьому сенсі ті «червоні лінії», про які голосно попереджали люди напередодні Нормандської зустрічі
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 00:21

Re: Політичні дискусії

escobar написав:Авакян это обыкновенный алегарх


Обьективно, при всем уважении к закулисным недюжинным способностям товарища Авакова, его нельзя назвать олигархом, во-первых, деньжат у него куда меньше, чем у натуральных олигархов типа Ахметова, Коломойского и Пинчука, во-вторых, ему не принадлежат центральные СМИ, положенные по статусу олигархам.
Можно обозначить его статус как авторитет.
Его потолок должность премьера, полученная в результатах каких то политических договоренностей, но вот по выборным должностям типа президента у него нет ни одного шанса и не будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 00:22

  freeze написав:
pesikot написав:freeze
Вроде одессит, а юмор тупой


Это не юмор, это материалы дела, возбужденного вчера ГБР.
Портнов слил.

а в нього законний доступ до цих справ?
чому ніхто не розслідує звідки в нього ця та подібна інформація?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 00:24

  freeze написав:Хороший зрелый соросёнок не может стоить бюджету меньше 500 000 грн в месяц, имхо.

хм. а хто їх прайс визначає?
чому тоді навколо коболева і Ко стільки зради було з їх окладами?
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 00:37

  zРадио написав:Ой, кажись, скоро в Словакии газ перестанут добывать :mrgreen:

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Європейська Солідарність вимагатиме негайного скликання РНБО і запровадження санкцій проти прямого постачання газу з РФ, що є результатом таємних переговорів в Парижі. Влада перетнула в цьому сенсі ті «червоні лінії», про які голосно попереджали люди напередодні Нормандської зустрічі

З Словакії купляли норвежський, катарський чи американський газ.
Думаєш в світі монополія на кацапский газ :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 00:48

  Ukrainian написав:З Словакії купляли норвежський, катарський чи американський газ.
Думаєш в світі монополія на кацапский газ :lol:


Ага, и именно поэтому, не зная, будет ли продлен транзитный договор, или нет, мы закачали рекордные объемы газа в ПХГ :mrgreen:

Я тебе уже говорил, глубоко законспирированный российский тролль, позорящий Украину под ником Ukrainian - на твою пропаганду никто здесь не ведется. Точно так же, как никто из украинцев не ведется на соловьевских клоунов ковтунов.

PS: "норвежский" на украинском - "норвезький", а не "норвежський". Меняйте уже оператора учетки, или просто остановите этот позор!
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